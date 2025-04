O ex-funcionário da C.I.A. que está capitalizando o boom dos gastos militares na Europa

Durante uma passagem de 24 horas por Copenhague no mês passado, Eric Slesinger reuniu-se com engenheiros que fabricam drones marítimos, desenvolvedores de software de planejamento de guerra e um consultor da Otan. Recentemente, ele havia visitado Londres para um jantar com um alto funcionário da inteligência britânica e, em breve, iria para o Ártico para aprender sobre as tecnologias que poderiam lidar com climas extremos.

PUBLICIDADE A agenda lotada pareceria mais comum para Slesinger em seu antigo emprego como oficial da Central Intelligence Agency (CIA). Mas agora o homem de 35 anos estava sendo muito requisitado, pois transformou suas credenciais da agência de espionagem em uma carreira como capitalista de risco focado na área subitamente relevante de tecnologia de defesa e segurança nacional na Europa. “Tudo isso está acontecendo a uma velocidade vertiginosa”, disse Slesinger, que já apoiou oito start-ups de defesa e negociou com várias outras.

Eric Slesinger é um empresário que trabalhou na CIA e fundou a 201 Ventures, empresa que investe em startups do setor de defesa na Europa Foto: Christopher Gregory-Rivera/NYT

À medida que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, questiona o futuro da relação transatlântica, os governos de toda a Europa delinearam planos para gastar potencialmente centenas de bilhões de euros em armas, programas de defesa antimísseis, sistemas de satélite e outras tecnologias para reconstruir seus exércitos. Tecnólogos, empreendedores e investidores estão correndo para tirar proveito do boom de gastos criando novas start-ups de defesa.

Previsões

Poucos prestaram atenção há vários anos, quando Slesinger se mudou para Madri com a ideia de que a Europa precisaria aumentar drasticamente os gastos com defesa porque a proteção militar dos EUA não poderia ser considerada garantida. Agora, suas previsões parecem ser prescientes. Após a posse de Trump, que se seguiu à sua derrota para a vice-presidente Kamala Harris na eleição de novembro, membros de seu governo chamaram a Europa de “patética” e de “babá militar” dos Estados Unidos.

“Independentemente da vitória de Trump, Harris ou qualquer outra pessoa, o fato é que a Europa precisa de uma atualização tecnológica”, disse Slesinger enquanto caminhava entre reuniões em Copenhague no mês passado. “Talvez tenha se acelerado em certos aspectos, mas isso já era esperado há muito tempo.”

Entre as startups europeias de tecnologia de defesa nas quais Slesinger investiu está a Delian, uma empresa grega que fabrica uma torre de vigilância fixa projetada para proteger costas, fronteiras e infraestrutura crítica Foto: Myrto Papadopoulos/NYT

Slesinger está agora na posição incomum de um ex-oficial de inteligência americano que está tentando lucrar com a transformação militar planejada da Europa. Sua empresa individual de capital de risco, a 201 Ventures, está concluindo um fundo de US$ 22 milhões para investir em jovens start-ups na interseção entre tecnologia e segurança nacional.

Os investimentos iniciais de Slesinger incluem uma empresa de drones marítimos na Suécia, um fabricante de tecnologia de fabricação no Reino Unido, uma empresa de inteligência artificial na Grécia e uma start-up de veículos hipersônicos na Alemanha.

Investimento

Os Estados Unidos têm uma longa tradição de investir em defesa - o Vale do Silício foi iniciado, em parte, com financiamento do Pentágono - e viram o surgimento de várias empresas iniciantes com foco militar, como a Palantir e a Anduril. A Europa teve menos sucesso, em parte porque as empresas relacionadas à defesa eram vistas como tão antiéticas que muitos investidores se recusavam a investir nelas.

As torres de vigilância da Delian foram construídas para detecção silenciosa e autônoma de ameaças, bem como um sistema de comunicação por drone portátil Foto: Myrto Papadopoulos/NYT

“Houve esse momento de despertar e isso resultará em um aumento drástico nos gastos com tecnologia de defesa, segurança e resiliência”, disse Chris O’Connor, sócio do NATO Innovation Fund, um fundo de tecnologia de 1 bilhão de euros iniciado com dinheiro de 24 membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, embora não dos Estados Unidos.

O fundo da Otan é o maior patrocinador financeiro da empresa de Slesinger. O’Connor disse que a experiência de Slesinger em segurança nacional o tornou ideal para identificar empresas com tecnologia que poderiam ganhar contratos com o governo.

“Ele acabará desempenhando um papel fundamental”, disse O’Connor. Slesinger cresceu nos arredores de Washington, D.C., e estudou em Stanford. Lá, ele se destacou no programa de engenharia mecânica, disse Craig Milroy, codiretor do Laboratório de Realização de Produtos de Stanford, onde os alunos podem desenvolver ideias de hardware.

Engenheiro trabalha na Delian, startup grega do setor de defesa Foto: Myrto Papadopoulos/NYT

Enquanto muitos dos colegas de Stanford de Slesinger procuravam empregos na Apple ou no Google, ele procurou em outro lugar. “Um dia, ele veio à minha sala e disse: ‘Estou me candidatando para entrar na CIA’”, disse Milroy. “Isso nunca havia acontecido antes ou depois disso.” Slesinger é cauteloso em relação aos cinco anos e meio em que trabalhou na C.I.A. Mas, com sua formação em engenharia, ele disse que trabalhou com figuras mais parecidas com o Q dos filmes de James Bond, geeks que operam em segundo plano para resolver problemas técnicos para oficiais de inteligência em campo. “Imagine ser um estudante, um tipo de engenheiro nerd, e então você entra nesse lugar onde tem uma capacidade semelhante à da oficina do Papai Noel”, disse ele. “Os problemas de inteligência são realmente difíceis, são complicados, e você sente uma responsabilidade real de fazer algo para resolver o problema.”

Eric Slesinger, da 201 Ventures, investiu na startup grega Delian, que é do setor de defesa Foto: Myrto Papadopoulos/NYT

Em 2019, Slesinger se afastou da agência para frequentar a Harvard Business School. Ele também passou um verão trabalhando para o fundo de capital de risco da C.I.A., o In-Q-Tel.

Defesa

Por volta dessa época, ele se fixou na ideia de que a Europa deveria reconstruir suas forças armadas após uma geração de baixos investimentos. Os Estados Unidos gastaram cerca de US$ 880 bilhões em defesa em 2024, mais do que o dobro do que os outros países da Otan gastaram juntos.

Com os Estados Unidos focados na China, Slesinger estava convencido de que veria o fim dos chamados dividendos da paz, que permitiram que os países europeus gastassem mais em serviços sociais e pensões desde a 2ª Guerra Mundial, em vez de em tanques e jatos de combate.

Engenheiro trabalha na Delian, empresa grega do setor de defesa Foto: Myrto Papadopoulos/NYT

A invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 cristalizou ainda mais sua tese. Ele então criou a European Defense Investor Network (Rede Europeia de Investidores em Defesa), que agora inclui cerca de 125 investidores, empresários e formuladores de políticas. No ano passado, ele fundou a 201 Ventures.

No início, ele teve dificuldades para obter financiamento porque muitos investidores se recusavam a apoiar tecnologias militares. Mas acabou conseguindo dinheiro da Otan e encontrou consultores, incluindo Eileen Tanghal, que costumava supervisionar o escritório da In-Q-Tel em Londres; David Ulevitch, sócio geral da Andreessen Horowitz, empresa de empreendimentos do Vale do Silício; e o autor Sebastian Mallaby.

Nos últimos 12 meses, Slesinger, que também tem um passaporte italiano devido às raízes de sua família naquele país, viajou para 15 países. Em uma recente viagem ao Ártico, ele pilotou um snowmobile até uma área remota que está sendo considerada para testar novas fontes de energia e uma tecnologia de comunicação. Na Suíça, ele visitou o acelerador de partículas mais potente do mundo.

Gustaf von Grothusen é o CEO da Polar Mist, uma startup sueca que produz drones marítimos. Slesinger investiu na empresa sueca. Foto: Charlotte de la Fuente/NYT

Mudança

Em fevereiro, Slesinger estava na Alemanha para a Conferência de Segurança de Munique quando o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, fez um discurso contundente criticando a Europa. Em poucas semanas, a Alemanha, a França, o Reino Unido e outros países europeus se comprometeram a aumentar enormemente os gastos militares, alarmados por não poderem mais contar com os Estados Unidos como um aliado confiável.

“Parecia uma mudança radical”, disse Slesinger, que assistiu ao discurso de Vance em um laptop em um hotel próximo. “Era possível sentir isso enquanto ele falava.”

Não se sabe ao certo quanto dos novos gastos chegarão às start-ups. É provável que mísseis, munições e jatos de combate sejam prioridades mais altas do que a tecnologia de empresas pequenas e não testadas.

Slesinger disse que levaria anos para medir o sucesso, mas ele espera gastar seu fundo de US$ 22 milhões nos próximos dois anos e já começou a pensar em levantar uma quantia maior. Nos últimos meses, ele tem sido bombardeado com propostas de empreendedores europeus subitamente interessados em produzir tecnologia militar.

Para quase todos que ele encontra na Europa, há uma pergunta incômoda: Ele realmente não está mais trabalhando para a C.I.A.?

“Estou realmente fora!”, disse ele.