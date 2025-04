Por que Vladimir Putin desconfia de seus generais e espiona o próprio Exército da Rússia?

Duas semanas após a Rússia invadir a Ucrânia em fevereiro de 2022, o celular de Sergei Beseda ficou sem bateria. Beseda, um general do FSB, a principal agência de segurança da Rússia, foi responsável por informar Vladimir Putin a respeito da dinâmica interna na Ucrânia. Ele era um dos chefes do Quinto Serviço do FSB, criado na década de 1990 para espionar antigas repúblicas soviéticas. Suas informações levaram à expectativa equivocada de Putin de que a Ucrânia iria desmoronar.

Quando a Ucrânia lutou contra a Rússia até chegar a um impasse, circularam relatos de que Beseda havia sido preso. No entanto, em 24 de março, o chefe espião de 70 anos, agora conselheiro do chefe do FSB, sentou-se em uma sala de conferências de hotel na Arábia Saudita em frente a Michael Waltz, conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, negociando um possível cessar-fogo. A proeminência dos serviços de segurança nas negociações carrega duas mensagens, argumenta Andrei Soldatov, um especialista em inteligência que vive no exílio. Uma é que Putin vê as negociações como um estágio em sua operação militar, em vez de um caminho para acabar com a guerra. A outra é que os espiões foram reabilitados: a invasão desastrosa agora é apresentada como um sucesso.

Foto de 4 de abril mostra o presidente russo, Vladimir Putin, em reunião com o ministro da Cultura da Rússia. Foto: Vyacheslav Prokofyev/AFP

Talvez aqueles envolvidos nos combates discordem. O exército russo não fez quase nenhum progresso em dois anos. Pelo menos 200 mil soldados estão mortos e 600 mil feridos, diz o Ministério da Defesa do Reino Unido.

No entanto, o exército deve confrontar não apenas as forças ucranianas, mas os serviços de segurança de seu próprio país. A força de contrainteligência militar do FSB, herdeira do infame SMERSH de Stalin, é a maior e mais rápida diretoria em crescimento, diz Soldatov. Seu trabalho é vigiar as forças armadas, conter a influência de generais populares e impedir a auto-organização política. A escala dos expurgos evoca a era soviética.

Mais importante, os recursos de mídia que Prigozhin usou para críticas independentes foram controlados. O Telegram, uma das maiores plataformas de rede social da Rússia, hospeda dezenas de voyenkory, ou blogueiros de guerra independentes, com uma audiência acumulada estimada de 13 milhões de pessoas. Eles frequentemente divergem da propaganda televisiva dirigida pelo Estado. Igor Strelkov, um blogueiro de guerra que criticou abertamente Putin, foi preso após o motim de Prigozhin. Outros silenciaram sua dissidência.

Soldados ucranianos disparam um morteiro de 120mm em direção às posições do exército russo perto de Chasiv Yar, região de Donetsk, na Ucrânia, em 16 de março de 2025 Foto: Oleg Petrasiuk / 24ª Brigada Mecanizada da Ucrânia / AP

Alguns meses depois, o FSB começou a expurgar o exército e o ministério da defesa. Shoigu, um aliado próximo de Putin, foi transferido para um posto diferente. Três de seus ex-deputados e cerca de 30 funcionários foram presos. O objetivo, diz Mikhail Komin do Centro de Análise de Política Europeia, sediado em Washington, era redistribuir os fluxos de caixa associados ao ministério e desmantelar o “clã” de conexões de Shoigu no governo.