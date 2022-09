Talvez nunca saibamos o quanto a Internet está escondendo de nós

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - A internet é o compêndio mais abrangente do conhecimento humano já reunido, mas seu tamanho é um recurso ou uma falha? Sua própria imensidão prejudica sua utilidade como fonte de informação? Com que frequência ela está enterrando dados valiosos em um monte de lixo? Digamos que você procure por uma pessoa famosa ou quase famosa - uma celebridade, influenciador, político ou especialista. Você está obtendo uma imagem precisa da vida dessa pessoa ou uma falsa e manipulada?

O quanto a Internet esconde de nós? Como isso é possível, se uma das ideias mais comuns é que nela é possível encontrar tudo? Foto: Shannon Stapleton/Reuters/Arquivo

Essas não são perguntas novas; na verdade, são coisas sobre as quais tenho me perguntado desde que cubro o mundo digital, e as respostas continuam mudando à medida que a internet muda. Mas uma história recente me deixou preocupado com tudo isso novamente. E eu me preocupo que tenha se tornado mais difícil do que nunca sintonizar qualquer sinal em meio a tanto ruído digital.

Karen Weise, uma repórter do New York Times que cobre o setor de tecnologia, escreveu uma matéria de grande sucesso documentando um padrão de comportamento hostil e abusivo de Dan Price, o CEO que se tornou famoso na internet em 2015 por instituir um salário mínimo de US$ 70.000 por ano em sua empresa de processamento de cartão de crédito com sede em Seattle. “Ele usou o fato de ser uma celebridade para perseguir mulheres online que dizem que ele as machucou, tanto física quanto emocionalmente”, relatou Weise, entrevistando mais de uma dúzia de mulheres que relataram encontros ruins com ele em detalhes. (Price nega as acusações.)

Mas esta não foi a primeira vez que Weise investigou os mitos em torno de Price. No final de 2015, meses depois que ele foi homenageado pela primeira vez pelos meios de comunicação ao redor do mundo por sua suposta abordagem benfeitora ao capitalismo, ela publicou um artigo na Bloomberg Businessweek revelando muitos esqueletos em seu armário - entre outras coisas, uma ex-mulher que o havia acusado de violência extrema e uma explicação para os aumentos dos funcionários que parecia mais egoísta do que ele havia feito parecer. Quando Weise disponibilizou o link para aquele artigo de 7 anos na nova matéria, eu cliquei e percebi que definitivamente o li na época. Lembrei-me de sua manchete: “O CEO que paga a todos US$ 70.000 em salários tem algo a esconder”, e lembrei-me de que seus detalhes haviam sido amplamente comentados.

A questão das big techs: muitos dados entregues a poucas empresas aumentam o poder delas sobre as informações. Foto: Kenzo Tribouillard/AFP

Price, que denunciou o artigo de Weise na Bloomberg como “imprudente” e “sem fundamento”, foi cancelado temporariamente depois que a matéria surgiu. Então, com o passar dos anos, Price começou a dominar o Twitter, eventualmente coletando centenas de milhares de seguidores e se tornando um elemento fixo em alguns círculos de esquerda do Twitter. “Tuíte por tuíte, sua personalidade online voltou a crescer”, escreve Weise. “As más notícias ficaram em segundo plano. Foi o oposto de ser cancelado. Assim como a rede social pode arruinar alguém, também pode - com o tempo, persistência e audácia - enterrar um passado conturbado.”

Não é assim que a internet deve funcionar. De diferentes maneiras, Google, Twitter, Facebook e outras grandes empresas de tecnologia fizeram de sua missão a divulgação e organização de dados online. A primeira matéria de Weise sobre Price continha informações importantes sobre uma figura online semiproeminente; isso deveria ter sido destacado, não enterrado, enquanto ele acumulava seus seguidores online.

O mais perturbador é, com que frequência esse tipo de coisa acontece? Em resumo, a pergunta é quase impossível de responder; por definição, você não pode fazer uma lista de matérias que a internet está escondendo de você. Eu diria que a matéria sobre Price é um exemplo extremo de soterramento de informações, mas há motivos para suspeitar que alguma versão desse tipo de supressão esteja acontecendo o tempo todo online.

Por quê? Três coisas. Viés de recência: o Google está muito mais focado em destacar informações do presente do que antes, tornando os eventos do passado mais difíceis de descobrir. Manipulação organizada: os grupos online estão empenhados em moldar a realidade online - e embora as plataformas digam que estão atentas ao problema, esses grupos parecem ter vantagem. E, claro, o capitalismo: sem muita concorrência e com interesse em aumentar os números trimestrais, as empresas de tecnologia podem ter pouco incentivo para resolver esses problemas.

A primeira questão, o viés de recência, é principalmente sobre o Google, e jornalistas como eu reclamam há anos. O algoritmo de pesquisa do Google favorece fortemente o conteúdo postado mais recentemente em relação ao conteúdo do passado, mesmo que os dados mais antigos forneçam uma história muito mais abrangente. Há um certo sentido nisso: ninguém quer ler notícias antigas. Mas, como sugere a história de Price, se você estiver procurando por alguém com uma presença online ativa - alguém que tuíta muito, que faz muitas aparições na mídia ou cuja personalidade inteira é baseada em irritar as pessoas - os resultados ficam obscuros.

A situação fica muito pior quando há partes motivadas tentando moldar o que as plataformas nos mostram. Não houve melhor exemplo disso do que a horrível reviravolta que a internet deu durante o recente caso de difamação entre Johnny Depp e sua ex-esposa Amber Heard. Se você entrou no Twitter, YouTube ou TikTok durante o julgamento, você foi inundado por memes, clipes e posts sobre o quão terrível Heard era e quão justo Depp era.

Isso não foi porque o caso de Depp era muito mais forte do que o de Heard; como os pesquisadores mostraram, provavelmente as plataformas foram invadidas por bots e trolls associados a pessoas da direita misógina que tinham como missão pintar Heard da pior maneira possível. Eles parecem ter conseguido; mesmo agora, você precisa vasculhar online para encontrar informações que a apoiem.

As plataformas dizem que estão constantemente lutando contra essas campanhas organizadas. Mas seus esforços são opacos e parecem, na melhor das hipóteses, indiferentes - e é aí que chegamos aos incentivos desalinhados. Como os bots são um tipo de engajamento e engajamento é o que paga as contas, há poucas razões para os serviços realmente combaterem essas campanhas. Como Peiter Zatko, ex-chefe de segurança do Twitter, disse em uma reclamação recente de um denunciante, “os executivos do Twitter têm pouco ou nenhum incentivo pessoal para ‘detectar’ ou medir com precisão a prevalência de bots de spam”. Da mesma forma, o YouTube teve pouco incentivo para apresentar uma imagem mais justa e menos manipulada do caso Depp-Heard - não enquanto os clipes de Depp estavam alcançando grandes números.

Para muitos leitores, nada disso será uma surpresa. Não estou dando nenhuma notícia importante quando digo para você não confiar em tudo o que vê na internet. Mas depois de ler a matéria sobre Dan Price, acho que vale a pena repetir: a internet provavelmente não está lhe dando uma imagem justa do que está acontecendo no mundo. E para qualquer história, você pode nunca saber o quanto não está vendo. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

