À medida que a violência eclodia em Israel durante o último fim de semana, militantes terroristas do Hamas se infiltraram em vários assentamentos comunitários conhecidos como kibbutz, perto da fronteira com Gaza. Os kibbutzim (plural de kibbutz) foram fundamentais para a fundação de Israel e ainda ocupam uma posição profundamente simbólica na história do país. O Kibbutz Be’eri, uma comuna tradicional no sul de Israel, foi especialmente afetada, com mais de 100 corpos recuperados.

Comunidades organizadas únicas em Israel, os kibbutzim eram conhecidos por sua cultura coletivista e estilo de vida agrário, embora a maioria tenha sido privatizada desde então. E mesmo que muitas dessas comunidades tenham se tornado sinônimo de tragédia, os kibbutzim mantêm um legado como um dos experimentos socialistas mais bem-sucedidos da história, com até 270 comunidades em seu auge.

Casa destruída no Kibbutz Be'eri na quarta-feira, 11 Foto: Baz Ratner/AP Photo

“Nenhum outro movimento teve 270 comunidades seguindo uma filosofia tão semelhante” por um período tão longo, disse David Leach, professor na Universidade de Victoria, no Canadá, e autor de “Buscando Utopia: O Futuro do Kibbutz em um Israel Dividido”. “Parte de sua longevidade é sua disposição para evoluir.”

Ran Abramitzky, professor em Stanford e autor de “O Mistério do Kibbutz: Princípios Egalitários em um Mundo Capitalista”, comparou um kibbutz típico a uma “aldeia pitoresca no campo”, com pequenos apartamentos, trilhas para caminhadas exuberantes e comodidades, o tipo de lugar onde as crianças podem vagar livremente. Eles são construídos com base em princípios de “vida comunitária e cooperativa, compartilhamento igualitário e assistência mútua”, afirmou ele.

Nomeados a partir da palavra hebraica para “reunião”, os kibbutzim surgiram no início dos anos 1900, com o desenvolvimento da comuna agrícola Degania por volta de 1910. Os colonos judeus por trás do movimento imaginavam os kibbutzim como um lugar onde o sionismo se encontrava com o marxismo.

Os kibbutzim e a cultura kibbutz eram originalmente dominados pelos judeus asquenazes, ou judeus de ascendência do leste europeu, e eram vistos como menos inclusivos em relação àqueles de descendência do Oriente Médio.

Essas comunidades variavam de 50 residentes a 2 mil e surgiram em lugares como a fronteira com o Líbano, o rio Jordão e ao redor da Faixa de Gaza, e muitas foram originalmente construídas em terras palestinas naquela época.

Os primeiros kibbutzim foram fundados com uma visão socialista e dependiam principalmente da agricultura. Os kibbutzniks, como se autodenominavam os moradores, compartilhavam a terra, tinham salários iguais e não possuíam propriedades. Em algumas comunidades iniciais, as crianças eram criadas pela coletividade e viviam em uma casa onde seus pais as visitavam. Leach disse que debates filosóficos surgiam sobre questões como se todos deveriam ter uma chaleira em seu próprio quarto ou usar uma compartilhada para facilitar mais interação social.

“Era frequentemente descrito como a forma mais pura de comunismo no mundo ocidental”, disse Leach. “Não era socialismo de estado. Era como uma democracia radical na qual todos, incluindo mulheres, tinham direito a voto.”

Muitos kibbutzim eventualmente se industrializaram para encontrar novas maneiras de ganhar dinheiro. O Kibbutz HaGoshrim, no norte de Israel, estava enfrentando dificuldades financeiras até que a comunidade investiu na produção de um dispositivo para remoção de pelos femininos na década de 1980. Be’eri, um dos kibbutzim atacados no fim de semana, depende de sua bem-sucedida empresa de impressão, fundada em 1950, para grande parte de sua renda.

Embora os kibbutzim tenham prosperado durante meados do século, seu poder e prevalência diminuíram na década de 1970, especialmente após a eleição de um governo de direita em Israel em 1977 e com a crise financeira dos anos 1980.

Ainda assim, conseguiram permanecer, e nas últimas décadas, novas variações do kibbutz surgiram. Alguns foram privatizados e se tornaram comunidades principalmente regulares com alguns benefícios sociais. Jovens idealistas também iniciaram kibbutzim urbanos para promover causas sociais. E alguns, como Be’eri, mantiveram a abordagem tradicional e coletivista que remonta ao início dos anos 1900.

O kibbutz teve um impacto “profundo” na sociedade israelense, disse Leach, tanto na fundação do país quanto na formação da vida inicial de políticos proeminentes, oficiais militares, artistas e escritores. Houve “uma espécie de disposição para correr riscos e experimentar”, ele disse.

“O idealismo, o espírito de equipe e a cultura ajudaram os kibbutzim a sobreviver”, disse Abramitzky. “O kibbutz era um modo de vida, uma unidade social criada para cumprir uma ampla gama de ideais.”/The Washington Post