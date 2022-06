Sinais do aquecimento global estão por toda parte em Svalbard, destino turístico da Noruega

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Era início de abril e, embora o sol da meia-noite ainda não tivesse chegado ao arquipélago remoto de Svalbard, a escuridão começou seu retiro anual de quatro meses da cidade mais setentrional do mundo. Em uma manhã fria e cristalina, os cães de trenó com sua grossa pelagem e suas pernas poderosas uivavam em uníssono enquanto partiam para um grandioso vale nevado repleto de renas, tetrazes e grandeza angustiante.

Turistas num passeio de barco no arquipélago norueguês de Svalbard. Foto: Erin Schaff/The New York Times

Svalbard, entre a Noruega continental e o Polo Norte, oferece uma das regiões selvagens mais isoladas e impressionantes do mundo. A aurora boreal dança ao ritmo de uma festa eletromagnética. As montanhas mergulham em fiordes como se fossem nadar; sua base tem a forma da pata larga do urso polar. As raposas do Ártico deslizam como em um filme mudo. “Bonito, extremo, vulnerável”, disse Nico Mookhoek, de 34 anos, guia do canil Green Dog Svalbard, durante uma viagem de trenó de seis horas pelo vale do Bolter para visitar uma geleira derretida e uma caverna de gelo.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

A melancolia é subjacente à beleza de Svalbard, onde a indústria do carvão está dando lugar ao turismo e à pesquisa sobre as mudanças climáticas causadas pela emissão de dióxido de carbono e outros gases responsáveis pelo efeito estufa. Desde o início dos anos 1990, essas ilhas próximas ao topo do mundo se aqueceram duas vezes mais rapidamente que o resto do Ártico e cerca de sete vezes mais que a média global, de acordo com o Instituto Polar da Noruega.

Todos os aspectos do esporte e da recreação em Svalbard sentem o impacto de um clima em aquecimento, do trenó puxado por cães às motos de neve, passando pelo esqui, pela pesca, pela caça e pela escalada de geleiras. A neve derrete duas ou três semanas mais cedo do que há 30 anos. Uma colina de esqui planejada para o próximo ano em Longyearbyen usará neve artificial para tornar o curso mais seguro.

A extremidade caudal da corrente do Golfo chega à costa oeste de Svalbard e derrete o gelo marinho, que funciona como os óculos de sol do Ártico. Com a perda dessa proteção reflexiva, o calor do sol é absorvido pelo oceano. Por sua vez, o oceano libera calor para o ar circundante. O aquecimento em Svalbard está ocorrendo em um ritmo mais rápido no inverno - quando durante meses há pouca ou nenhuma luz solar - do que no verão. Segundo algumas previsões, o gelo do mar desaparecerá completamente durante os verões, antes da metade deste século.

Esquiar, caminhar e passear com cães nunca mais será a mesma coisa em Svalbard, que aqueceu mais do dobro da velocidade do resto do Ártico. Foto: Erin Schaff/The New York Times

O derretimento do gelo e das geleiras no Ártico contribui para o aumento do nível do mar e influencia a circulação oceânica. O encolhimento do gelo marinho afeta a caça às focas e os hábitos de procriação do urso polar. Algumas pesquisas em andamento vinculam o aquecimento do Ártico a eventos climáticos extremos, como a intensidade das monções de verão na Índia e o frio inesperado na América do Norte. “Para onde quer que eu olhe, vejo sinais óbvios do aquecimento climático, de mudanças climáticas induzidas pelo homem. Todos os sinais estão aqui”, afirmou Kim Holmen, consultor especial e ex-diretor internacional do Instituto Polar da Noruega que trabalha em Svalbard há mais de 30 anos.

Enquanto Mookhoek - alto, magro, barbudo, engraçado sem perder a autoridade - preparava os nove huskies do Alasca e cães da Groenlândia para o trenó, colocou na mochila um rifle Mauser M98 e uma pistola de sinalização. A proteção contra o urso polar é necessária nos arredores de Svalbard. “Se você avistar um urso, não tente correr até ele para tirar a selfie do ano”, recomendou Mookhoek aos ocupantes dos quatro trenós do grupo.

Ao redor, os danos ao ambiente e a efemeridade da vida eram evidentes no que é essencialmente um deserto do Ártico.

O topo de uma cordilheira próxima exibia marcas da fuligem da última mina de carvão operacional em Longyearbyen, programada para fechar no ano que vem. O leito do rio no Vale Bolter era escorregadio com uma faixa de gelo. Em meados de março, normalmente o mês mais frio em Svalbard, uma chuva quente caiu e a temperatura atingiu 5,5 graus Celsius - mais de 16 graus acima da média. Os rios locais, que servem como rodovias congeladas para motos de neve e trenós de cães no inverno, tornaram-se rios novamente. Os vales se tornaram pântanos lamacentos antes de congelar novamente.

O guia Nico Mookhoek dentro de uma caverna de gelo na geleira Scott Turner. Ele tomou uma nova rota para a geleira este ano por causa das rochas expostas na geleira antiga. Foto: Erin Schaff/The New York Times

Durante dois ou três dias na alta temporada turística, as viagens tiveram de ser canceladas. Alguns passageiros de snowmobile ficaram presos na lama e precisaram ser resgatados por helicóptero, de acordo com guias, e alguns esquiadores que voltavam a Longyearbyen enfrentaram água até a cintura. Três semanas antes, no fim de fevereiro, uma dúzia de pilotos de snowmobile teve de abandonar seus veículos a leste de Longyearbyen e foi resgatada por helicóptero depois de ficar presa no gelo marinho alagado.

Os invernos mais quentes e úmidos estão ficando mais comuns em Svalbard. Quando a chuva congela no topo da neve, isso impede que a rena coma, porque o animal não consegue pisar no gelo para alcançar a vegetação. Mas a recente e perturbadora chuva de março era incomum em um mês que tendia a trazer um clima bastante estável, segundo cientistas e guias. “Chove todo ano, mas eu nunca tinha visto isso no fim da temporada”, comentou Fredric Froberg, chefe de guias da agência Svalbard Adventures, que está no arquipélago há dez anos.

Em 2019, o percurso da maratona de esqui cross-country de Longyearbyen - o maior evento esportivo anual da cidade, que atrai até mil participantes no fim de abril - teve de ser alterado por causa de uma ameaça de avalanche e da falta de neve, que fez com que partes da trilha ficassem cobertas de lama ou água. A escassez de neve depois do recente descongelamento de março também forçou outro ajuste no percurso deste ano.

Participantes da maratona anual de esqui cross-country em Longyearbyen, no arquipélago norueguês de Svalbard. Nos últimos anos, partes da rota foram afastadas do vale glacial derretido para a linha costeira. Foto: Erin Schaff/The New York Times

Carrinhos de rodas em vez de trenós

Depois de viajar por quase dez quilômetros, as equipes de cães de Mookhoek chegaram à geleira Scott Turner, batizada em homenagem a um geólogo americano, que está em rápido processo de derretimento. Os cães foram presos a correntes ancoradas por postes de madeira. A cada inverno, os orifícios são perfurados a um metro de profundidade no gelo para prender os postes. “Até o fim do verão, eles já caíram”, disse Mookhoek, indicação da perda anual de espessura da geleira. Ele olhou para esta, que era um platô, mas agora é uma cordilheira arredondada, e observou: “Um dia isso vai ser só um buraco.”

À primeira vista, a pequena geleira parecia ser um mundo de maravilhas do inverno. Mas a frente da geleira recuou um quilômetro e meio desde meados da década de 1930, e cerca de metade desse recuo ocorreu na última década, de acordo com Emily C. Geyman, estudante de doutorado no Instituto de Tecnologia da Califórnia, que liderou um estudo recente com mais de 1.500 geleiras em Svalbard. A geleira também perdeu mais de 90 metros de espessura. De 1936 a 2010, perdeu volume suficiente para preencher 71 mil piscinas olímpicas.

Segundo algumas estimativas, a parcela restante do gelo que forma a geleira Turner, com cerca de três quilômetros de comprimento, pode desaparecer até o fim do século, se não antes. “Embora essas coisas sejam difíceis de prever, esse é um pedaço de gelo morto agora. Está indo apenas na direção de seu desaparecimento”, afirmou Geyman.

A pista GPS de Mookhoek de 2021, que passava pela até uma caverna de gelo, agora atravessa pedregulhos e cascalho. Uma rota diferente foi necessária nesta temporada, pois a antiga não era segura para os cães.

Vista de Longyearbyen, no arquipélago norueguês de Svalbard. A cidade é protegida por barreiras de avalanche de aço, tornadas necessárias pelas mudanças climáticas. Foto: Erin Schaff/The New York Times

As cavernas de gelo, ou grutas de glaciares, são esculpidas pela água derretida no verão. A caverna na geleira Turner parecia o interior de uma concha com o teto em espiral e paredes brilhantes e lisas, formadas pela neve comprimida, com bolhas de ar, camadas de sedimentos e gelo. Mas, à medida que a geleira se encolhe - ajudada pelo degelo de março -, a caverna está ficando mais baixa e mais curta e pode entrar em colapso na próxima temporada. “Depende do verão. Se tivermos outro recorde de calor, o colapso acontecerá depressa”, informou Mookhoek.

Dez anos atrás, o Green Dog Svalbard começava a temporada de trenó com cães no fim de outubro. Agora a temporada começa em dezembro, muitas vezes apenas na época do Natal. Ela terminava por volta de 20 de junho; agora termina três semanas antes. Depois disso, as empresas de trenó puxam turistas em carrinhos de rodas. “As viagens que costumavam ser muito emocionantes no vale de gelo agora levantam poeira ao longo de uma estrada de cascalho”, disse Holmen, do Instituto Polar da Noruega.

Jarros de água são colocados na rota diariamente. A cada dez minutos, os cães podem parar para beber. A água que sobra é jogada nos cães. Ao primeiro sinal de cansaço, como um passo vacilante, o cachorro volta ao canil e é colocado na água, que também é injetada sob sua pele para aumentar a hidratação, explicou Martin Munck, dono do Dog Green Svalbard, ao lado da esposa, Karina Bernlow: “Não é que pareça muito crítico, mas sabemos por experiência própria que ele pode morrer três dias depois por falência dos órgãos. Perdemos alguns cães incríveis; já aconteceu duas vezes. Cinco anos atrás, a necessidade de tais precauções durante o verão estava fora de questão. Assim como as avalanches não existiam há dez anos.”

Em seu telefone, Bernlow guarda uma foto dos dois filhos mais novos do casal. Eles estão passando por um vale, não com as duas camadas de roupas de verão habituais, mas de fralda. Era 25 de julho de 2020, quando Svalbard atingiu uma temperatura recorde de 21,6 graus Celsius. “Isso não deveria estar acontecendo. É assustador”, concluiu Bernlow.

The New York Times Licensing Group - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times