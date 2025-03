O Tribunal Penal Internacional (TPI), para onde o ex-presidente filipino Rodrigo Duterte está sendo levado após sua prisão nas Filipinas, é um tribunal de última instância para os crimes internacionais mais graves, como genocídio e crimes contra a humanidade. O ex-presidente de 79 anos tornou-se o primeiro ex-líder asiático a ser preso pelo tribunal global.

Esperava-se que Duterte chegasse à Holanda nesta quarta-feira,12, após sua prisão na manhã anterior. A detenção cumpre um mandado do TPI acusando-o de crimes contra a humanidade por repressões mortais ao tráfico de drogas que supervisionou enquanto estava no cargo.

Vista geral do prédio onde fica a sede do Tribunal Penal Internacional, em Haia, na Holanda Foto: Omar Havana/AP

O que é o Tribunal Penal Internacional?

O TPI lida com alegações de crimes de guerra, crimes contra a humanidade, genocídio e agressão, e assume casos quando nações são incapazes ou não estão dispostas a processar crimes em seu território. O mais novo membro do tribunal, a Ucrânia, juntou-se formalmente em janeiro, elevando o número de estados membros para 125. O Brasil é um dos signatários. Já algumas grandes potências, como Estados Unidos, Rússia e China, estão entre as nações que não integram o tribunal. O TPI, que tem um orçamento este ano de mais de €195 (R$ 1,24 bi), não possui uma força policial própria e depende da cooperação dos estados para prender suspeitos.

Juízes no tribunal já emitiram 60 mandados de prisão e condenaram 11 pessoas. O senhor da guerra congolês Thomas Lubanga foi o primeiro, condenado em 2012 a 14 anos de prisão por recrutar crianças para atuarem como soldados. Em 2021, o tribunal condenou o comandante ugandense Dominic Ongwen por dezenas de crimes de guerra e crimes contra a humanidade, incluindo múltiplos assassinatos e casamentos forçados em Uganda. Ongwen foi um ex-criança soldado que se transformou em um brutal comandante de um notório grupo rebelde conhecido como o Exército de Resistência do Senhor.

Três vereditos estão pendentes. Patrice-Edouard Ngaïssona, ex-presidente da federação de futebol da República Centro-Africana, e Alfred Yekatom, apontados como líderes de um grupo rebelde predominantemente cristão na República Centro-Africana são acusados de múltiplas contagens de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O julgamento de Ali Mohammed Ali Abdul Rahman Ali, que é acusado de cometer atrocidades como líder da milícia Janjaweed no Sudão, foi concluído no ano passado.

Rodrigo Duterte, ex-presidente das Filipinas, foi preso no Aeroporto Internacional de Manila nesta terça-feira, 11, por ordem do Tribunal Penal Internacional (TPI), que o acusa de crimes contra a humanidade, informou o governo do país Foto: Reprodução Instagram Veronica/Reprodução INstagram Veronica

O centro de detenção do TPI

O centro de detenção do tribunal está localizado atrás das altas paredes de tijolos de um complexo prisional holandês no subúrbio litorâneo de Scheveningen, em Haia, a cerca de 1,5 quilômetro da sede do tribunal.

Os detentos têm acesso a livros, televisão e notícias, além de um ginásio e instalações esportivas. Eles também podem usar um computador para trabalhar em sua defesa e receber treinamento em informática, se necessário. O tribunal também organiza visitas de parentes às pessoas sob sua custódia.

Fotos no site do TPI mostram uma área comum com uma mesa de pebolim, instalações de cozinha, uma mesa e cadeiras. O centro também possui uma pequena unidade médica. Cada cela contém uma cama, mesa, armário, vaso sanitário, lavatório, televisão e um sistema de intercomunicação para contatar guardas quando a porta está trancada.

Se Duterte for a julgamento e for condenado, ele não cumprirá sua sentença em Haia, mas será transferido para uma prisão em outro país. O centro de detenção atualmente abriga outros cinco suspeitos; Mahamat Said Abdel Kani, Yekatom e Ngaïssona da República Centro-Africana, Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud do Mali e Abdul Rahman do Sudão.

Uma visão geral de uma das entradas para o centro de detenção do Tribunal Penal Internacional perto de Haia, em Scheveningen, na Holanda Foto: Omar Havana/AP

Putin e Netanyahu

O TPI emitiu mandados de prisão para dezenas de suspeitos desde que foi estabelecido em 2002. Entre eles estão o presidente russo, Vladimir Putin, e o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu.

O tribunal emitiu um mandado para Putin há dois anos, acusando-o de responsabilidade pessoal pelo sequestro de crianças da Ucrânia. Ele rejeitou as acusações. Em novembro, os juízes do tribunal emitiram mandados para Netanyahu, para seu ex-ministro da defesa e para o chefe militar do grupo terrorista Hamas, acusando-os de crimes contra a humanidade em conexão com a guerra em Gaza.

Netanyahu condenou o mandado contra ele, dizendo que Israel “rejeita com nojo as ações absurdas e falsas” pelo tribunal. O caso contra o líder militar do grupo terrorista Hamas foi encerrado porque acredita-se que ele tenha sido morto. Outros suspeitos procurados pelo TPI incluem o ex-presidente sudanês Omar al-Bashir e Joseph Kony, líder da milícia ugandense sombria Exército de Resistência do Senhor.

