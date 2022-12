O que significa estado de exceção e estado de sítio? Entenda

Anunciado pelo presidente destituído do Peru, Pedro Castillo, nesta quarta-feira, 7, um estado de exceção ocorre quando o Poder Executivo se sobrepõe ao Congresso, ao Judiciário e às liberdades individuais para atuar sozinho - portanto, rapidamente - frente a situações de grande urgência. O dispositivo costuma ser autorizado em circunstâncias realmente excepcionais, como quando há uma guerra em curso, mas não pode ser utilizado com o objetivo único de se manter no poder, como no caso de Castillo.

Sempre temporários, os estados de exceção são, portanto, aqueles em que não prevalece a normalidade constitucional do país, mas os decretos editados pelo presidente da República. Existem três categorias que se enquadram como excepcionais e podem ser acionadas em casos extremos: estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal.

Leia também Presidente do Peru, Pedro Castillo é destituído e preso após tentar um golpe de Estado

Em linhas gerais, um estado de sítio pode ser acionado em momentos de “comoção grave de repercussão nacional”, “declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira”.

Presidente do Peru decretou estado de exceção para dar a si mesmo o poder de dissolver o Congresso. Foto: Martin Meija/AP

O estado de sítio prevê a limitação de direitos fundamentais e permite, por exemplo, a obrigação de permanência em locais determinados, detenção em edifícios que não sejam penitenciários, suspensão da liberdade de reunião, intervenção nas empresas de serviços públicos e requisição de bens.

Castillo foi acusado pelo Ministério Público do Peru de liderar uma rede de corrupção em seu mandato. Em pronunciamento nesta quarta-feira, ele argumentou estado de exceção para anunciar a dissolução do Congresso Nacional, a convocação de novas eleições, a elaboração de uma nova Constituição e um toque de recolher no país.

O decreto foi motivado por questões políticas. Horas após o anúncio, Castillo seria alvo de uma votação sobre seu afastamento no Congresso. Não há prerrogativa para decretar estado de sítio para fins pessoais. A função do dispositivo é lidar com crises extremas que afetem toda a população, de modo a preservar a normalidade democrática, não destituí-la.

Isolado politicamente e sem apoio das Forças Armadas, Castillo enfrentou o repúdio de aliados, perdeu o cargo e foi preso.

No Brasil, o ex-presidente Michel Temer assinou um decreto de intervenção federal para permitir que as Forças Armadas assumissem a segurança do Rio de Janeiro em 2018, para conter o crime organizado no Estado. Foi a única ocorrência de estado de exceção no País após a redemocratização.