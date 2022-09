O reinado de Elizabeth II em imagens; veja galeria

Com uma vida dedicada ao serviço público, a rainha Elizabeth II serviu 70 dos seus 96 anos à coroa britânica. A monarca morreu nesta quinta-feira, 8, no Palácio de Buckingham, em Balmoral, na Escócia. A partida da rainha, por sua vez, não anula o legado duradouro da monarca. Ela lutou para manter a linhagem de Windsor, rompeu relacionamentos tensos com outros países e manteve sua popularidade ao longo das décadas em meio a polêmicas envolvendo a família real.

Durante as sete décadas que esteve a frente do trono, a realeza viu 15 primeiros-ministros britânicos, desde Winston Churchill, Margaret Thatcher até Boris Johnson. Dois dias antes da sua morte, na última terça-feira, 6, Elizabeth havia encontrado Liz Truss, a nova primeira-ministra do Reino Unido. Em 1968, a rainha visitou o Brasil, ao lado do príncipe Philip.

Morre rainha Elizabeth II, monarca mais longeva da história do Reino Unido

Ao assumir o reinado em 6 de fevereiro de 1952, Elizabeth precisou encarar um Reino Unido imerso nos efeitos após a Segunda Guerra Mundial. A sua postura frente aos problemas britânicos, por vezes criticada, agora se transforma em símbolo da Grã-Bretanha. Ela parte deixando um desafio para os seus descendentes.

De acordo com a sucessão, Charles, de 73 anos, filho mais velho da rainha, deve assumir o trono e ser coroado como Charles III.