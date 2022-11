O fanatismo religioso e o respeito pelas diferenças; leia a coluna de Lourival Sant’Anna

Publicidade

Boa parte das minhas reportagens em 80 países foi dedicada a guerras, terrorismo e outras formas de violência. Uma das principais tem sido o fanatismo político-religioso, a manipulação da fé e de valores morais como estratégia de poder. Quando esse fanatismo se instala, é difícil livrar-se dele, e suas consequências são devastadoras.

Em muitos países, ouvi a frase: “Tinha ouvido falar disso, mas não imaginei que aconteceria aqui”. Culturas marcadas pela cordialidade, pacifismo e indiferença pela política foram transformadas pelo fanatismo. Meditei sobre se isso poderia ocorrer no Brasil. Observando o crescimento de evangélicos conservadores, passei a acreditar que sim. Assim como havia testemunhado em países islâmicos, muitos desse fiéis, não todos, evidentemente, passaram por uma transformação cultural. Essas pessoas mudaram, suas vidas ganharam um novo sentido e passaram a acreditar cegamente no que seus líderes lhes dizem.

Parte desses líderes tem ambições de poder, e utiliza sua influência para moldar sua visão política. Esses fiéis foram convencidos de que aquilo que passaram a identificar como o sentido de suas vidas seria protegido por alguns líderes políticos e ameaçado por outros.

Só líderes religiosos moderados têm o poder de, com argumentos teológicos, desarmar a politização da fé

A separação Igreja-Estado foi uma das principais conquistas da civilização, condição para o respeito às diferenças entre as pessoas. A religião é uma tentativa de resposta à sensação de vulnerabilidade inerente à condição humana. Embora essa condição seja universal, cada indivíduo e cada cultura tem as suas ferramentas para lidar com ela. É por isso que a religião não pode ser imposta.

Religiões trazem consigo códigos de conduta moral. Quando religião se mistura com política há o impulso de submeter todos os cidadãos ao código moral a ela atrelado. Além disso, como resposta à vulnerabilidade existencial, a religião oferece certezas dogmáticas que se apresentam como universais. Afinal, elas partem de uma cosmologia que diz respeito a toda a raça humana. Não há espaço para dúvida.

Já a política pertence ao campo da argumentação e da negociação. Ela só existe porque existem pessoas diferentes, com objetivos e visões de mundo divergentes. Para que possam conviver em um ambiente o menos tenso possível, a política oferece ferramentas que legitimam a tomada de decisões. Nas democracias, a visão da maioria prevalece, e sua legitimidade está associada ao respeito às minorias. Esmagá-las é tirania.

A religião e a política envolvem emoção e razão. Na religião, porém, a razão é uma narrativa que conduz à desejada salvação. Daí o poder do fanatismo. E daí a dificuldade de se livrar dele. No longo prazo, uma educação iluminista pode servir de antídoto, como se vê hoje na Europa Ocidental. No curto prazo, no entanto, só líderes religiosos moderados têm o poder de, com argumentos teológicos, desarmar a politização da fé. É um dever deles.