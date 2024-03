O ‘Exército Fantasma’ que enganou Hitler receberá a maior honraria do Congresso dos EUA

Semanas depois que os Aliados invadiram as praias da Normandia, os jovens do 23º Quartel-General das Tropas Especiais se depararam com a carnificina persistente do Dia D ao chegarem à praia. Corpos inchados se agitavam nas ondas. Galhos de árvores embalavam a carcaça de uma vaca lançada ao ar por explosivos.

O medo e a adrenalina percorriam os GIs, juntamente com a esperança de que não precisariam disparar seus rifles. A missão deles, afinal, não era matar nazistas, mas atuar para eles. Armados com efeitos sonoros, figurinos, roteiros e adereços, o 23º Quartel-General de Tropas Especiais e sua unidade irmã, a 3133ª Companhia Especial de Serviço de Sinalização, usaram uma encenação digna de Hollywood nos teatros de guerra europeus para enganar o exército alemão sobre a localização e o tamanho das forças aliadas. Os 1.100 engenheiros de som, radialistas, estilistas, administradores, artistas, atores e cenógrafos de teatro conhecidos extra-oficialmente como "Exército Fantasma" se disfarçavam como uma força de combate com mais de 30 vezes o seu tamanho real.

Com tanques infláveis, caminhões e aviões, combinados com efeitos sonoros, truques de rádio, uniformes fantasiados e atuação, as unidades militares americanas que ficaram conhecidas como Exército Fantasma ajudaram a despistar o inimigo Foto: Ghost Army Legacy Project via AP

Operando a uma distância de até 400 metros das linhas de frente, o Exército Fantasma tem o crédito de ter salvado a vida de dezenas de milhares de soldados americanos ao atrair o inimigo durante mais de 20 campanhas enganosas em grande escala.

O subterfúgio é parte integrante da guerra desde a época em que os gregos levavam um cavalo de madeira até os portões de Tróia. Mesmo durante a 2ª Guerra, o ardil elaborado da Operação Fortitude convenceu as forças alemãs de que a invasão do Dia D atingiria Calais, e não a Normandia.

No entanto, o Exército Fantasma - apelidado de “Cecil B. DeMille Warriors” por um membro - é único no histórico de guerra, de acordo com Rick Beyer, coautor de “The Ghost Army of World War II” e produtor e diretor de um documentário de 2013 sobre a força.

“É a primeira unidade móvel, multimídia e tática de engano na história da guerra”, disse ele. “Eles são capazes de projetar seu engano - visual, sonoro, de rádio, efeitos especiais - por todos esses meios diferentes e são essencialmente outra flecha na aljava de um comandante de campo de batalha para manobrar o inimigo.”

Embora um relatório do Exército dos EUA tenha creditado ao Exército Fantasma o fato de ter salvado a vida de 15.000 a 30.000 militares, sua história permaneceu sem ser contada por décadas, pois as informações sobre a força permaneceram confidenciais até 1996. Nesta quinta-feira, 21, a unidade ultrassecreta finalmente terá o que merece quando receber um dos maiores prêmios do país, a Medalha de Ouro do Congresso.

Jeep recebendo novas marcações no para-choque para efeitos especiais Foto: AP / AP

Recrutado em agências de publicidade, empresas de comunicação e escolas de arte - por meio de avisos vagamente redigidos que buscavam candidatos criativos para batalhões de camuflagem não combatentes - o Exército Fantasma enganou os alemães sobre a localização do Terceiro Exército do general George S. Patton Jr., enquanto este varria a França para o leste durante o verão de 1944. Os americanos enganaram os olhos dos nazistas implantando frotas de tanques de borracha infláveis, caminhões e aviões, e enganaram seus ouvidos transmitindo conversas de rádio falsas e tocando trilhas sonoras pré-gravadas de exercícios de tropas em alto-falantes.

Apesar dos sucessos iniciais, o tenente Fred Fox acreditava que o Exército Fantasma precisava de ainda mais teatro. “Há muito MILITAR e pouco SHOW”, escreveu ele num memorando aos líderes da unidade. “É preciso lembrar que estamos tocando para um público de rádio, terrestre e aéreo muito crítico e atento. Todos eles devem estar convencidos.

A pedido de Fox, o Exército Fantasma adicionou uma quarta dimensão – truques físicos chamados de “efeitos especiais” – às suas iniciativas visuais, sonoras e de rádio. As operações tornaram-se mais sofisticadas à medida que os atores vestiam uniformes com insígnias de outras unidades para se passarem por oficiais e recitavam roteiros coreografados em postos de comando falsos. Quando Patton encontrou sua linha perigosamente estreita ao longo do rio Mosela em setembro de 1944, o Exército Fantasma saiu correndo de Paris e manteve os alemães afastados por uma semana, fazendo-se passar pela 6ª Divisão Blindada.

Membros do Exército Fantasma com um avião de reconhecimento inflável Foto: Ghost Army Legacy Project via W.post

Em seu desempenho final de grande sucesso, o Exército Fantasma imitou duas divisões do Nono Exército – uma força de 40 mil homens – preparadas para fazer a difícil travessia do Rio Reno em março de 1945. Movendo-se como fantasmas sob o manto da escuridão, os malandros iniciaram as operações 10 milhas ao sul do local de ataque pretendido. Eles inflaram 200 caminhões e tanques chamarizes. Eles emitiram sons de veículos barulhentos, marteladas e até mesmo soldados xingando. Eles transmitiram ordens falsas pelo rádio para simular o movimento para a frente e se fizeram passar por coronéis e generais, enquanto plantavam desinformação para espiões alemães ouvirem em bares e cafés locais. "Acho que tivemos sucesso porque os alemães atiraram contra nós", lembrou em uma entrevista Bernie Bluestein, veterano de 100 anos do Exército Fantasma, de Hoffman Estates, Illinois, especializado em placas falsas de veículos. "Nós os convencemos de que éramos reais." À medida que os alemães moviam suas defesas e bombardeavam a força falsa, o Nono Exército encontrou resistência simbólica ao cruzar o Reno com o mínimo de baixas. Depois que caiu a cortina da 2ª Guerra, os maiores 'showmen' militares, que incluíam o artista Ellsworth Kelly e o estilista Bill Blass, voltaram para casa para retomar suas vidas criativas. Durante décadas, porém, eles juraram manter segredo sobre as suas façanhas, caso a Guerra Fria exigisse subterfúgios semelhantes. "Alguns desses caras foram para o túmulo sem contar a ninguém de suas famílias no que esta unidade estava envolvida", disse Beyer.

“Eu nem contei à minha esposa até a década de 1990, quando o sigilo caiu”, disse Seymour Nussenbaum, veterano de 100 anos, de Monroe Township, Nova Jersey. “Eu não poderia arriscar a vida de nenhum soldado que pudesse estar envolvido por causa do que eu disse.” O designer de embalagens aposentado e graduado pelo Pratt Institute brincou que, por causa de sua experiência em inflar veículos falsos, sempre que membros da família lhe perguntavam o que ele fez na guerra, ele poderia responder com sinceridade: “Eu soprei tanques!”

Bernie Bluestein, membro do Exército Fantasma especializado em placas falsas e estênceis de veículos Foto: Ghost Army Legacy Project via W.Post

Embora o livro e o documentário de Beyer tenham aumentado a conscientização sobre o Exército Fantasma, ele acreditava que os improváveis heróis da 2ª Guerra mereciam ainda mais atenção e honra. “Fiquei surpreso com a forma como essa história escapou dos livros de história e de Hollywood”, disse ele. “Fiquei impressionado com seus enganos, impressionado com o fato de que eles voltaram e mantiveram silêncio sobre isso por 50 anos, e pensei que eles precisavam de algum reconhecimento oficial.”

Após um esforço de lobby popular lançado por Beyer e outros voluntários do Ghost Army Legacy Project em 2015, o presidente Joe Biden assinou um projeto de lei em 2022 autorizando a concessão da Medalha de Ouro do Congresso – a mais alta honraria da Câmara – aos mestres ilusionistas. Dos sete membros sobreviventes conhecidos da unidade, Bluestein, Nussenbaum e John Christman, planejam participar da cerimônia de medalha de quinta-feira no Capitólio dos EUA. "Estou certamente feliz que isso esteja acontecendo e eles estão nos dando um pouco de reconhecimento", disse Bluestein, que se juntou ao Exército Fantasma quando era bolsista no Instituto de Arte de Cleveland e teve uma longa e bem-sucedida carreira em design industrial após a guerra. "Mas estou muito desapontado porque não poderia ter sido muito antes, quando muitos desses soldados ainda viviam, para que pudessem ter aceitado e tido algum reconhecimento como eu." "Provavelmente milhares de pessoas não foram mortas por causa do Exército Fantasma", disse Beyer. "A vida teria sido diferente para muita gente se esta unidade não existisse. Agora eles estão recebendo o que merecem, e eu acho isso incrível."