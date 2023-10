O Hamas é o culpado por cada morte nesta guerra com Israel; leia a análise

THE NEW YORK TIMES - Na sexta-feira, o governo de Israel deu aos civis do norte da Faixa de Gaza um ultimato para se retirarem para a parte sul do território, em antecipação a uma grande ofensiva militar. O Hamas, por sua vez, “disse aos residentes de Gaza que permanecessem no local, apesar do prazo dado por Israel”, informou a Reuters no mesmo dia.

Pessoas razoáveis podem criticar Israel por não dar tempo suficiente para que os civis saiam do caminho do perigo: Há, especialmente, moradores de Gaza idosos, deficientes e doentes - e aqueles que os ajudam - que podem estar efetivamente presos em casa.

Pessoas razoáveis também podem se opor a outras medidas que os israelenses tomaram em resposta ao massacre mais letal de judeus desde o Holocausto. Não parece correto nem inteligente que Israel corte o fornecimento de água e eletricidade a Gaza até que os reféns do Hamas sejam devolvidos - não porque Israel não deva fazer o que for preciso para obter a libertação deles, mas porque as pessoas que mais sofrem com essa ação são as que têm menos poder de decisão sobre o destino dos reféns. Tenho certeza de que os líderes do Hamas abasteceram a si mesmos e a suas forças com combustível, geradores, água potável e outros itens essenciais.

Cadeira em meio a destroços de prédio destruído por bombardeios de Israel na Faixa de Gaza: Hamas está conduzindo o seu lado da guerra com cinismo Foto: Yuri Cortez/ AFP

Mas o que as pessoas razoáveis não podem discutir é o cinismo com que o Hamas está conduzindo seu lado da guerra. É um cinismo que o mundo em geral não deve recompensar com nossa credulidade, para que não nos transformemos mais uma vez em idiotas úteis do Hamas.

Entenda: o Hamas lançou um ataque terrorista com uma arbitrariedade semelhante à que os nazistas demonstraram em Babyn Yar ou o Estado Islâmico em Sinjar. O grupo fez isso sabendo que provocaria a resposta israelense mais furiosa possível. Por que colocar milhões de palestinos em risco? Porque o Hamas aprendeu que lucra pelo menos tanto com as mortes de palestinos quanto com as de israelenses - quanto mais de cada um, melhor.

Assassinar judeus é um fim em si mesmo para o Hamas, porque ele acredita que isso cumpre um objetivo teológico. O pacto original do Hamas invoca esta injunção: “O Dia do Juízo Final não acontecerá até que os muçulmanos lutem contra os judeus e os matem. Então, os judeus se esconderão atrás de pedras e árvores, e as pedras e árvores gritarão: ‘Ó muçulmano, há um judeu escondido atrás de mim, venha e mate-o’”. Mais tarde, o Hamas suavizou a linguagem de “judeus” para “sionistas” e de “matar” para “resistir à ocupação com todos os meios e métodos”, mas o significado é o mesmo.

O Hamas também atinge objetivos práticos e propagandísticos ao colocar os palestinos em perigo. Mais civis em zonas de combate significam mais escudos humanos para suas forças. Mais palestinos mortos e feridos significam mais simpatia por seu lado e mais condenação de Israel.

É por isso que o Hamas transformou o hospital central de Gaza em seu quartel-general durante o conflito de 2014. É por isso que armazenou foguetes em escolas. É por isso que usou mesquitas para armazenar armas. É por isso que dispara foguetes das áreas densamente povoadas de Gaza.

O Hamas faz tudo isso sabendo que Israel, que concordou em respeitar as leis da guerra, tenta evitar atingir esses alvos - e, quando os atinge, isso resultará em acusações de crimes de guerra e exigências diplomáticas de contenção. De qualquer forma, o Hamas ganha uma vantagem.

O cinismo não para por aí. Durante uma rodada anterior de combates, o líder político do Hamas, Khaled Meshaal, denunciou Israel por ter cometido um “Holocausto” contra os palestinos. Isso, vindo do líder de um grupo terrorista que negou o Holocausto. O Hamas também pede a simpatia internacional por conta do que diz ser a pobreza insondável de Gaza. De fato, o produto interno bruto per capita da Cidade de Gaza, de US$ 5.600 em 2021 em termos de poder de compra, não é muito menor do que o da Índia.

Mas o Hamas gasta fortunas para construir uma máquina de guerra cujo único objetivo é atacar Israel. Em 2014, o The Wall Street Journal informou: com o dinheiro que o Hamas poderia ter gastado para construir um único túnel para se infiltrar em Israel, seria possível comprar materiais de construção “suficientes para 86 casas, sete mesquitas, seis escolas ou 19 clínicas médicas”. Na época, Israel havia identificado pelo menos 32 desses túneis.

Um Hamas que quisesse uma Gaza mais próspera - uma Gaza que não obrigasse seus vizinhos a erguer cercas e torres para protegê-la - poderia tê-la, simplesmente desistindo de seus objetivos ideológicos. Se Gaza é a prisão a céu aberto que muitos dos críticos de Israel alegam, não é porque os israelenses são caprichosamente cruéis, mas porque muitos de seus residentes representam um risco mortal. Para provar isso, basta olhar para o pogrom de 7 de outubro.

Enquanto escrevo, as forças israelenses parecem estar prestes a lançar seu ataque terrestre a Gaza. Com essa invasão, o equilíbrio da simpatia global, juntamente com o peso da pressão diplomática, sem dúvida se voltará contra Israel. Isso sempre fez parte da estratégia do Hamas: Como o menino que assassina seus pais e depois, por meio de seus advogados, pede a misericórdia do tribunal por ser órfão.

O Hamas quer os benefícios de ser um perpetrador e a simpatia de ser uma vítima ao mesmo tempo. Se ele conseguirá se safar dependerá, em parte, da comunidade internacional - que, neste caso, inclui você, leitor.

Devemos ser capazes de acertar isso. A causa central da miséria de Gaza é o Hamas. Ele é o único culpado pelo sofrimento que infligiu a Israel e que, conscientemente, provocou contra os palestinos. A melhor maneira de acabar com a miséria é remover a causa, e não manter a mão do removedor.

*Bret Stephens é colunista de opinião do The Times desde abril de 2017. Ele ganhou um Prêmio Pulitzer por comentários no The Wall Street Journal em 2013 e foi anteriormente editor-chefe do The Jerusalem Post