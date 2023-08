O exército invisível da Ucrânia: os mecânicos que mantêm os tanques funcionando

THE NEW YORK TIMES - A van de um trabalhador danificado zuniu para frente e para trás ao longo da estrada de uma aldeia perto da linha de frente no sul da Ucrânia. Ele parou bruscamente e três homens descarregaram equipamentos pesados e desapareceram na vegetação rasteira.

O que eles estavam procurando, enterrados e escondidos sob as árvores, eram três enormes veículos blindados de fabricação britânica conhecidos como Mastiffs. Fornecidos ao Exército Ucraniano para sua tentativa de retomar o território ocupado pela Rússia no sul da Ucrânia, os Mastiffs precisavam de um reparo.

“Eles nos chamam de adestradores de cães”, brincou Serhii Ivanov, líder da equipe de manutenção, referindo-se a um apelido que surgiu porque muitos dos veículos blindados que consertam tem nomes de raças de cães: Mastiffs, Huskies, Wolfhounds.

Membros da 37ª Brigada de Fuzileiros Navais consertam um veículo perto da linha de frente na região de Donetsk, no sul da Ucrânia, em 29 de julho de 2023. Atrás dos milhares de soldados ucranianos que lutam na contraofensiva estão engenheiros e técnicos que realizam um trabalho essencial e muitas vezes perigoso. Foto: Diego Ibarra Sanchez/ NYT

Atrás dos milhares de soldados ucranianos reunidos ao longo da linha de frente de 160 quilômetros da contraofensiva está um pequeno exército de mecânicos, engenheiros e técnicos de armas responsáveis por manter a crescente frota de tanques, veículos blindados e outros equipamentos da Ucrânia em funcionamento.

Eles trabalham em acampamentos na floresta ou em prédios abandonados a alguns quilômetros da linha de frente, ou como equipes móveis de socorro, levando seus serviços para unidades militares onde estejam para evitar o reboque de equipamentos em longas viagens de volta à base ou fábricas no exterior.

“Os veículos são necessários no front agora, e desta forma isso nos permite levá-los de volta rapidamente para a linha de frente”, disse o major Valerii Shershen, chefe de comunicações do comando de logística ucraniano. Citando o general John Pershing, comandante das Forças Expedicionárias Americanas na 1ª Guerra Mundial, ele acrescentou: “A infantaria vence as batalhas, a logística vence as guerras”.

Mecânicos do exército ucraniano trabalham na região de Donetsk, no sul da Ucrânia Foto: Diego Ibarra Sanchez / NYT

Percalços

Não muito diferente dos médicos de combate que arriscam suas vidas diariamente para resgatar os feridos, os mecânicos têm se aventurado no campo de batalha, navegando em campos minados e sob bombardeios, para recuperar e consertar veículos quebrados ou bombardeados.

Um vice-comandante de batalhão falou de pelo menos seis mecânicos de sua unidade que foram mortos nos últimos meses.

Ivanov foi chefe do departamento técnico da Mitsubishi Motors na Ucrânia até deixar seu emprego e “escritório agradável” na capital, Kiev, para se juntar à força de defesa territorial quando a Rússia invadiu o país, 16 meses atrás.

Ele serviu como comandante de pelotão por meses até que o comando de logística do exército o tirou das trincheiras para ajudar a manter o crescente número de veículos da Otan fornecidos à Ucrânia, muitos deles equipados com sofisticados sistemas eletrônicos e de diagnósticos.

Serhii Ivanov, líder da equipe de manutenção que trabalhou para a Mitsubishi Motors na Ucrânia, chega para consertar um sistema de ar condicionado em um veículo blindado de fabricação britânica conhecido como Mastiff, na região de Donetsk, no sul da Ucrânia Foto: Diego Ibarra Sanchez/ NYT

Desde que começou a trabalhar nisso, no início de junho, a contraofensiva da Ucrânia sofreu pesadas baixas, com dezenas de veículos danificados e destruídos em densos campos minados e sob intenso bombardeio aéreo e de artilharia.

As perdas foram um duro golpe para a Ucrânia e forçaram o comando militar a ajustar suas táticas. Nesse período, mecânicos e engenheiros correm para recuperar os veículos destruídos da Otan, bem como equipamentos russos capturados, para colocá-los de volta em funcionamento.

Recentemente, em um acampamento na floresta pertencente à 37ª Brigada de Fuzileiros Navais, não muito longe da linha de frente, veículos marcados pela batalha que aguardavam reparos foram enfiados sob as árvores e envoltos em redes de camuflagem.

“Estávamos prontos para consertar equipamentos danificados – é uma guerra”, disse Ihor, 57, vice-comandante de armas e manutenção, que usa o codinome Blago e deu apenas seu primeiro nome por razões de segurança.

Uma equipe de manutenção liderada por Serhii Ivanov, que trabalhou anos para a Mitsubishi, repara o ar condicionado de um equipamento militar Foto: Diego Ibarra Sanchez/ NYT

Ele conduziu uma equipe de jornalistas do The New York Times ao redor do acampamento, que foi dividido em áreas separadas para reparo de veículos blindados, tanques e peças de artilharia. Havia também uma pista de testes.

Alguns dos veículos estavam sem conserto, suas rodas e motores mutilados por explosões de minas e seus corpos rasgados por foguetes e fogo de artilharia. Mas Ihor disse que suas equipes conseguiram consertar mais de 40 veículos blindados da Otan e oito tanques no mês passado, muitas vezes pegando peças de veículos destruídos.

“Tentamos reaproveitar tudo”, disse. Ele chegou a um veículo blindado Oshkosh de fabricação americana que havia sido queimado. “Não podemos consertá-lo”, observou ele, “mas ele se tornará um doador – suas peças nos permitirão consertar outros sete veículos”.

As forças ucranianas, por necessidade, fizeram uso de peças e armamentos russos capturados. Em um pátio, o chefe de armas e manutenção da 35ª Brigada de Fuzileiros Navais, que usa o codinome Hammer, disse que a brigada capturou mais de 20 veículos russos nas últimas seis semanas de combate.

Membros da 35ª Brigada de Fuzileiros Navais consertam um veículo de combate de infantaria da era soviética, na região de Donetsk, no sul da Ucrânia Foto: Diego Ibarra Sanchez / NYT

Entre os “troféus” estavam oito veículos de combate multiuso russos, que a brigada nunca teve antes, e um tanque T-72. “Sem os veículos russos capturados, não conseguiríamos continuar”, disse ele.

No entanto, as tropas ucranianas começaram a apreciar a proteção oferecida pela forte blindagem dos vários veículos da Otan, que salva mais vidas do que o antigo equipamento soviético, disseram Hammer e outros mecânicos.

Mesmo quando soldados e fuzileiros navais sofreram pesadas baixas em batalhas recentes na contra ofensiva, muitos deles sobreviveram dentro dos veículos da Otan, disseram os fuzileiros navais.

São os reparos rápidos que estão mantendo os veículos da Otan em uso, disse Hammer. “Os russos não conseguem entender o que está acontecendo”, disse ele. “Alguns dias e o veículo está de volta ao campo de batalha. Dessa forma, eles se tornam indestrutíveis.”