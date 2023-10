Objetivo do terrorismo do Hamas é destruir sensação de segurança em Israel; leia a análise

THE NEW YORK TIMES - No dia em que os israelenses acordaram com o horror de que os esquadrões palestinos que haviam se infiltrado em seu país estavam atirando em soldados e civis e arrastando os prisioneiros de volta para Gaza, o sombrio comandante da ala militar do Hamas divulgou uma rara mensagem abençoando o ataque.

Falando de um local secreto, o comandante, Muhammad Deif, descreveu a operação terrorista como uma explosão de raiva contra o tratamento dado por Israel aos palestinos e disse às suas forças que esse era o primeiro passo para a destruição de Israel.

“Lutadores justos, este é o seu dia para enterrar esse inimigo criminoso. Seu tempo acabou. Matem-nos onde quer que os encontrem”, disse ele em uma mensagem de áudio publicada nas mídias sociais. “Removam essa sujeira de sua terra e de seus lugares sagrados. Lutem e os anjos lutarão com vocês”.

As queixas crescentes alimentaram a decisão do Hamas de atacar, mas a natureza desse ataque foi moldada por uma profunda sede de vingança construída ao longo de décadas de conflito - um desejo de ver Israel sangrar.

O Hamas agiu de acordo com esse desejo no sábado, chocando o mundo ao levar a luta para dentro das comunidades israelenses e destruindo a sensação de que Israel poderia manter seu conflito com os palestinos em outro lugar.

Soldados do Hamas em Gaza em 2011 Foto: NYT / NYT

“O que o Hamas está fazendo é tentar virar a mesa de volta para os israelenses, dizendo que vocês não podem esquecer a questão palestina e que nós podemos minar o mito de sua invencibilidade”, disse Tareq Baconi, autor de um livro sobre o Hamas em Gaza. “Isso, por si só, é uma enorme transformação na imaginação palestina, e acho que ainda não conseguimos ver ou entender as implicações disso.”

O conflito entre Israel e o Hamas tem se transformado regularmente em surtos de violência tremenda em Gaza há mais de uma década, mas a escala do ataque do Hamas e a captura de cerca de 150 israelenses elevaram significativamente os riscos para ambos os lados.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometeu destruir o grupo, e as forças israelenses estão se reunindo na fronteira de Gaza para uma possível invasão terrestre. Os líderes do Hamas prometeram continuar lutando e convocaram outras forças anti-Israel para se juntarem a eles, levantando o espectro de uma guerra regional.

É provável que os civis paguem o preço mais alto em Gaza, pois estão entre as centenas de pessoas que já foram mortas em ataques aéreos israelenses desde sábado. Se os líderes do Hamas consideraram o custo de tal ataque para os civis de Gaza, isso claramente não impediu sua decisão de prosseguir.

“Isso mostra o fato de que esses tipos de grupos têm objetivos políticos e o custo humano será uma consideração secundária”, diz Dana El Kurd, professora assistente de ciência política na Universidade de Richmond.

Local da rave atacada pelo Hamas ficou destruído Foto: Sergey Ponomarev/The New York Times

Motivos históricos

Para decifrar os motivos do Hamas, é necessário entender como o grupo se vê na história palestina. O Hamas foi fundado no final da década de 1980 durante a primeira Intifada palestina, ou levante, contra Israel como um grupo islâmico dedicado a destruir Israel e substituí-lo por um Estado islâmico.

Embora seus líderes tenham admitido mais recentemente a possibilidade de uma solução de dois Estados, o fim teórico de décadas de esforços de paz no Oriente Médio, ele nunca buscou negociações com Israel, ao contrário de outras facções palestinas.

Em vez disso, considera a existência de Israel ilegítima, descrevendo o Estado judeu como um projeto colonial e a si mesmo como um movimento anticolonial.

O Hamas foi amplamente condenado internacionalmente durante a segunda revolta palestina, iniciada em 2000, por enviar homens-bomba para áreas civis. Israel, os Estados Unidos e muitos outros países o consideram uma organização terrorista.

Desde 2007, o Hamas tem sido o governante de fato da Faixa de Gaza, e Israel impôs um bloqueio rigoroso ao território, muitas vezes em conjunto com o Egito.

A principal autoridade política do grupo, Ismail Haniyeh, está sediada no Qatar. Outras autoridades de alto escalão residem em Beirute, onde mantêm laços estreitos com o Hezbollah, a milícia libanesa que também está comprometida com a destruição de Israel.

Para evitar serem assassinados por Israel, os líderes do Hamas em Gaza raramente aparecem em público e acredita-se que circulem pelo território em túneis que conectam bunkers subterrâneos. Muitos deles têm seus próprios ressentimentos com o Estado judeu.

O líder do Hamas em Gaza, Yahya Sinwar, passou duas décadas na prisão por matar soldados israelenses. Ele foi libertado em 2011 em uma troca de prisioneiros e retornou a Gaza.

O Deif, chefe da ala militar do Hamas, não é visto publicamente há anos. Israel tentou assassiná-lo várias vezes, possivelmente mutilando-o ou cegando-o de um olho. Israel bombardeou sua casa em 2014, matando sua esposa e seu filho pequeno.

Palestinos buscam por sobreviventes em Khan Younis após bombardeio de Israel Foto: Yousef Masoud / The New York Times

Liderança violenta

O compromisso do Hamas com a luta armada o distingue da Autoridade Palestina, que foi estabelecida durante o processo de paz como uma espécie de governo palestino em espera e agora tem controle limitado sobre partes da Cisjordânia.

As autoridades do Hamas argumentam que o processo de paz fracassou para os palestinos, deixando a luta armada, ou resistência, como a única opção.

Nos últimos meses, o Hamas enfrentou um descontentamento crescente com seu fracasso em melhorar as condições de vida em Gaza, onde a maioria dos residentes está presa, a pobreza é abundante e os cortes de energia são comuns.

O ataque de sábado provavelmente teve como objetivo desviar a atenção desse fato e, ao mesmo tempo, reforçar as credenciais de resistência do Hamas entre os palestinos.

Cortes de energia são comuns em Gaza Foto: Mohammed Salem/Reuters

“A Autoridade Palestina abandonou completamente a ideia de representar os palestinos em qualquer tipo de resistência, não violenta ou violenta, e agora o Hamas assumiu esse papel”, disse El Kurd. Com um ataque tão ousado, acrescentou El Kurd, o Hamas procurou provar aos palestinos que é “o baluarte da resistência”.

Muitos habitantes de Gaza não adotam toda a ideologia do Hamas, mas há um amplo apoio à sua luta contra Israel. A maioria dos dois milhões de habitantes de Gaza são refugiados que eram ou são descendentes de palestinos que fugiram ou foram expulsos do que hoje é Israel durante a guerra que cercou sua criação em 1948.

Alguns habitantes de Gaza têm suas raízes em vilarejos que existiam onde ocorreu a incursão de sábado.

Nos dias que se seguiram ao ataque, os líderes do Hamas elogiaram o ataque como um sucesso e prometeram matar prisioneiros israelenses se Israel bombardear civis em Gaza sem aviso. Mas, por outro lado, eles fizeram poucas exigências específicas, sugerindo que mais guerra está por vir.

Israel tem bombardeado Gaza repetidamente ao longo dos anos, matando um grande número de membros do Hamas e civis, mas sem degradar significativamente o grupo.

Baconi, o autor, rejeitou a ideia de que os militares israelenses poderiam destruir o Hamas porque muitos palestinos continuarão a apoiar sua luta anti-Israel.

“Não se trata apenas de uma organização”, disse ele. “É também uma ideologia, e essa ideologia não vai a lugar algum.”

Autoridades de saúde em Gaza disseram nesta sexta-feira, 13, que mais de 1.900 palestinos foram mortos e muitos outros ficaram feridos desde sábado. A divisão entre combatentes e civis não ficou clara. Esse número provavelmente aumentará significativamente à medida que Israel bombardear o território e iniciar uma invasão terrestre.

Ainda não está claro se o alto custo para os civis será revertido para o Hamas. Mesmo quando o Hamas ataca primeiro, os habitantes de Gaza tendem a culpar Israel por sua miséria, e muitos já passaram por tantas guerras que o fatalismo prevalece.

“Pelo que ouço dos habitantes de Gaza, essa é uma guerra muito repetitiva”, disse Imad Alsoos, pesquisador de Gaza no Instituto Max Planck de Antropologia Social, na Alemanha. O refrão que ele disse ter ouvido de amigos e familiares é: “Não temos nada a perder”.

O outro refrão comum em Gaza é o Hamas declarando que venceu.

“Toda guerra, não importa quantos palestinos morram, o Hamas virá depois e dirá: ‘Somos vitoriosos’”, disse ele.