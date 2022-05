Você está limpando tudo errado

Uma das minhas primeiras lembranças é o cheiro pungente de álcool. Todas as noites, minha mãe borrifava a pia da cozinha e os balcões com álcool isopropílico para desinfetá-los. E não é de se admirar: ela cuidou de mim por meses quando eu peguei uma infecção desagradável por salmonela quando criança. As bactérias eram seu inimigo. “Eu me tornei uma louca por isso”, ela admitiu recentemente. “Eu realmente me tornei uma germofóbica.”

Não é nenhuma surpresa, então, que eu cresci para ser uma germofóbica também. Eu mantenho uma variedade estonteante de lenços antimicrobianos no porão, tenho pelo menos sete frascos de desinfetante para as mãos guardados em minha casa e no carro, e mantenho uma bolsa de emergência escondida no meu armário cheia de lenços umedecidos com água sanitária e outros fortes apetrechos desinfetantes, caso uma temida infecção estomacal atinja nossa casa. (Devo acrescentar: há uma diferença entre limpar e arrumar. Sou fanática com a primeira, mas preguiçosa com a segunda.)

Mais do que limpar tudo o tempo inteiro é saber o que limpar e como limpar para manter os germes que causam doenças longe de casa.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Hoje, por causa da pandemia, não estou sozinha na minha paranoia de germes. Em uma pesquisa de 2021 com 2.000 adultos dos EUA, 42% dos entrevistados disseram que agora se identificam como germofóbicos. Mas nossos medos nem sempre são bem fundamentados, aprendi isso esta semana quando entrevistei químicos e especialistas em limpeza. Muitas práticas populares de limpeza não são eficazes e algumas são simplesmente desnecessárias.

Concentre-se nos germes ruins

Muitas vezes me sinto culpada de pensar que vírus e bactérias são inequivocamente “ruins”, mas muitas bactérias fazem coisas boas – como aquelas em nosso intestino que nos ajudam a digerir alimentos e construir nossa imunidade. “Os micróbios estão absolutamente em toda parte”, disse Erica Hartmann, engenheira ambiental da Northwestern University. “E isso não é necessariamente uma coisa ruim.” Pesquisas sugerem que crianças que crescem em fazendas, cercadas por micróbios, têm um risco menor de desenvolver asma e alergias do que outras crianças.

Antes de entrar no âmago da questão, deixe-me explicar a diferença científica entre limpeza e desinfecção. A limpeza remove coisas – sujeira, migalhas, germes, pelos de cachorro – das superfícies. A desinfecção, por outro lado, mata coisas – normalmente vírus e bactérias. A limpeza é algo que podemos querer fazer regularmente, disse a Dra. Hartmann, mas precisamos nos preocupar em matar (desinfetar) apenas germes perigosos e causadores de doenças. E muitas vezes podemos prever onde eles estarão.

Por exemplo, você provavelmente não precisa desinfetar os balcões da cozinha todos os dias, a menos que tenha manuseado carne crua. Você também não precisa desinfetar obsessivamente seu banheiro, a menos que alguém em sua casa tenha uma infecção que se espalhe pelas fezes, como salmonela ou norovírus.

Para bagunças comuns – como quando meu filho de 11 anos pinga uma calda doce por toda a mesa da cozinha no café da manhã – você não precisa pegar um lenço desinfetante porque água e sabão removerão o resíduo pegajoso. (Sabão também é ótimo para remover germes de suas mãos, mas você precisa fazer uma boa espuma e lavar por 20 segundos.)

Você se pergunta, por que não desinfetar tudo? Existem riscos de longo prazo associados ao uso excessivo de certos desinfetantes, como compostos quaternários de amônio. Esses “quats”, como são chamados, são encontrados em muitos produtos populares de limpeza doméstica, incluindo sprays e lenços feitos por Lysol e Clorox. Esses produtos de limpeza podem aumentar o risco de resistência a antibióticos, disse a Dra. Hartmann. Além disso – embora os especialistas com quem conversei discordem sobre o quanto devemos nos preocupar com isso – desinfetantes como alvejante, amônia e quats liberam gases que podem ser prejudiciais, disse Pawel Misztal, químico que estuda desinfetantes na Universidade do Texas em Austin. Portanto, use desinfetantes quando precisar desinfetar, mas não quando quiser apenas limpar.

Escolha e use desinfetantes com sabedoria

Quando você tiver motivos para se preocupar com germes ruins, sim, mate todos eles com um desinfetante, mas lembre-se de que alguns produtos químicos funcionam melhor que outros. Sabão simples e água podem matar germes quando fazem espuma, mas não serão tão infalíveis quanto outras opções mais fortes se você estiver tentando eliminar micróbios das superfícies, disse Bill Wuest, químico da Emory University. Muito mais eficazes são os desinfetantes como alvejante, álcool isopropílico, etanol, peróxido de hidrogênio e produtos de limpeza à base de quaternários de amônio.

Se você estiver usando um desinfetante que libera vapores, como alvejante ou amônia, ventile a área primeiro abrindo portas ou janelas ou use uma máscara facial descartável e jogue-a fora depois, sugeriu Misztal.

E eu odeio te dizer, mas você provavelmente está desinfetando tudo errado. Muitas pessoas pulverizam ou passam desinfetantes em uma superfície e, em seguida, limpam imediatamente o produto com uma toalha de papel ou esponja, disse Wuest, mas isso remove o produto químico antes que ele tenha a chance de desinfetar.

Se você estiver usando um produto comprado em loja, o tempo de desinfecção deve estar no rótulo. O spray desinfetante Lysol, por exemplo, precisa ficar em uma superfície por três minutos. As recomendações para soluções de alvejante variam entre 1 e 10 minutos. As soluções à base de álcool não precisam ser limpas depois, pois eventualmente evaporam, disse Cassandra Quave, etnobotânica da Emory University. E alguns desinfetantes botânicos podem precisar de muito tempo, até 15 ou 30 minutos, disse a Dra. Hartmann.

Quer saber sobre outras opções de desinfetantes? Seguem outras informações

Você pode fazer desinfetantes em casa para economizar dinheiro. Para uma solução desinfetante de alvejante, misture um terço de xícara de alvejante doméstico com um galão de água. (Observe que o alvejante se decompõe rapidamente na água, portanto, você precisará fazer uma nova solução todos os dias. E nunca misture alvejante com produtos químicos que não sejam água.)

Sprays contendo 70% de etanol ou álcool isopropílico e 30% de água também são eficazes, disse a Dra. Quave. Ela enfatizou que você deve misturar álcool com água porque, caso contrário, ele evaporará antes de ter a chance de desinfetar.

Você também pode fazer ou comprar desinfetantes à base de plantas, alguns dos quais são menos tóxicos e mais ecológicos do que as opções convencionais. Mas observe que os desinfetantes botânicos podem não funcionar tão rápido ou tão completamente quanto os alvejantes, os quats ou o álcool. O vinagre doméstico, por exemplo, é um desinfetante botânico popular, mas não é tão eficaz para matar germes quanto alvejante ou álcool. Um estudo descobriu, por exemplo, que o SARS-CoV-2, o vírus que causa a Covid-19, não foi inativado mesmo após imersão em uma solução potente de vinagre por cinco minutos. A Agência de Proteção Ambiental mantém uma lista de desinfetantes que atendem a certos padrões de segurança ambiental e de saúde.

Se você quiser saber quais desinfetantes são eficazes contra quais patógenos, confira o site da E.P.A. (Environmental Protection Agency). Observe, por exemplo, que o norovírus, que causa problemas estomacais, é um vírus especialmente resistente, e que as soluções de água sanitária são mais eficazes contra eles, disse Hartmann.

Conclusão: nós, germofóbicos, ainda podemos nos deliciar em matar germes, mas talvez nem todos eles. Quando preciso limpar algo que derramou, uso água e sabão ou um spray de limpeza suave, não um desinfetante. Mas depois de manusear carne crua, ou quando um membro da família está doente, eu utilizo um material mais forte para limpar superfícies contaminadas e me certifico de deixá-lo ali por tempo suficiente para fazer efeito, com as janelas abertas. E enquanto espero, talvez tenha a chance de arrumar minha casa também. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

The New York Times Licensing Group - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times