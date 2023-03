‘Paz nunca vai significar a rendição da Ucrânia’, diz diretora de centro ganhador do Nobel

Depois de um ano da invasão russa à Ucrânia, muito se fala sobre a possibilidade de um acordo de paz. Até o governo brasileiro se colocou à disposição para mediar um eventual acordo, mas os dois lados têm exigências muito diferentes e os ucranianos exigem que as tropas russas deixem seu território para que qualquer conversa possa ocorrer.

“O que essa agressão russa contra a Ucrânia mostrou é que o sistema da ONU que foi estabelecido após a 2.ª Guerra falhou. O sistema da ONU foi estabelecido especificamente para evitar guerras como esta, e falhou. Agora, estamos lutando para encontrar uma maneira de usar o sistema para, pelo menos, reagir adequadamente a esta guerra”, afirma ao Estadão a diretora do Centro de Liberdades Civis Oleksandra Drik. O CCL atua documentando crimes do exército russo na Ucrânia desde fevereiro do ano passado e recebeu o prêmio Nobel da Paz em 2022. Para ela, um acordo de paz, como o defendido pelo governo brasileiro, não deveria e nunca vai significar rendição da Ucrânia diante da invasão russa.

Oleksandra Drik está no Brasil junto com uma delegação de lideranças da sociedade civil ucraniana para expor situações da guerra e pedir o apoio do País pelo fim da invasão russa. Confira a entrevista dada ao Estadão.

Soldados ucranianos esperam ordem de ataque a posições russas em Donetsk Foto: Tyler Hicks/The New York Times

É possível alcançar a paz na Ucrânia?

Quando você diz “paz na Ucrânia” me soa como se houvesse um conflito interno, e não há. O que existe é a agressão da Rússia. A guerra não ocorre há apenas um ano, mas desde 2014. A Rússia tenta apresentar um contexto de conflito interno, que nunca existiu. Por isso é tão importante enfatizar os termos e sempre tentamos mostrar esse ponto: é uma guerra da Rússia na Ucrânia, que tem causado problemas não apenas na Ucrânia, mas no mundo todo. Respondendo sua pergunta, te falo com uma metáfora. Imagine que alguém entra em sua casa, mata seu marido ou mulher, estupra sua irmã, destrói toda a estrutura da casa, diz ‘agora isso tudo é meu’ e agora vamos fazer a paz. Você concordaria com isso? Não, claro que não. Você vai querer que essa pessoa saia de sua casa, se responsabilize pelos danos causados e pague pelos crimes que cometeu. É exatamente isso que a Ucrânia quer. Só assim, a paz será possível. E, acredite, ninguém quer mais a paz do que os ucranianos. São eles que estão sendo mortos, estuprados, torturados, sequestrados, deportados...todo dia. Mas paz não deveria e nunca vai significar rendição. As tropas russas devem sair do território ucraniano, a Rússia deve compensar os danos e os soldados russos, as lideranças política e militar devem ser responsabilizados pelos crimes que cometeram.

Isso é possível sob a presidência de Vladimir Putin?

O que esse um ano da invasão em grande escala mostra é que Putin tem criado a imagem desta Rússia extremamente poderosa ou de sua liderança extremamente poderosa, mas isso se tornou uma bolha. O exército russo há muito é considerado o segundo exército mais poderoso do mundo, mas agora está sendo derrotado pelo exército ucraniano. E ao dizer exército ucraniano, realmente quero dizer exército ucraniano porque, apesar de toda propaganda russa de que ou é a Otan ou os aliados ocidentais que estão lutando na Ucrânia, não há mais ninguém lutando na Ucrânia além das forças armadas ucranianas. É verdade que a Ucrânia tem pedido apoio militar, financeiro e humanitário. Há várias maneiras pelas quais outros países podem ajudar. Como, inclusive, têm ajudado e somos gratos por isso. A Ucrânia tem pedido apoio militar para defender seu povo e seu território.

Apenas agora a Ucrânia começou a receber sistemas de defesa para poder minimizar os danos à população civil e à infraestrutura. Portanto, está demorando muito para que o apoio militar que a Ucrânia exigia realmente dê sua liberdade. As forças armadas ucranianas têm conseguido resistir ao ataque russo desde o início. O plano inicial russo era ter basicamente todo o território ucraniano sob controle ou fazer Kiev, que é a capital, cair em dois ou três dias. As forças armadas ucranianas impediram isso por conta própria e lutam sem medo contra as tropas russas desde então. Somos gratos por todos os apoios que enviam à Ucrânia, mas isso só foi possível porque os ucranianos têm resistido.

O que é preciso fazer para que essa situação não seja tratada com normalidade com o passar do tempo?

Este é o maior conflito internacional no continente europeu desde a 2.ª Guerra. E esta é a primeira vez que uma potência nuclear está invadindo outro país. Uma potência nuclear que é membro do Conselho de Segurança da ONU está invadindo um dos cofundadores das Nações Unidas e o sistema internacional de segurança e paz não pode fazer nada. O que essa agressão russa contra a Ucrânia mostrou é que o sistema da ONU que foi estabelecido após a 2.ª Guerra falhou. O sistema da ONU foi estabelecido especificamente para evitar guerras como esta, e falhou. Agora, estamos lutando para encontrar uma maneira de usar o sistema para, pelo menos, reagir adequadamente a esta guerra. A única opção que basicamente nos resta é tentar fazer o direito internacional funcionar ou acabaremos sem direito internacional.

O que isso significa?

Enviará um sinal a todos no mundo de que não há problema invadir outros países e partes de seus territórios, matando sua população, de que não haverá consequências, porque atualmente não há nenhuma instituição no mundo que possa responsabilizar as lideranças militar e política russas pelo crime de agressão. Quando digo que não há instituição no mundo, quero dizer literalmente isso, o Tribunal Penal Internacional não pode fazer isso. É exatamente por isso que a primeira coisa que deve ser feita é o estabelecimento de um tribunal especial que responsabilize as lideranças russas pelo crime de agressão cometido contra a Ucrânia. Em segundo lugar - talvez esse seja o primeiro, na verdade -, a Ucrânia precisa de armas. O problema, e isso é uma percepção errônea de muitos países, especialmente aqueles que estão mais longe do campo de batalha, é achar que Putin é alguém com quem você pode negociar. Você não pode negociar com Putin. Desde 2014, houve inúmeras tentativas. Todos os presidentes ucranianos tentaram, mas isso não é possível porque Putin quer que a Ucrânia deixe de existir. Putin nega a existência dos ucranianos como nação, quer controlar a Ucrânia politicamente. Estamos lutando pela existência da Ucrânia como Estado e dos ucranianos como nação.

Putin só entende a linguagem da força, só vai deixar o território e retirar as tropas se for por meio da força. Para isso, é necessário armas para a Ucrânia, assistência financeira, assistência humanitária. Todo tipo de ajuda do mundo democrático, inclusive do Brasil. O apoio militar é importante. O apoio financeiro é importante. A assistência humanitária ajuda aos refugiados ucranianos que estão fugindo da Ucrânia. Já são mais de 13 milhões de ucranianos, e isso é um terço do povo que teve que deixar suas casas. E claro, garantindo que haja justiça pelos crimes cometidos, porque sem justiça não pode haver paz.

Imagem aérea mostra caixões sendo enterrados em Bucha, símbolo das atrocidades cometidas pela Rússia na guerra Foto: Yasuyoshi CHIBA / AFP

Como você vê a posição do Brasil?

Conheço as iniciativas do presidente brasileiro e sei o quanto o próprio conceito de paz é importante para o Brasil. No entanto, é importante sempre lembrar: paz não significa rendição. Como representante da organização de direitos humanos que tem documentado crimes cometidos pelo exército russo na Ucrânia, estive em lugares que estavam sob ocupação das forças russas, falei com pessoas cujos parentes foram mortos, torturados, sequestrados, cujas casas foram destruídas por ataques diretos e bombardeios do exército russo. A única coisa que todo mundo precisa entender é que eles matam e destroem todos e tudo que veem em seu caminho porque acreditam que têm o direito de fazê-lo porque pensam que os ucranianos não existem. Quando falamos de quaisquer iniciativas em relação à paz, essa paz deveria partir do entendimento de que a Ucrânia foi invadida pela Rússia. A Rússia precisa ser responsabilizada, precisa retirar suas tropas do território e compensar todos os danos que custou. E só assim é possível falar de qualquer paz.

Pode nos contar um pouco de seu trabalho em campo?

O Centro para as Liberdades Civis tem trabalhado na Ucrânia há quase 20 anos e tem se concentrado principalmente em documentar crimes cometidos pelo exército russo na Ucrânia desde a invasão. Uma coalizão de organizações foi estabelecida, incluindo dezenas de grupos que cobrem todo o território da Ucrânia, é chamada de Tribunal para Putin e documentou mais de 34 mil crimes. Todos crimes de guerra e crimes contra a humanidade sob o Estatuto de Roma. Então, basicamente, tudo o que você pode ver em vídeos, incluindo assassinatos, torturas, estupros, infiltração, deportação, destruição de infraestrutura civil, se enquadra no Estatuto de Roma. Eu fui até os locais e falei com parentes das vítimas, recolhi seus testemunhos. Se havia alguma evidência material, essa evidência também era registrada. Assim, seja por meio de materiais de foto ou vídeo, eles serão armazenados em um único banco de dados. Isso vai ajudar todas as instituições internacionais existentes disponíveis para garantir que os crimes sejam investigados.

Como você se sentiu nesse processo?

É extremamente difícil. Eu moro em Kiev, então tive a chance de viver basicamente toda essa experiência e foi extremamente difícil durante os primeiros meses, quando os territórios foram ocupados, porque era exatamente quando a maioria dessas atrocidades ocorria. E se você viu as fotos de Bucha - que se tornou símbolo das atrocidades cometidas -, você pode imaginar o que eu senti. Um tratamento tão desumano, e você não entende o motivo. Já ouvi muitos comentários de pessoas que visitaram outras zonas de guerra e todos dizem o mesmo: que nunca viram tamanho nível de violência. As pessoas estão sendo torturadas e tratadas como se não fossem humanas. Por que um ser humano pensaria que pode tratar outros seres humanos assim? O que faz alguém pensar que pode matar, torturar e estuprar outros seres humanos?

É extremamente difícil, obviamente, para todos que estão nos territórios ocupados, mas também tem sido difícil para todos em territórios não ocupados porque a Rússia tem atacado a infraestrutura de energia. O que significa ficar sem eletricidade, às vezes por dias, sem aquecimento durante o inverno.Tivemos muita sorte de não ter um inverno muito frio este ano. Sempre que a eletricidade é desligada, a rede de internet fica inativa, portanto, não há conexão, os elevadores não funcionam em prédios residenciais, por exemplo. Se você não tiver gás, não poderá cozinhar. Então, basicamente, você está impedido de viver uma vida normal.

Os ataques aéreos acontecem várias vezes durante o dia. Enquanto conversamos, a Ucrânia já disparou alarmes três vezes. Não há lugar seguro na Ucrânia, exceto abrigos. E toda vez que o alarme dispara, as pessoas são obrigadas a ir ao abrigo. Então você pode imaginar que é muito difícil trabalhar. É muito difícil se locomover. E muita gente, como eu disse no começo, um em cada três ucranianos, teve que sair de casa. Muitos fugiram da Ucrânia para países europeus, alguns até vieram para o Brasil. Somos muito gratos a todos os países que aceitaram refugiados ucranianos e os ajudaram a se adaptar a esses novos lugares. Se essas pessoas não têm mais nada, se não têm trabalho, se não têm casa, se sua família foi morta, você pode imaginar como é. Quando toda a sua vida está destruída porque alguém no país vizinho que não tem nada a ver com você decidiu que não quer que isso exista.

O que você pode falar sobre as crianças ucranianas sendo levadas pelos russos?

É muito difícil calcular os números reais porque atualmente ninguém tem acesso aos territórios ocupados. No entanto, o governo ucraniano vem coletando dados sobre dezenas de milhares dessas crianças. E se você olhar para a definição de genocídio no Estatuto de Roma, verá que a transferência de crianças de um grupo social para outro já equivale a esse crime. Por que eles estão fazendo isso? Porque negam a existência da Ucrânia. Eles querem criar essas crianças como russas para que se esqueçam de sua identidade.

Assim, a Rússia simplificou o procedimento de adoção de crianças ucranianas por famílias russas. Eles querem basicamente apagar a identidade ucraniana. E esta não é a primeira vez que os ucranianos enfrentam a situação de serem criados pelos russos. Isso já aconteceu antes. E ninguém poderia imaginar que aconteceria depois que a Ucrânia conquistou sua independência e depois que suas fronteiras foram reconhecidas pelo mundo quando foi co-fundadora das Nações Unidas, quando entregou suas armas nucleares em troca de garantias de segurança. Essas garantias, aliás, também foram fornecidas pela Rússia.

Como você vê, o direito internacional, as obrigações internacionais não significam nada para a Rússia. Esta não é a primeira vez e lamento que tenha sido necessário que os ucranianos tenham passado por todos esses sofrimentos para que o mundo finalmente percebesse isso.

Qual é a importância do CCL ter ganho o Nobel da Paz?

Bem, o Prêmio Nobel da Paz foi concedido à organização de direitos humanos porque, como mencionei, se concentrou principalmente na documentação dos crimes cometidos pelo exército russo na Ucrânia. E não há nada mais importante do que a proteção dos direitos humanos. Isso está no cerne das democracias, e da democracia ucraniana em particular. Esse prêmio foi entregue conjuntamente a defensores dos direitos humanos da Ucrânia, Rússia e Belarus. Dos três laureados, um está preso, o segundo deixou de existir na Rússia, e apenas o CCL opera com sucesso protegendo os direitos humanos, na medida do possível, durante o tempo de guerra. Por isso é importante que todos os países que apoiam de alguma forma a Ucrânia nos ajudem nesta luta. É extremamente importante entender que a Ucrânia luta pela proteção dos valores democráticos básicos e dos valores dos direitos humanos. Esse prêmio envia uma mensagem muito importante, amplifica as vozes dos defensores dos direitos humanos.