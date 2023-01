Câmara dos EUA tenta superar impasse republicano para evitar paralisia política; entenda

WASHINGTON - O que era esperado para ser um dia triunfal para a maioria republicana na Câmara dos Estados Unidos se transformou em caos na terça-feira, 3, quando um disputa interna sobre o novo líder do partido deixou a Câmara sem um presidente.

Os republicanos não conseguiram eleger um porta-voz depois que o deputado Kevin McCarthy foi incapaz de atrair a ala mais à direita do partido, após uma série de votações sucessivas no primeiro dia do novo Congresso.

Leia também Disputa interna pelo comando da Câmara dos EUA expõe cisão entre republicanos para 2024

Uma oposição interna de 20 deputados, incluindo alguns dos membros mais conservadores da Câmara, à presidência de McCarthy prejudicou a capacidade da Câmara de iniciar seu trabalho e atrasou o juramento cerimonial de centenas de parlamentares reeleitos e novatos.

Câmara dos EUA entrou em impasse para definir próximo presidente da Câmara. Foto: Alex Brandon/ AP

Os legisladores do Partido Republicano tentarão mais uma vez eleger um presidente, apesar da incerteza sobre como McCarthy poderia se recuperar depois de se tornar o primeiro presidente da Câmara indicado em 100 anos a não conseguir vencer mesmo com seu partido na maioria.

Entenda o cenário e veja o que esperar do 2° dia de votação à Presidência na Câmara nos EUA:

Por que a Câmara dos EUA está sem presidente?

Precisando de 218 votos no plenário da Câmara, McCarthy recebeu apenas 203 nas duas primeiras rodadas de votação no primeiro dia - menos até do que o democrata Hakeem Jeffries, em uma Câmara controlada pelo Partido Republicano - e se saiu ainda pior, com 202 votos, na terceira rodada.

Um crescente número de detratores alertou durante meses que o republicano da Califórnia não tinha votos para ganhar o cargo, que o tornaria o segundo na linha de sucessão à presidência. Em resposta, McCarthy negociou incessantemente com os parlamentares, incluindo os representantes Andy Biggs, Scott Perry e Matt Gaetz, para obter seu apoio.

As negociações prosseguiram até a noite de segunda-feira, quando membros do ultraconservador Freedom Caucus apresentaram a McCarthy sua oferta final, que incluía exigências de determinadas designações de comitê em troca de seus votos.

McCarthy se recusou a ceder, dizendo que tinha ido longe o suficiente para atender ao grupo.

“Nos últimos dois meses, trabalhamos juntos como uma conferência inteira para desenvolver regras que empoderassem todos os membros, mas não estamos empoderando uns sobre outros”, disse McCarthy a repórteres na terça-feira.

Como resultado, esses membros e mais de uma dúzia de outros se opuseram abertamente a ele no plenário.

Continua após a publicidade

O que isso significa para a Câmara dos EUA?

Sem um porta-voz, a Casa não pode se formar plenamente, pois ele atua efetivamente como presidente da câmara e chefe administrativo da instituição.

A posse de membros, a nomeação de presidentes de comitês, o envolvimento em procedimentos de plenário e o lançamento de investigações de supervisão serão adiados até que um orador seja eleito e empossado no cargo.

“Os holofotes precisam ser colocados sobre esses 19 – agora 20 – que estão impedindo os negócios do Congresso para os quais fomos eleitos”, disse o deputado republicano Don Bacon. “É com eles.”

Como o impasse pode ser resolvido?

Ainda não está claro se McCarthy vai alcançar o mínimo de votos para se tornar o próximo presidente da Câmara e quando isso pode acontecer. O número atual de republicanos que prometeram apoio a outros candidatos é de 20, com alguns suspeitando que a lista crescerá.

A Câmara está programada para iniciar outra rodada de votação para presidente ao meio-dia de quarta-feira (14h em Brasília). Assim que a Câmara estiver em quórum - o que significa que o número mínimo de membros está presente para prosseguir - o orador indicado de cada partido será lido em voz alta pelos respectivos líderes antes de uma votação nominal para eleger um novo orador.

Continua após a publicidade

Na terça-feira, os republicanos que se opõem a McCarthy indicaram uma série de outros candidatos, incluindo Biggs, o deputado Jim Jordan, de Ohio, e até o ex-deputado Lee Zeldin, de Nova York.

Em certa altura da votação de terça, o democrata Hakeem Jeffries chegou a receber mais votos que o deputado republicano, apesar do seu partido ter minoria na casa. Foto: Andrew Harnik/ AP

“Eu me levanto para nomear o membro mais talentoso e trabalhador da conferência republicana, que acabou de fazer um discurso com mais visão do que já ouvimos da alternativa”, disse Gaetz na terça-feira ao indicar Jordan.

É verdade que nenhum deles alcançou a maioria dos votos, mas foi o suficiente para tirar o apoio de McCarthy, que com uma maioria de 222 a 213 não pode perder mais do que um punhado de votos.

O candidato a presidente precisa da maioria dos votos dos membros da Câmara presentes e votantes. Cada legislador votando “presente” reduz a contagem geral necessária para alcançar a maioria.

Se McCarthy falhar novamente na quarta-feira, o secretário repetirá a votação nominal até que consiga obter a maioria ou uma moção para adiar seja aprovada.

Isso já aconteceu antes?

Continua após a publicidade

A última vez que a Câmara não elegeu um presidente na primeira votação foi em 1923, quando a eleição se estendeu por nove rodadas.

Na época, os republicanos haviam conquistado a maioria, apesar de perderem impressionantes 77 assentos, diminuindo sua margem sobre os democratas de 171 para apenas 18. O partido da maioria nomeou o atual deputado Frederick Gillett, de Massachussets, para o cargo, mas vários outros candidatos, incluindo um democrata, receberam votos durante a votação nominal.

Isso resultou em uma série de votações durante três dias antes do líder da maioria na Câmara, Nicholas Longworth, realizar uma reunião de emergência com os opositores. A preocupação deles, semelhante às emitidas contra McCarthy, era sobre uma série de mudanças legais que eles acreditavam merecer uma audiência justa. No dia seguinte Gillett obteve os 215 votos de que precisava para permanecer como orador./ AP