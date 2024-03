Em janeiro, a ditadura manteve banimentos contra Henrique Capriles e María Corina Machado, obliterando os líderes mais influentes da oposição, e no início do mês passado decidiu prender Rocío San Miguel, uma importante ativista de direitos humanos e especialista em assuntos militares, intensificando a repressão contra a sociedade civil no que já se tornou um Estado de terror plenamente estabelecido. Pouco depois, o governo também expulsou do país o braço venezuelano do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH).

A interpretação mais generosa sobre o que aconteceu com Maduro é que ele experimentou um momento de “devolução Amazon”. Como muitos clientes da Amazon, o regime interessou-se em comprar um novo item em 2023 (boas relações com os Estados Unidos), brincando com a ideia por muitos meses (deixando o item no carrinho de compras entre as idas e vindas das negociações entre Maduro e os EUA). Finalmente, o regime decidiu realizar o pedido (o acordo de Barbados), com a esperança de receber cashback (alívio nas sanções). O governo testou o novo produto e permitiu à oposição realizar primárias. E então, subitamente, mudou de ideia. O regime decidiu que não gostou do que tinha comprado, um caso clássico de remorso do comprador.

Por que o regime de Maduro se arrependeu de sua compra depois de fazer o pedido? A razão é que as primárias terminaram com o resultado que o governo menos desejava: Machado venceu com 93% e a votação sinalizou unidade, em vez de divisão, dentro da oposição. Esse resultado tornou o cenário sonhado pelo governo para a eleição presidencial, de competir contra uma oposição dividida, impossível.