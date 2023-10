O embargo de Israel tornou os burros essenciais para Gaza. O mesmo embargo pode levá-los embora

JABALIYA, Faixa de Gaza – Hani al-Nadi está com seu último burro.

A única fêmea branca estava no curral onde ele costumava manter dezenas de animais ao mesmo tempo; todos os anos, ele importava cerca de 700 burros para atender à demanda local.

Os burros estão por toda parte em Gaza. O embargo econômico de Israel, com mais de 15 anos de existência, limita o fornecimento de caminhões e combustível, por isso os habitantes de Gaza voltaram a usar carroças puxadas por burros para transportar produtos, materiais de construção, destroços de bombas e lixo. Mesmo no centro da Cidade de Gaza, centenas de carroças acrescentam um som do século XIX ao trânsito caótico.

Vendedor transporta frutas com ajuda de burro na Faixa de Gaza. Foto: The Washington Post / Loay Ayyoub.

Mas agora, dizem al-Nadi e outros negociantes de gado, é difícil encontrar até burros, uma consequência do mesmo tipo de controle econômico que Israel exerce e os tornou uma presença constante.

A mudança começou em dezembro de 2021, quando al-Nadi foi liberar a chegada de 30 burros enviados de Israel. Um agente agrícola da Autoridade Palestina deu a notícia: “Me disseram que Israel tinha decidido que agora era proibido importar burros para Gaza”, disse ele.

Continua após a publicidade

As autoridades israelenses, disseram, estavam agindo a mando de grupos de bem-estar animal depois de queixas dos maus-tratos generalizados aos burros em Gaza – incluindo contentores lotados, cargas de trabalho abusivas e subnutrição. Ele ligou para seu revendedor no norte de Israel, Tzvie Kimelman, que confirmou.

“Como todos esses grupos se opuseram, fizeram barulho e alcançaram pessoas do governo”, disse Kimelman, “eles encerraram a transferência de burros”. “Metade do meu negócio desapareceu”, disse al-Nadi, que também negocia gado.

Israel controla o movimento de mercadorias e pessoas dentro e fora de Gaza desde que o grupo militante Hamas assumiu o poder, em 2008. O território de 365 quilômetros quadrados, onde vivem mais de 2 milhões de palestinos, é um dos mais empobrecidos e densamente povoados enclaves do mundo.

Al-Nadi disse que o mercado de burros em Gaza ficou descontrolado, com o preço de um único animal disparando para quase US$ 1.000 – colocando-os fora do alcance da maioria dos vendedores e transportadores que dependem deles.

“A procura duplicou agora”, disse Omar Akal, 44 anos, que cria burros, camelos e outros animais no norte de Gaza. “Tenho que dizer ‘não’ às pessoas o tempo todo.”

Seus 15 jegues e um macaco fazem dele o maior criador de burros do enclave. Mas os 10 a 12 potros que produzem todos os anos não chegam nem perto de substituir os animais que costumavam ser transportados através da fronteira.

“Um dia, não haverá burros em Gaza”, disse al-Nadi.

Continua após a publicidade

Crianças brincam com burro na Faixa de Gaza. Foto: The Washington Post / Loay Ayyoub.

Isso marcaria uma mudança significativa aqui, onde as criaturas atarracadas, musculosas e muitas vezes muito barulhentas fazem parte da paisagem lotada há muito tempo.

Os animais têm uma história colorida em Gaza, e também uma história em preto e branco: em 2009, os tratadores do zoológico pintaram listras pretas em burros brancos para substituir as zebras que não conseguiram importar.

Algumas carroças de mercado – tâmaras, bananas e figos – são equipadas com toldos e enfeitadas com franjas, os burros em arreios de contas. Alguns levam as crianças para a escola ou as famílias para a praia. A maioria dos carrinhos está cheia de areia, sacos de cimento ou fardos de garrafas plásticas.

Vendedores de frutas e verduras enfileiram carrinhos puxados por burros na Faixa de Gaza. Foto: The Washington Post / Loay Ayyoub.

Todos compartilham faixas de trânsito e vagas de estacionamento com Mercedes, Kias e Toyotas. Não é incomum ver meninos conduzindo as carroças e chicoteando os burros com paus ou mangueiras.

“Fiquei chocado quando vi quantos burros há aqui na cidade”, disse Rana Batrawi, uma artista de Gaza que regressou ao enclave depois de viver vários anos na Arábia Saudita. “Me preocupo com o quanto eles trabalham, mas são uma parte importante de como vejo Gaza.”

Continua após a publicidade

Nem todos apreciam os burros, vistos por muitos como um símbolo de pobreza e repressão. Os motoristas deixam sua frustração óbvia e os pedestres têm mais uma coisa a observar.

“Tenho sempre muito cuidado onde piso”, brincou Batrawi. “Mas esta é uma forma de as pessoas poderem sustentar a vida com o que está disponível.”

Ehab Marzouq, 22 anos, vendia beringelas e melões num cruzamento da Cidade de Gaza numa noite recente, com a sua carroça puxada pelo burro de um primo. Seu animal, de sua propriedade há sete anos, estava doente e foi internado com um veterinário. Ele não pode se dar ao luxo de substituí-lo.

“O preço está terrível agora”, disse ele. “Quase não temos renda todos os dias, mas é melhor do que nada.”

Celeiro onde são criados burros e cavalos na Faixa de Gaza. Foto: The Washington Post / Loay Ayyoub.

O governo depende dos animais para preencher lacunas na sua própria frota de veículos. Os carrinhos são a primeira linha de remoção de destroços após ataques aéreos periódicos dos militares israelenses. Por US$ 6 a carga, eles transportam entulhos de edifícios destruídos para usinas de reciclagem.

E metade da recolha de lixo municipal do enclave é feita por proprietários contratados de burros, disse Abdraheem Abu Qomboz, diretor do Departamento de Saúde e Ambiente da Cidade de Gaza. Mais de 900 deles recolhem os resíduos sólidos de Gaza e transportam para estações de transferência, pagando 300 dólares por turnos de sete horas. Sem eles, a recolha iria sobrecarregar os 120 caminhões do governo, a maioria com décadas de existência, disse ele.

Continua após a publicidade

“Eles trabalham um dia e ficam dois dias parados”, disse Abu Qomboz. “Israel nos impede de adquirir escavadeiras e caminhões compactadores, e agora nos impedem de adquirir carroças puxadas por burros.”

A política de Israel sobre os burros é vaga, em conformidade com as regras em constante mudança que regem a fronteira de Gaza. No início deste mês, Israel bloqueou todos os carregamentos do enclave durante quatro dias depois de encontrar materiais explosivos contrabandeados num carregamento de calças.

A unidade militar israelita responsável pelo policiamento das importações e exportações, COGAT, não listou oficialmente os burros com outros artigos proibidos, como certos fertilizantes e baterias. Disse em declaração ao The Washington Post que quaisquer pedidos para importá-los “receberiam a devida consideração”. A unidade não respondeu quando questionada sobre quando foram aprovadas as últimas licenças de importação.

Kimelman, o comerciante de gado israelita, disse que ele e outros negociantes chegaram recentemente a um acordo para retomar as vendas, mas agora quase não há burros para transportar e nenhum que os habitantes de Gaza possam pagar.

A campanha pelo bem-estar animal, na qual grupos israelitas compram burros para os manter fora do mercado, praticamente eliminou o comércio, disse ele. “É como um produto que desapareceu das prateleiras.”

Ofer Storch, advogado do Starting Over, um grupo de resgate de burros, disse que não foi a sua organização que convenceu o governo a bloquear as exportações para Gaza. “Gostaria que tivéssemos essa influência”, disse ele.

Continua após a publicidade

Burro vagueia cercado por gatos na Faixa de Gaza. Foto: The Washington Post /Loay Ayyoub.

Mas o grupo tem trabalhado para acabar com o comércio de burros em Israel e nos territórios palestinos devido ao tratamento muitas vezes “horrível”, disse ele. A Starting Over comprou e resgatou centenas de burros desnutridos, sobrecarregados de trabalho, espancados e transportados em condições desumanas, inclusive no porta-malas dos carros.

“Lamento pelas pessoas em Gaza, mas elas podem criar todos os burros que precisarem se cuidarem dos que têm”, disse Storch.

Al-Nadi negou que os burros sejam abusados rotineiramente em Gaza, dizendo que são valiosos demais para os seus proprietários. Mas outros reconhecem que os maus-tratos são comuns.

Desde que os animais deixaram de chegar de Israel, Akal construiu o seu negócio de criação comprando burros doentes e desnutridos, cuidando deles até ficarem saudáveis e revendendo-os aos trabalhadores. “Eles pegam o dinheiro do trabalho e se alimentam e esquecem dos burros”, disse. “Isso é Gaza.”