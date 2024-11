O que são os delegados, o colégio eleitoral e como funciona a eleição dos EUA?

Cada estado possui um número específico de delegados, calculado com base em sua representação no Congresso. A conta é simples: soma-se o número de representantes na Câmara, que varia conforme a população, com os dois senadores que cada estado possui.

O distrito de Columbia, onde fica a capital Washington D.C, é um caso especial: mesmo sem representantes no Congresso, recebe três delegados, mesmo número do estado com a menor população.