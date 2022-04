Voltas sem fim e recordes quebrados: ‘Isso é ultramaratona pura’

THE NEW YORK TIMES LIFE/STYLE - Aleksandr Sorokin fez a primeira volta da corrida em 5 minutos e 40 segundos. Era janeiro em Tel Aviv, e Sorokin - que é amplamente considerado um dos melhores ultramaratonistas do mundo - estava apenas começando. Durante as 12 horas seguintes, Sorokin daria a volta naquela estrada de 0.9 milhas de novo... e de novo... e de novo. Ele não parou até completar 120 voltas e quebrar dois recordes mundiais.

Aleksandr Sorokin, um corredor de ultramaratona, treina em Iten, no Quênia. Foto: KHADIJA FARAH

Ao longo do caminho, enquanto olhava para os mesmos arranha-céus, cruzava os mesmos postos de socorro e circulava os mesmos competidores várias vezes, ele sentiu o mesmo tédio e frustração que muitas vezes acompanham essas corridas de entorpecimento da mente e do corpo. Ele já ouviu falar de outros corredores que afirmam atingir um estado meditativo durante essas corridas, mas nunca o encontrou. Em vez disso, ele pratica o que chama de “aceitação radical”.

“Há apenas uma palavra para descrever as últimas horas de uma corrida: tortura”, ele disse. “O tempo parece passar mais devagar. As voltas parecem ficar mais longas.”

Em troca de seu sofrimento naquele dia, ele quebrou seu próprio recorde mundial de 100 milhas, reduzindo seu tempo para 10 horas, 51 minutos e 39 segundos de 11:14:56, e ampliou seu recorde de distância de 12 horas para 110,23 milhas, que anteriormente era de 105,82 milhas. Sorokin teve em média um ritmo alucinante - e tenso - de 6:31 por milha para essas 110 voltas. Isso equivale a mais de 32 vezes uma corrida de 5Km em menos de 21 minutos e cerca de quatro maratonas em menos de 3 horas.

E ele acha que pode correr ainda mais rápido - e para mais longe.

“Estou mais motivado do que nunca”, disse Sorokin em uma videochamada de sua casa na Lituânia em janeiro. (Seu irmão, Maksim, traduziu de sua casa na Dinamarca.) “Ser um recordista mundial é muito importante para mim, mas minha principal motivação é que meus resultados ainda estão melhorando. Quero ver se posso realizar ainda mais.”

Os resultados de Sorokin fazem parte de um recente revival na ultramaratona de estrada e pista. Com recordes mundiais sendo quebrados quase anualmente, mais pessoas estão prestando atenção a esses eventos de resistência extrema.

Em 2018, Camille Herron, uma corredora americana, circulou uma pista de 400 metros na Central High School em Phoenix 650 vezes em 24 horas, quebrando os recordes femininos em corridas de 100 milhas (13h25′) e 24 horas (162,9 milhas). Em fevereiro, ela quebrou seu próprio recorde de 100 milhas com um tempo de 12h41′11″. Em 2019, outro americano, Zach Bitter, circulou uma pista de 442 metros no Pettit National Ice Center, em Milwaukee, 363 vezes para quebrar o recorde mundial masculino de 100 milhas que durava quase duas décadas. Ainda este ano, ele fará o mesmo percurso para tentar quebrar o novo recorde mundial de Sorokin.

O último recorde mundial de 100 milhas é de Sorokin, estabelecido em um percurso em Tel Aviv. Foto: KHADIJA FARAH

“É um momento realmente emocionante agora”, disse Herron. “Tem havido tanto foco em corridas de trilha, mas meus heróis eram todos corredores de estrada. Este grupo de pessoas que está quebrando recordes agora, estamos trazendo isso de volta à tona. Isso é ultramaratona pura.”

Embora a maioria das pessoas associe a ultramaratona a corridas de trilha como a Western States 100-Mile Endurance Run, elas são um fenômeno relativamente recente dentro do esporte.

“A Western States original foi estabelecida em 1977, e seu marketing levou muitas pessoas a acreditar que ela começou o esporte”, disse Davy Crockett, um ultramaratonista e historiador que administra o site Ultrarunning History. “Mas correr em estradas e pistas tem uma história muito mais longa e, recentemente, houve um ressurgimento. Nas trilhas, tudo o que você pode fazer, na verdade, é estabelecer recordes de percurso. Mas em estradas e pistas, você pode bater recordes nacionais e mundiais. Isso atrai muitos corredores de elite.”

A história das 100 milhas remonta pelo menos ao século 18. No século 19, as competições de resistência entre “pedestres”, como eram conhecidas, eram muito populares. P.T. Barnum, o famoso promotor de circo, usou as competições para manter os espectadores em seu famoso Hipódromo à noite, após o término das apresentações do dia. Em 1882, uma multidão de 10.000 pessoas se reuniu no Madison Square Garden original para um evento e viu Charles Rowell estabelecer um recorde de 100 milhas em 13h26′30″, que duraria mais de 50 anos.

Para os corredores que buscam recordes, as corridas de estrada e pista oferecem grandes benefícios. As superfícies são planas e previsíveis, e os atletas podem usar os chamados super sapatos, que são revestidos de carbono e demonstraram melhorar os tempos de maratona. Os relógios oficiais estão sempre à vista e os postos de socorro nunca estão a mais de uma volta de distância.

“Em uma trilha, você está na natureza e experimenta muitos estímulos. Na pista, essas barreiras são removidas, o que abre sua mente”, disse Bitter. “Eu comparo isso a fazer um depósito de privação sensorial. Você pode alcançar um estado quase meditativo porque não precisa se preocupar em tropeçar ou tomar um rumo errado. Você está apenas trancado em seu corpo.” /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

