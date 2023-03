O aroma da massa cozinhando, sem a massa

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Há um aroma suave de trigo emanando da recepção do restaurante de massas Júpiter, no centro de Manhattan. O cheiro não é da massa. Um aroma herbáceo e vegetal invade os banheiros do Horses, um bistrô sofisticado de Los Angeles. O cheiro não é dos vegetais.

E aquele aroma intenso e amanteigado que impregna o apartamento da jornalista Emma Specter em Austin, no Texas? Não há manteiga à vista.

Todas essas fragrâncias são cópias preservadas em cera. Elas vêm de velas projetadas para evocar alimentos específicos em momentos específicos: a água com amido que sobra depois que você cozinha a massa, um tomate Roma aquecido pelo sol e recém-colhido e uma tortilla fresca de manteiga saindo do forno do amado supermercado H-E-B, no Texas.

Velas de aromas incomuns, como latkes (panquecas de batata ralada), vêm ganhando mercado Foto: Erica Gannett/The New York Times

Specter, de 29 anos, reconheceu que a tortilla de manteiga não é o aroma mais universalmente atraente. “Está no limite de um aroma levemente enjoativo e realmente agradável”, ela disse. Mas isso a transporta de volta para a época em que ela se mudou para Austin e provou pela primeira vez aquelas tortillas do H-E-B.

“Tenho essa sensação estranha comendo algo que amo”, ela disse. “Essa ansiedade de, como vou lembrar como isso é bom?”

A resposta, para muitas pessoas, é uma vela.

Velas com cheiro de comida podem evocar imagens da gigante do varejo Yankee Candle e suas ofertas açucaradas, como abóbora com especiarias ou cupcake de baunilha. Mas as novas velas são diferentes: seus aromas são apetitosos, embalados com elegância e formulados para atrair o tipo de pessoa que gasta com velas sofisticadas e azeite caro.

As vendas de velas sofisticadas nos Estados Unidos cresceram 53% desde 2019, segundo o grupo NPD. Graças a esse aumento, à proliferação de produtos alimentícios e de restaurantes e a um público cada vez mais experiente em gastronomia, as velas com aroma de comida decolaram.

Desde que a empresa de bem-estar Flamingo Estate lançou suas velas de tomate Roma, em 2020, elas se tornaram seu item mais popular, com mais de 20 mil unidades vendidas. Na empresa de fragrâncias Joya Studio, a vela mais vendida cheira a alho refogado - uma colaboração de 2022 com a aclamada pizzaria do Brooklyn, Lucali.

Lançada em 2020, vela com aroma de tomate vendeu mais de 20 mil unidades Foto: Erica Gannett/The New York Times

Uma vela roxa de croissant do luxuoso fabricante de velas perfumadas Overose está listada como uma das mais vendidas em seu site. No ano passado, a tiragem inicial de duas velas inspiradas no Shake Shack - Burger in the Park e Shake N Fries - da empresa de fragrâncias domésticas Apotheke esgotou em 48 horas, disse sua fundadora, Chrissy Fichtl.

Os negócios de velas e alimentos estão interligados há muito tempo, disse Todd Green, cuja empresa, Aromatic Fillers, fabrica velas de marca privada. As mesmas casas de fragrâncias que desenvolvem aromas para fabricantes de velas também criam aromas para empresas de alimentos, ele disse. Quando os lattes com um toque de abóbora foram introduzidos na Starbucks, em 2003, as vendas de velas com aroma de abóbora prosperaram.

Mas muitos dos novos fabricantes de velas não estão seguindo as tendências das casas de fragrâncias, disse Green. Eles procuram aromas menos convencionais - açafrão, schnitzel de porco, A.1. Original Steak Sauce (uma marca de molho para carne) - e observam se as velas fazem sucesso.

As velas de comida têm grande apelo, disse Green. Mais da metade das velas que ele cria tem um viés culinário. E elas têm mais poder de permanência do que outros tipos. “A comida está sempre na conversa sobre velas”, ele disse.

No entanto, nem todas elas vendem. Green produziu uma vela de beterraba para a Otherland que fracassou. “Beterraba é muito polarizadora”, ele disse, comparando o cheiro a mofo ou sujeira. “Você ama ou odeia.”

Durante os primeiros lockdowns da pandemia, muitas pessoas compraram velas para tornar suas casas mais convidativas. As empresas de velas começaram a vender aromas de alimentos hiperespecíficos que canalizavam as coisas que os consumidores poderiam estar sentindo falta. Um churrasco no quintal. A pizza de um local em Nova York. Um croissant recém-assado de uma confeitaria.

Agindo com base nessa premissa, Erica Werber abriu sua empresa, a Literie, no início de 2021. Os aromas de suas velas incluem “pizza from a guy named Joe”, um cheiro levemente doce e terroso que lembra manjericão recém-cortado e “hot roasted nut cart”, uma proposta para o aroma defumado de nozes torradas vendidas por ambulantes.

“As pessoas não estão comprando apenas pelo perfume”, ela disse. “Elas estão comprando pela memória.”

A empresa D.S. & Durga, de David e Kavi Moltz, desenvolveu uma vela com aroma de massa cozinhando Foto: Erica Gannett/The New York Times

Harold McGee, um escritor de ciência alimentar e autor de Nose Dive: A Field Guide to the World’s Smells, disse que muitas das novas velas são possíveis graças à tecnologia que tornou mais fácil e barato isolar aromas específicos.

Para fazer a vela de hambúrguer da Apotheke, Fichtl usou a ScentTrek, uma caixa portátil que captura e identifica aromas ambientais. Ela e sua equipe colocaram um hambúrguer na caixa, que traçou seus vários aromas, incluindo fumaça de grelha e carne. (A vela, felizmente, tem um cheiro mais botânico do que bovino).

Na D.S. & Durga, aperfeiçoar a vela com aroma de massa cozinhando - um esforço conjunto com o restaurante Júpiter - era mais como ajustar uma receita. Jess Shadbolt, chef e proprietária do Júpiter, derramou água fervente sobre farinha de sêmola.

“Surpreendentemente, tinha uma doçura muito suave”, disse Shadbolt.

A fórmula resultante é uma miscelânea de aromas, disse David Moltz, fundador da D.S. & Durga: água salgada, um elemento à base de ervas, “algo que faz parecer que você está cheirando a massa ou algum tipo de amido, e algo que é um pouco amanteigado”.

A vela com aroma de massa cozinhando vendeu rapidamente, ele disse. Mas ele não espera que os aromas salgados superem os clássicos como baunilha.

“No final das contas, a maioria das pessoas, quer admitam ou não, gosta de doces”, ele disse. “Somos programados” para gostar do cheiro daquelas velas com aroma açucarado.

Mesmo os fãs mais obstinados dessas velas apetitosas pareciam cientes disso.

Jess Webb, uma assistente de produção em Austin, adora sua vela de tortilla de manteiga porque a lembra das compras de supermercado com sua mãe. Mas “tenho um certo medo de julgamento se alguém entrar em minha casa e ela estiver cheirando a tortilla de manteiga”.

Então, quando recebe visitas, ela acende uma vela de baunilha. É uma vela comum, ela disse, mas ninguém vai te julgar se sua casa estiver com cheiro de baunilha. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

