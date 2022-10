O capitalismo e a internet não libertarão o povo chinês; leia a análise de Ai Weiwei

O governo do Partido Comunista na China foi pontuado por uma campanha pública de massa após a outra, cada uma destinada a comandar as mentes chinesas.

Houve o Grande Salto Adiante, a campanha de reforma industrial iniciada em 1958 que precipitou uma fome devastadora; a caça às bruxas da Revolução Cultural de 1966-76, que quase destruiu a China; e muitos mais, alguns mais prejudiciais do que outros, e cada um visando algum imperativo político, social ou econômico do dia. Seu efeito cumulativo é uma das maiores conquistas do Partido Comunista: uma simbiose quase perfeita entre governo ditatorial e população subserviente.

Leia também Estratégia de segurança nacional de Biden prioriza China, Rússia e a própria democracia americana

A campanha de quase três anos contra a covid-19 do governo pode ser a pior de todas. É uma afronta à ciência e ao senso comum, mas – reminiscente da insensatez da Revolução Cultural – autoridades e cidadãos de todo o país fazem de tudo para executá-lo.

Cidades inteiras são fechadas mesmo para conter pequenos surtos, e testes de coronavírus são realizados em peixes e outros produtos alimentícios, carros e até materiais de construção. Isso trouxe caos e sofrimento para o povo da China, que foi repetidamente trancado, detido por falta de testes de coronavírus e perdeu empregos ou empresas. Quando Chengdu, uma cidade de 21 milhões de habitantes, foi fechada em setembro, os moradores foram impedidos de deixar seus apartamentos mesmo quando um terremoto ocorreu.

Soldados do Exército de Libertação Popular da China fazem exercícios com um pôster de Xi Jinping ao fundo Foto: Andy Wong/AP Photo

As campanhas anteriores de controle em massa vieram e se foram, mas esta terá consequências duradouras graças ao seu aspecto mais insidioso: a tecnologia de vigilância lançada em todo o país para suprimir a covid, mas que permite que os cidadãos sejam rastreados pelas autoridades, seus movimentos circunscritos.

Funcionários do governo usaram esse sistema para restringir os movimentos de pessoas que queriam participar de um protesto no centro da China em junho. Esses funcionários foram punidos posteriormente, mas o fato é que o governo agora tem um sistema com o qual Mao Tsé-tung só poderia ter sonhado, alimentado por dados e algoritmos, para monitorar e controlar as pessoas.

Continua após a publicidade

O Ocidente está errado sobre a China. Por muito tempo se supôs que o capitalismo, o surgimento de uma classe média e a internet fariam com que a China eventualmente adotasse as ideias políticas ocidentais. Mas essas ideias não podem sequer começar a criar raízes porque o Partido Comunista nunca permitiu que o solo intelectual fosse adubado para tais ideias germinarem. E nunca permitirá.

De fato, as mentes chinesas nunca foram verdadeiramente livres. A China tem sido um Estado amplamente unido e centralizado na maior parte dos últimos 2.000 anos, e ética e relacionamento semelhante entre governante e governado perduraram por toda parte. Nenhuma mudança fundamental é possível. Espera-se que o povo humilde da China apenas obedeça.

Quando o Partido Comunista tomou o poder em 1949, a esperança de uma nova era brilhou brevemente. Meu pai, Ai Qing, então um dos principais poetas da China, havia se juntado à festa com entusiasmo.

Mas Mao capitalizou astutamente a antiga dinâmica de poder da China, consagrando o partido como o novo governante inquestionável. Como muitos intelectuais, meu pai logo foi atacado durante as repetidas campanhas políticas de Mao para erradicar aqueles que ousavam pensar de forma independente. A vida espiritual, intelectual e cultural da China definhou.

Em 1957 – o ano em que nasci – Mao lançou a Campanha Antidireitista. Meu pai foi rotulado de direitista, submetido a ferozes ataques públicos, e fomos levados ao exílio interno em um canto sombrio da remota região de Xinjiang. Alguns de seus colegas cometeram suicídio.

Continua após a publicidade

Mao Tsé-tung conduz o Exército Vermelho pela China, em 1935 Foto: AP

Ele foi atacado mais uma vez durante a Revolução Cultural, desfilando pelas ruas com um boné de burro para reuniões públicas onde o abuso foi lançado contra ele. Ele voltou para casa uma noite, exausto, com o rosto preto depois que alguém em um comício político jogou um pote de tinta sobre sua cabeça.

Em um exemplo do desamparo e resignação do povo da China, ele sugeriu que apenas imanginássemos que aquele lugar sombrio sempre foi nosso lar, aceitássemos nossa sorte na vida e seguíssemos em frente. O povo da China ainda vive sob essa mentalidade de rendição hoje.

Quando entrei em conflito com as autoridades em 2011, depois de criticar o governo, a polícia me ameaçou com uma “morte feia” e disse que contaria a toda a China sobre as acusações absurdas que fizeram, como evasão fiscal, para me desacreditar. Perguntei se o povo chinês acreditaria em suas mentiras. “90% vão acreditar”, um oficial me disse.

O artista chinês Ai Weiwei perto de uma de suas esculturas: para ele, 'há uma simbiose quase perfeita entre governo ditatorial e população subserviente' Foto: Luca Bruno/AP Photo

Na China, onde toda “verdade” vem do partido, ele pode ter razão. Três anos depois, em uma exposição de arte em Xangai, a pressão de funcionários do governo local levou à remoção abrupta do meu nome de uma lista de expositores. Nenhum dos artistas chineses cujo trabalho estava em exibição, muitos dos quais me conheciam bem, se apresentou para me defender.

As coisas só pioraram na última década. As autoridades sufocaram os vestígios remanescentes do pensamento independente, dizimaram a sociedade civil chinesa e amedrontam a academia, a mídia, acultura e os negócios.

Continua após a publicidade

Para ser justo, o pensamento e a expressão individual também são limitados nas democracias ocidentais. O politicamente correto força as pessoas a esconder no que realmente acreditam e papaguear slogans vazios para se adequar superficialmente às narrativas predominantes. E o envolvimento ocidental com a China tem sido impulsionado pela busca de lucro e não de valores.

Os líderes ocidentais criticam as violações dos direitos humanos, liberdade de expressão e liberdade espiritual do Partido Comunista, mas há muito tempo continuam a fazer negócios com Pequim. A hipocrisia dos EUA sobre o pensamento independente é evidente em sua abordagem ao fundador do WikiLeaks, Julian Assange, que defende a liberdade de informação, mas que o governo dos EUA processa.

Então Ministro do Comércio da China, Bo Xilai (à direita), aperta a mão do secretário-geral da Asean, Ong Keng Yong (à esquerda), em imagem de 29 de novembro de 2004 Foto: ADREES LATIF / REUTERS

Milhões de chineses se orgulham da crescente riqueza e poder da China moderna. Mas essa sensação de bem-estar é uma miragem conjurada por ganhos materiais superficiais, propaganda constante sobre o declínio do Ocidente e supressão da liberdade intelectual. A China está de fato decaindo moralmente sob a influência do partido. Em 2011, uma menina de 2 anos foi atropelada por dois veículos no sul da China e deixada sangrando em uma rua. Dezoito pessoas passaram sem fazer nada, algumas até se desviaram para evitá-la. Não pense, não se envolva, apenas continue andando. A menina morreu.

A liberdade depende da coragem e da tomada de riscos sustentada. Mas a grande maioria do povo chinês sente que a resistência, mesmo no nível filosófico, é impossível, e que a sobrevivência pessoal depende da obediência. Eles são reduzidos a um servilismo ansioso, alinhando-se como ovelhas em longas filas para seus testes de coronavírus ou lutando por comida antes de bloqueios repentinos.

A liberdade e a individualidade nunca podem ser completamente suprimidas. E nenhum país, por mais forte que pareça, pode realmente prosperar sem diversidade de opinião. Mas não há esperança de mudança fundamental em meu país enquanto o Partido Comunista estiver no poder.

* Ai Weiwei é artista e autor que foi preso pelo governo chinês.