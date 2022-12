Sucessor de Beckham? Quem é Héctor Bellerín, ‘o homem mais elegante do futebol’

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Mesmo de óculos escuros Gucci, Héctor Bellerín não conseguiu andar os poucos quarteirões entre seu apartamento e a garagem onde mantém seu Cupra Born elétrico sem chamar a atenção. A maioria dos fãs ali reunidos manteve a compostura; uma jovem tremia ao pedir uma foto ao jogador de futebol profissional. Faltava um mês para a Copa do Mundo - o torneio agora está em andamento no Catar - e, embora ele não fosse participar este ano, não importava. Ser jogador de futebol em Barcelona é como ser uma Kardashian em Calabasas, na Califórnia, ou em qualquer outro lugar. “Pago a eles para que façam isso”, disse, com um sorriso malicioso.

Bellerín havia retornado recentemente ao FC Barcelona depois de mais de uma década como zagueiro do Arsenal de Londres. Aos 16 anos, deixou a Espanha para disputar a Premier League, e mal falava inglês na época.

Leia também O que é creatina, quais seus benefícios e o que saber antes de usar

Agora com 27 anos, voltava à La Liga no estilo David Beckham: atleta mundialmente famoso com um sotaque cockney, cabelo mullet estilo estrela do rock e um lucrativo contrato de um ano com o FC Barcelona. (O Arsenal liberou Bellerín de seu contrato às 23h58 de primeiro de setembro; a janela de transferências de verão fechava à meia-noite. “Sua vida inteira muda em um momento”, afirmou a respeito de sua transferência.)

— EMBARGO: NO ELECTRONIC DISTRIBUTION, WEB POSTING OR STREET SALES BEFORE 12:01 A.M. ET ON SUNDAY, NOV. 20, 2022. NO EXCEPTIONS FOR ANY REASONS —Soccer player Héctor Bellerín in Barcelona, Oct. 7, 2022. Bellerín is a fullback for F.C. Barcelona. — Off the field he’s a men’s wear influencer and fashion designer. (Salva López/The New York Times) Foto: NYT / NYT

Além de ter estatísticas impressionantes - 14 gols, 41 assistências e sete troféus em 321 jogos na carreira -, Bellerín é incrivelmente elegante: consumista com apreço por Craig Green e Raf Simons, com simetria facial de astro de cinema, tem amigos designers como Supriya Lele e Colm Dillane, da KidSuper.

Bellerín foi destaque nas edições britânicas da Vogue, da GQ e da Esquire, e recentemente esteve na capa da GQ Espanha como um dos homens do ano de 2022. Foi chamado de “o jogador de futebol mais bem vestido do mundo” (Highsnobiety), “o jogador de futebol mais arrojado” (Mr. Porter) e “o pioneiro da intersecção futebol-moda” (i-D). Chegou até a usar um trench coat de PVC transparente da Maison Margiela - que combinou com um chapéu da Prada no desfile de outono de Christopher Raeburn em 2019 - sem parecer chamativo.

“As roupas não o assustam como parecem assustar muitos caras. Ele procura marcas menores fazendo coisas interessantes fora do radar, vasculha mercados de pulgas em busca de pedras preciosas, desce às profundezas do eBay e então descobre como juntar tudo isso”, comentou Jonah Weiner, fundador do boletim de estilo Blackbird Spyplane, por e-mail.

Publicidade

Na primavera de 2019, Virgil Abloh, então diretor artístico masculino da Louis Vuitton, contratou Bellerín, lateral do Arsenal na época e integrante da seleção espanhola, para desfilar de short cor-de-rosa brilhante combinado com uma jaqueta com capuz de pele de cobra na Semana da Moda de Paris.

Mais do que apenas proporcionar ao atleta um novo desafio a vencer, Abloh, que morreu de um câncer raro no ano passado aos 41 anos, traçou-lhe um roteiro. “Virgil inspirou nossa geração. Ele nos mostrou que não importa em que área você atue - se você tem a chance de fazer o que ama, agarre-se a isso com determinação”, disse Bellerín sobre o arquiteto que começou sua carreira na moda como estagiário da Fendi. O jogador exibiu essa energia no inverno de 2020, quando partiu em uma longa jornada para criar uma linha de roupas própria.

‘Tenho permissão para amar outras coisas também’

Em uma tarde cinzenta de outubro, na sala de jantar de seu apartamento no rico bairro de Dreta de l’Eixample, em Barcelona, Bellerín passava em revista seus discos de vinil. Na sala de estar adjacente, seu gato, Hanky, dormia em uma cadeira de couro e aço da era Bauhaus de Marcel Breuer. Em outros lugares, havia monografias dedicadas ao trabalho do estilista Kenzo Takada e fotos de Paul Outerbridge e Andy Warhol.

“Como seres humanos, estamos sempre colocando tudo em caixas. A moda provavelmente está em uma caixa marcada como ‘feminina’”, declarou Bellerín, que, tendo acabado de se mudar, estava cercado delas. Seus amigos e companheiros de equipe deram opiniões sobre suas roupas mais aventureiras, mas, é claro, as mesmas pessoas que faziam piadas acabaram pedindo conselhos. “Riram no começo, depois aceitaram. Agora querem participar.”

Aos oito anos, Bellerín se matriculou na Barça Escola, academia de treinamento de futebol para crianças. Dedicou sua adolescência ao esporte. E, enquanto fazia aulas de marketing on-line na Universidade da Pensilvânia, “pensava em futebol 24 horas por dia, sete dias por semana”, contou.

Continua após a publicidade

Alguns classificaram suas atividades de moda de distração - “como se eu estivesse treinando 12 horas por dia”. (Na realidade, ele dedica mais de seis horas diárias a suas atividades relacionadas ao futebol.) “Amo o que faço acima de tudo, mas também posso amar outras coisas.”

A fim de expandir seu portfólio para além de um esporte em que a idade de aposentadoria raramente ultrapassa os 40 anos, Bellerín participou de várias colaborações de moda: conjuntos com a linha de streetwear 424 de Los Angeles para as equipes masculina e feminina do Arsenal; modelos e kits para o videogame Fifa 21 da EA Sports; e, para a H&M, uma coleção sustentável em tons terrosos, incluindo um conjunto coordenado de calça e anoraque cinza e um blazer de algodão bege.

Enquanto sua carreira no Arsenal crescia, o espectro de uma inevitável queda o incomodava. “Especialmente depois de uma lesão no joelho, percebi que era hora de começar a fazer algo por mim mesmo.” Como muitos de sua geração, também procurava maneiras de minimizar sua pegada de carbono; e, no entanto, não conseguia se livrar do desejo de continuar comprando roupas novas. “Toda a moda responsável é, muitas vezes, muito chata também. Eu queria fazer coisas que fossem duráveis, mas também bonitas.”

Bellerín leva cerca de dez minutos de carro de casa até seu estúdio no bairro de El Poblenou, que se gentrificou rapidamente. O cheiro de cigarro percorria o loft industrial que ele divide com Horacio González-Alemán, seu amigo e parceiro de negócios, e que estava praticamente vazio, exceto por alguns sofás, alguns livros de design obscuros e uma máquina de fliperama.

Em um canto da sala, Bellerín, que havia trocado a calça jeans cinza e a regata branca para assumir o papel de modelo, vestia uma parka leve. O primeiro lote de amostras de sua marca de roupas estava pronto para ser apresentado. González-Alemán, que já trabalhou em varejo e relações públicas, acenou com aprovação quando os designers da marca, Israel Frutos e Quim Barriach, fundadores da agência criativa India Juliett, expunham as características da jaqueta. “É modular. Dá para remover as mangas, os bolsos e o capuz. Talvez a gente nem costure a etiqueta. Só vamos entregá-la com a roupa, para que você faça o que quiser”, explicou González-Alemán, de 31 anos.

Falta de praticidade à parte, o sentimento reflete a visão de Bellerín sobre a moda - uma maneira de se comunicar, mais do que de influenciar. Ou como Bakayoko observou: “O senso de estilo dele não orbita apenas as grandes marcas.” Da mesma forma, Weiner admirava o fato de Bellerín não “ligar o piloto automático e se vestir com base em um livro de looks, nem deixar um estilista determinar quem ele é”. (Bellerín não tem um estilista.)

Continua após a publicidade

Quando as roupas forem finalizadas - Bellerín informou que esperavam começar com uma coleção de cerca de 25 peças neutras em matéria de gênero, seguidas por uma linha de acessórios, bagagem, equipamentos para pets, calçados, móveis, decantadores de vidro e vasos de cerâmica -, serão vendidas diretamente ao consumidor, pelo menos no início, por US$ 30 a US$ 1.000. “Esse é o plano de qualquer maneira. Quem sabe. Há um mês, pensei que passaria mais um ano em Londres.”

De volta ao jogo

Dois dias depois, o FC Barcelona jogava contra o Celta de Vigo em casa. Pedri González, meio-campista de 19 anos, marcou um gol no primeiro tempo, colocando a equipe de volta ao topo de La Liga, levando um estádio de quase cem mil torcedores de futebol ao êxtase. Bellerín, que ficou fora de alguns jogos em decorrência de uma lesão muscular, aplaudiu sua equipe das arquibancadas, seu rosto parcialmente oculto por um boné preto de Raf Simons com um logotipo da Atari bordado.

Alguns assentos atrás dele, uma adolescente havia passado os primeiros 45 minutos da partida colada ao telefone. Ela largou o aparelho no intervalo, tempo suficiente para deixar um casal mais velho passar. Quando viu Bellerín, perdeu o fôlego.

“Antes, se fosse jogador de futebol, essa era a única coisa que você poderia ser. Mas o esporte já não é só esporte. Roupa não é mais só roupa. Agora, tudo é tudo”, garantiu Bellerín.

The New York Times Licensing Group - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times

Continua após a publicidade