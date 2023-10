O que a destruição de Gaza resolve para Israel? Leia a análise

THE NEW YORK TIMES - Em uma viagem de reportagem a Gaza há duas décadas, interrompi alguns garotos do ensino médio que jogavam futebol e perguntei a eles sobre suas vidas e esperanças. A conversa desviou para Israel e terrorismo, então eu os questionei se eles acreditavam que seria moralmente aceitável que um palestino bombardeasse um grupo de mulheres israelenses.

“Tudo bem”, disse Motaz Abuleilah, então com 15 anos, conforme escrevi na época. “Todos eles lutam em seu exército.”

Eu insisti mais. Seria razoável explodir uma bomba em uma escola israelense de ensino médio para meninas?

Mais acenos de cabeça. “Tudo bem, tudo bem”, disse Ibrahim Abudaya, então com 18 anos. “Deus sabe, as meninas se tornarão combatentes.”

E quanto a explodir a embaixada americana? “Excelente!”

Eu perguntei, e quanto a explodir uma escola infantil israelense? “Não, não, não.”

Elas haviam encontrado seu limite e se orgulhavam de sua compaixão. Nos últimos dias, ao pensar nas pessoas que conheci em Gaza durante as reportagens que fiz lá ao longo dos anos, fiquei imaginando se alguns daqueles meninos - gentis e amigáveis comigo - teriam crescido e se tornado terroristas que participaram da selvageria em Israel no último fim de semana.

Israelenses sofreram golpe devastador, entre os piores massacres de judeus desde o Holocausto, e todos esperam que o país revide, mas a questão prática é até onde ir: para Israel, quantas crianças de Gaza mortas são demais?

Agora, Israel pode estar pronto para realizar uma invasão terrestre em Gaza de uma forma que, temo, acrescentaria outra catástrofe humanitária à já existente - e, em vez de expulsar os extremistas, reforçaria a narrativa de ódio do Hamas e amplificaria o veneno que esses meninos expressaram.

A exigência de Israel de que mais de um milhão de pessoas deixem suas casas no norte de Gaza, quando elas não têm para onde ir, pode constituir um crime de guerra de remoção forçada, de acordo com Jan Egeland, o respeitado secretário-geral do Conselho Norueguês de Refugiados. Há temores de que Israel trate todos aqueles que não puderem fugir como combatentes a serem eliminados.

Israel tem superioridade tática, mas qual é a estratégia? Quem governará os escombros depois disso? E como o massacre em massa de civis palestinos poderá levar à harmonia com Israel depois disso?





No entanto, também é verdade que Israel enfrenta um sério dilema quando tem um vizinho liderado por terroristas e habitado por jogadores de futebol adolescentes que aplaudem o terrorismo. De onde vem essa raiva, essa abertura para massacrar até mesmo meninas do ensino médio?

Em minhas reportagens em Gaza ao longo dos anos, passei a acreditar que uma das fontes é o incitamento do Hamas e de alguns outros grupos palestinos, criando uma cultura que glorifica os “mártires” que morrem ao matar israelenses. Infelizmente, é comum conversar com crianças em Gaza cujo sonho não é se tornarem bombeiros ou médicos, mas sim homens-bomba.

Esse é um dos motivos pelos quais a simpatia pelo Hamas em alguns setores da esquerda é tão equivocada. Os militantes do Hamas não são combatentes da liberdade; eles são opressores misóginos de seu próprio povo, que cometem atrocidades contra israelenses que levam a contra-ataques que matam civis. Em vez de ajudar os palestinos a avançar, o Hamas aumenta enormemente o sofrimento deles.

No entanto, isso também deve ser dito: outro motivo para o ódio é a degradação interminável em Gaza que resulta dos bombardeios periódicos de Israel e de seu bloqueio econômico.

Uma das tragédias dos palestinos é o fato de terem tido uma liderança consistentemente fraca e míope, e o Hamas é um exemplo disso. A opressão colonial da Índia produziu Gandhi, a turbulência da África do Sul produziu Mandela e as revoltas dos palestinos produziram o Hamas.

No entanto, talvez um dos motivos para essa liderança patética seja o sofrimento e a humilhação que podem levar pessoas desesperadas e revoltadas a se voltarem para os demagogos.

Os habitantes de Gaza votaram no Hamas em 2006, mas têm uma visão mista sobre ele, com a maioria expressando algum apoio, mas 70% disseram em uma pesquisa de julho que gostariam que o Hamas entregasse a administração do território e suas unidades armadas à Autoridade Palestina, muito mais moderada. Até mesmo uma autoridade de baixo escalão do Hamas me chamou de lado em 2015 e me disse o quanto odiava o grupo por causa de sua incompetência econômica, e 62% das pessoas em Gaza disseram neste verão que queriam continuar o cessar-fogo com Israel.

Então, por que o Hamas rompeu esse cessar-fogo de forma tão espetacular? Talvez porque soubesse que Israel responderia infligindo ainda mais sofrimento aos habitantes de Gaza de forma a tornar o Hamas mais popular. Após os confrontos em 2021, que levaram a bombardeios por parte de Israel, as pesquisas revelaram que a popularidade do Hamas aumentou entre os palestinos - porque quando as pessoas veem amigos morrendo, sua fúria às vezes as leva a torcer por qualquer um que pareça estar lutando por elas. Em minhas entrevistas em Gaza, descobri que as pessoas mais velhas estão exaustas com a guerra e, às vezes, culpam o Hamas por provocar os bombardeios, mas muitos jovens parecem gostar da visão de alguém revidando.

Israel parece acreditar que, com uma invasão terrestre, pode acabar com o Hamas. Sou cético e suspeito que, mesmo que o Hamas como organização fosse eliminado, o extremismo se intensificaria e novos grupos radicais surgiriam. Alimentado pela miséria, o Hamas é uma hidra: quando uma cabeça é cortada, outras duas crescem.

O eleitorado natural para a moderação em Gaza é a comunidade empresarial, mas o bloqueio de Israel desde 2007 devastou esse setor e reduziu sua influência. Em parte por causa do bloqueio e em parte por causa da recalcitrância e incompetência do Hamas, Gaza tem uma renda per capita de apenas US$ 1.250, o que a torna mais pobre que o Haiti - e na última semana cerca de 6.000 bombas caíram do céu e aumentaram a agonia. As Nações Unidas afirmam que já morreram mais pessoas em Gaza do que nos ataques terroristas em Israel, e temo que a matança em Gaza esteja apenas começando.

O jingoísmo de alguns americanos não está ajudando. “Nivele o local”, aconselhou o senador Lindsey Graham, da Carolina do Sul. Esse “lugar” tem mais de dois milhões de habitantes, incluindo cerca de um milhão de crianças, e eu não deveria ter que lembrar a um senador que quando você se preocupa com alguns seres humanos, mas não com outros, você perdeu sua humanidade.

“Se você disparar mísseis contra áreas densamente povoadas, matará crianças, e é isso que os militares israelenses têm feito”, disse-me Sari Bashi, da Human Rights Watch. Os crimes de guerra não devem ser vingados com mais crimes de guerra.

Muitos israelenses não estão dispostos a ouvir isso. Eles sofreram um golpe devastador, entre os piores massacres de judeus desde o Holocausto. O refrão de Israel é angustiado: Mas o que você espera que façamos?

É justo. Todos esperam que Israel revide. A questão prática é até onde ir: em termos mais diretos, para Israel, quantas crianças de Gaza mortas são demais?

Antes que você se debata com essa pergunta impossível, quero ter certeza de que não deixarei a impressão de que todas as pessoas em Gaza são como aqueles adolescentes com o coração envenenado. Outra pessoa em Gaza que me deixou profundamente impressionada foi uma mulher chamada Sumud Abu-Ajwa, cuja casa havia sido danificada por um bombardeio em 2014, cujo marido havia sido ferido e cujos filhos passavam fome.

“Você quer que as mães israelenses sofram como você?” perguntei.

“Claro que não”, respondeu ela. “Espero que Deus não permita que ninguém prove nosso sofrimento.”

Abu-Ajwa e seus filhos provavelmente estão em algum lugar do inferno que é Gaza hoje. Rezo para que ela e seus filhos sejam poupados e continuem defendendo a paz. Mas tenho minhas dúvidas.

*Nicholas Kristof entrou para o The New York Times em 1984 e é colunista desde 2001. Ganhou dois prêmios Pulitzer, por sua cobertura da China e do genocídio em Darfur.