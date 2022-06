Uma amostra das mudanças climáticas: Casas de praia em estão sendo engolidas pelo mar

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Como milhões de outras pessoas, Hien Pham ficou maravilhado com o vídeo online da casa de praia verde-ervilha de dois andares quando ela desabou em um mar que se elevava, balançando nas ondas agitadas como uma rolha gigante.

Cape Hatteras National Seashore (Seashore) has confirmed that an unoccupied house at 24265 Ocean Drive, Rodanthe, N.C. collapsed this afternoon. This is the second unoccupied house collapse of the day at the Seashore. Read more: https://t.co/ZPUiklQAWA pic.twitter.com/OMoPNCpbzk — Cape Hatteras National Seashore (@CapeHatterasNPS) May 10, 2022

Esta rolha gigante em particular, anteriormente na Ocean Drive 24265, era de Pham. Ele havia comprado o imóvel de quatro quartos em novembro de 2020 por US$ 275.000.

“Definitivamente é um sentimento que você não consegue explicar”, disse Pham, 30, um agente imobiliário de Knoxville, Tennessee. “Ver algo que já esteve lá, e de repente não está mais lá.”

A sensação, acrescentou, “é de um vazio”.

Três lotes à beira-mar estão agora vazios na Ocean Drive, um pequeno trecho de uma subdivisão encantadoramente desalinhada de Outer Banks chamada Trade Winds Beaches que, para desgosto de seus proprietários, tornou-se uma espécie de cartaz para o aumento do nível do mar - principalmente desde que o vídeo da casa de Pham foi amplamente compartilhado nas mídias sociais. O outrora generoso trecho de praia em frente às casas praticamente desapareceu nos últimos meses, deixando-as vulneráveis ao poder destrutivo do Oceano Atlântico.

Duas casas desabam na costa de Rodanthe, na Carolina do Norte, nos EUA, em maio deste ano após uma tempestade. Foto: Daniel Pullen/The New York Times

Era 9 de fevereiro quando a primeira casa da rua flutuou para longe. Uma segunda casa, um prédio de dois andares com varandas duplas, de propriedade de Ralph Patricelli, da Califórnia, foi levada pelo oceano poucas horas antes da de Pham.

“Conversei com um empreiteiro que está nos ajudando na limpeza; ele disse que não sobrou nada da nossa casa”, disse Patricelli. “Não sabemos para onde foi. Mas acabou completamente.”

A natureza gradual do aumento do nível do mar significa que, para muitas comunidades costeiras, isso pode parecer uma ameaça distante. Esse não é o caso de Outer Banks na Carolina do Norte, a delicada cadeia de ilhas-barreira de frente para o Atlântico. Autoridades federais dizem que o nível do mar na área aumentou cerca de 2,5 cm a cada cinco anos, sendo a mudança climática um dos principais motivos. Autoridades estaduais dizem que algumas praias de Outer Banks estão encolhendo mais de 4 metros por ano em algumas áreas.

“A água já está alta e as ondas estão chegando muito mais para dentro, corroendo a areia de uma maneira que não aconteceria se os mares estivessem mais baixos”, disse William Sweet, especialista em aumento do nível do mar na Administração Nacional Oceânica e Atmosférica.

Especialistas e moradores locais observam que em lugares como a Hatteras Island, uma estreita faixa de terra onde Trade Winds Beaches é um dos inúmeros bairros ameaçados, a erosão da praia é um processo natural e inevitável. As ilhas-barreira são atingidas por tempestades no lado do oceano, com as areias se deslocando para o oeste, acumulando-se no lado da baía.

Tudo que restou de uma casa engolida pelo mar na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Foto: Daniel Pullen/The New York Times

David Hallac, superintendente dos Parques Nacionais do Leste da Carolina do Norte, disse que o aumento do nível do mar e o aumento da frequência e intensidade das tempestades provavelmente estão intensificando a erosão na Ocean Drive, que faz fronteira com o litoral nacional da Hatteras Island. Patricelli, que nunca duvidou das mudanças climáticas, disse que o desaparecimento de sua casa tirou a questão do reino da abstração.

“Acho que fui ingênuo ao pensar que não iria me afetar no nível que acabou de acontecer”, ele disse. “Tendo experimentado isso, tenho um nível totalmente novo, na minha cabeça, de quão severa é a mudança climática.”

As duas últimas casas foram destruídas em meio a uma tempestade de vários dias que empurrou areia e vento para a Rodovia 12 da Carolina do Norte, fechando a rota essencial de duas pistas para a Hatteras Island por mais de um dia. A Ocean Drive estava uma bagunça pós-tempestade. O pavimento estava enterrado sob vários metros de areia, como se estivesse em uma tempestade de neve. Madeira lascada e outros detritos das duas casas estavam espalhados em direção ao sul ao longo da costa. Os locais para aluguel de praia com nomes felizes (“Kai Surf House”) estavam praticamente desocupados. Equipes de notícias de TV andavam com dificuldade. Mark Gray, um trabalhador de uma empresa de limpeza, estava retirando os restos da casa de Patricelli com uma escavadeira.

“A Mãe Natureza está brava”, ele disse, “ou algo assim.”

Hallac estava na frente do lugar onde a casa de Patricelli costumava ficar, franzindo o nariz enquanto o fedor do sistema séptico quebrado flutuou em sua direção. Nada disso, ele disse, era surpreendente. Na época em que a primeira casa desabou, ele disse, autoridades do condado de Dare, na Carolina do Norte, informaram ao seu escritório que oito casas na rua haviam sido consideradas inseguras para habitação.

Bairro de casas de veraneio ao largo da costa da Carolina do Norte tornou-se um símbolo dos efeitos da subida dos oceanos. Foto: Daniel Pullen/The New York Times

“Então, entrei em contato com os proprietários e disse: ‘Ei, você pode mudar sua casa ou removê-la?’”, disse Hallac.

Ambas as opções se mostraram problemáticas para os proprietários da Ocean Drive de maneiras que muitos outros proprietários podem experimentar nos próximos 30 anos, um período em que o nível do mar ao longo das costas dos EUA provavelmente aumentará 30 cm, em média, resultando em mais inundações costeiras, de acordo com um relatório federal de várias agências divulgado em fevereiro.

Patricelli disse que dois de seus vizinhos mudaram suas casas para o interior. Mas ele disse que isso só parecia estar ganhando um pouco de tempo. “Mudar a casa não significa que você não terá problemas”, ele disse. “Podemos ver o que o oceano pode fazer.”

Em outros lugares da Hatteras Island, algumas comunidades adotaram uma solução chamada nutrição de praia, que envolve reabastecer a praia com areia bombeada do mar. Mas esse é um trabalho caro, e Danny Couch, membro da Comissão do Condado de Dare, disse estar cético de que poderia convencer o serviço do parque de que tal projeto era necessário para proteger a infraestrutura vital, em parte porque uma nova estrada elevada será aberta em breve próxima a um trecho propenso a inundações da Rodovia 12 perto da Ocean Drive.

Por enquanto, o sonho de Patricelli de ter um imóvel para investimento em aluguel - onde sua família das duas costas também pudesse se reunir e fazer memórias - está perdido. Mas algumas casas à beira-mar ainda atraem visitantes. Na praia do lote de Patricelli, Stephanie Weyer, uma despachante de caminhão da Pensilvânia, estava aproveitando as férias com sua família da melhor maneira possível, devido ao clima e ao drama. Ela disse que planejava voltar para a mesma casa no próximo ano - mas 20 anos depois, ela se perguntou se o bairro desapareceria. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

