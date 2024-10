Obama participa de comício de Kamala Harris mirando votos decisivos da Pensilvânia

A aparição do ex-presidente na Universidade de Pittsburgh foi seu primeiro comício de campanha para Kamala, dando início a uma turnê por Estados decisivos em seu nome. Obama já havia participado de um evento de arrecadação de fundos para Kamala na Califórnia no mês passado e, em agosto, discursou na Convenção Nacional Democrata. Oito anos após deixar o poder, Obama continua sendo uma das vozes mais confiáveis do Partido Democrata para mobilizar os eleitores.

No comício, o ex-presidente destacou que os últimos anos, começando pela pandemia, têm sido difíceis para os americanos, com altos preços e outros impactos pressionando as famílias trabalhadoras. “Eu entendo por que as pessoas querem mudar as coisas. Quero dizer, eu sou o cara da esperança e mudança. Então, entendo que as pessoas estão frustradas, e podemos fazer melhor”, disse Obama.