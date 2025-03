OEA elege chanceler do Suriname como secretário-geral em tentativa de sair da influência de Trump

BRASÍLIA - A Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA) elegeu nesta segunda-feira, dia 10, por aclamação o chanceler do Suriname, Albert Ramdin, como próximo secretário-geral por cino anos.

PUBLICIDADE A delegação da Dominica sugeriu aclamação, pelo fato de existir apenas um candidato, e recebeu o apoio do Peru. Ramdin foi eleito imediatamente com uma salva de palmas, durante a sessão especial. Com isso, a OEA saiu da raia de um secretário-geral alinhado a Washington após dez anos. Ramdin vai substitui o uruguaio Luis Almagro.

Leia também Como Lula e presidentes de esquerda neutralizaram candidato do trumpismo na eleição da OEA

Albert Ramdin, ministro das Relações Exteriores do Suriname Foto: Juan Manuel Herrera

Embora tenha sido chanceler do ex-presidente Pepe Mujica (Frente Ampla) e patrocinado por ele, Almagro passou ser visto pelos líderes de esquerda da região como um secretáraio enviesado e adversário de governos como Bolívia, Nicarágua, Venezuela e outros.

Publicidade

Os ditadores da Nicarágua, Daniel Ortega, e da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciaram, respectivamente em 2022 e 2017 (durante a gestão de Almagro), que deixariam a OEA. Eles acusaram Almagro de interferência em assuntos internos após crises político-eleitorais.

A Bolívia permaneceu, mas se queixa rotineiramente da atuação de Almagro e da missão eleitoral da OEA na crise de 2019, que levou à renúncia de Evo Morales - um “golpe”, na visão do partido governante Movimento ao Socialismo.

Lula e racha no Mercosul

A eleição ocorreu depois de um movimento em bloco de apoio a Ramdin, liderado pelo Brasil e países de governos de esquerda, que levou à renúncia do candidato trumpista, o chanceler do Paraguai, Rubén Ramírez Lezcano.

A jogada rachou o bloco do Mercosul e motivou protestos de Santiago Peña, presidente do Paraguai. Brasil, Bolívia e Uruguai apoiaram Ramdin. O paraguaio ficou apenas com uma promessa de voto da Argentina, de Javier Milei.

Publicidade

Como mostrou o Estadão, a diplomacia brasileira anteviu o risco de que Trump pudesse instrumentalizar politicamente a OEA. A impressão era que o paraguaio havia se movimentado para receber o apoio formal dos Estados Unidos, com gestos pró-agenda de Trump vindos de Assunção. O ministro paraguaio fez questão de difundir fotos com o próprio Trump e o bilionário Elon Musk.

A ideia de que ele pudesse servir como uma correia de transmissão da agenda conservadora do republicano, além da política de tarifaço contra países aliados e vizinhos, como México e Canadá, e a deportação em massa de imigrantes azedaram o clima para Trump. O cenário fez com que se formasse uma espécie de cordão sanitário na OEA.

Para o Itamaraty e o Palácio do Planalto, era importante preservar a única instituição das Américas em funcionamento pleno e evitar entregá-la “de bandeja” a Trump, como definiu um conselheiro de Lula.

A eleição foi um primeiro embate hemisférico entre Trump e governos de esquerda da América Latina. O acordo e a ofensiva final foram selados em jantar oferecido por Luiz Inácio Lula da Silva a presidentes de esquerda, no dia 28, em um palácio da embaixada brasileira em Montevidéu. Contou também com telefonemas subsequentes do presidente chileno, Gabriel Boric, para formar uma aliança.

Publicidade

Recados Brasil x EUA

PUBLICIDADE Após anunciado o resultado, as delegações chefiadas em sua maioria por representantes enviados das capitais tomaram a palavra e mandaram recados diretos a Ramdin. O momento evidenciou a divergência de agendas e as prioridades dos governos brasileiro e americano. Representado pela secretária-geral das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, a comitiva brasileira cobrou imparcialidade de Ramdin no cargo e denunciou a politização do principal cargo da OEA no último decênio. “A lógica da exclusão, da estigmatização e do isolamento, dos que pensam diferente, voltou a dar as cartas em certas instâncias. No lugar do diálogo, da diplomacia e da negociação, a organização optou, em certos casos, pela sanção e pelo opróbio público daqueles que foram considerados em conflito com os padrões comuns. Em vez de se resguardar a independência e os canais de comunicação com todos os lados em situações de tensões internas, não raras vezes tomou-se partido em disputas internas, gerando o efeito contrário pretendido. A defesa da democracia não raro foi objeto de seletividade política”, criticou a secretária-geral do Itamaraty.

A embaixadora chefiou a delegação brasileira. Ela citou a perda tomada de partido nos casos da Venezuela e Nicarágua, e citou como bom exemplo a mediação na Guatemala.

Publicidade

Em alta Internacional Como o preço do ovo pode impedir Trump de destruir a democracia americana Trump quer usar tratado comercial da América Central para enfraquecer ditadura mais brutal da região Primeiro-ministro perde voto de confiança, governo cai e Portugal deve ter eleições antecipadas “A OEA perdeu legitimidade e relevância em determinados temas, vendo minguar sua capacidade de aportar soluções, notadamente para a crise como as da Venezuela e da Nicarágua, países que se afastaram da organização em anos recentes. É preciso ajudar os Estados a cumprirem suas obrigações por meio do diálogo e dos mecanismos institucionais previstos no contexto da OEA, como foi possível no caso recente da Guatemala, em que a fórmula que combinou engajamento, acompanhamento, diálogo, monitoramento e muita diplomacia mostrou-se eficaz.” Sem citar Almagro, ela recomentou ao sucessor Ramdin “um esforço para preservar a institucionalidade multilateral” que passa por “recuperar a confiança de todos” na organização. “Confiança e legitimidade que emergem da força do direito internacional e do multilateralismo como antídotos contra o caos e a anarquia que se instalam quando prevalece o unilateralismo da lei do mais forte”, afirmou Maria Laura. “Minha delegação tem a expectativa de que o secretário-geral seja uma figura agregadora, um funcionário internacional que não tome partido em disputas internas ou internacionais, mas facilite diálogos, estenda pontes com todos os lados e reabra canais que foram fechados. Um secretário-geral que se baseie nos mandatos aprovados pelos Estados-membros, que se preocupe em projetar a OEA de maneira institucional, que tenha a consciência sempre de que serve à organização e a todos os Estados-membros.” Já o enviado de Trump e do secretário de Estado Marco Rubio defendeu a gestão de Luis Almagro. O embaixador Michael Kozak, autoridade sênior do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental, pregou combate à imigração ilegal, ao narcotráfico e à defesa da liberdade de expressão.

“Continuamos a fortalecer alianças com parceiros de ideias semelhantes em nossa região em busca de segurança e prosperidade mútuas, e com base em valores comuns como a liberdade de expressão”, disse o diplomata americano. “Os Estados Unidos veem o engajamento com a região como vital para acabar com a imigração ilegal, o tráfico de narcóticos, garantir cadeias de suprimentos e alcançar um crescimento econômico robusto.”

Publicidade

O enviado de Trump fez um apelo para que Ramdin priorize esforços em ajudar a política de deportação de imigrantes em massa. Os Estados Unidos são de longe o maior financiador da OEA e também o país que mais faz contribuições voluntárias, daí sua capacidade de influência na cúpula, explicam diplomatas.

“Senhor secretário-geral eleito, pedimos que você priorize esforços para garantir as fronteiras dos estados membros – de todos os Estados membros, promova a aceitação de nacionais repatriados, assegure que os Estados membros da OEA implementem requisitos de visto e melhore as condições econômicas para os cidadãos de nossa região construir um futuro mais seguro e próspero em suas pátrias. É de vital importância que você trabalhe conosco para impedir que organizações criminosas transnacionais aterrorizem nossos países", disse Kozak.

O diplomata dos EUA focou grande parte de seu discurso contra o que os EUA batizaram, no mandato anterior de Trumo, de “troika da tirania” - o trio de regimes ditadoriais de esquerda de Cuba, Venezuela e Nicarágua. Trata-se de uma versão latino-americana do “eixo do mal”, expressão cunhada no governo de George W. Bush para Irã, Iraque e Coreia do Norte. Ele elogiou as posicões de Almagro em relação a esses países latinos.

“Gostaria também de aplaudir a forte defesa da democracia e dos direitos fundamentais, como a liberdade de expressão, pelo secretário-geral Almagro durante seu mandato, especialmente na Nicarágua, Venezuela e Cuba. ”O secretário-geral tornou a OEA central para os assuntos regionais e responsiva às prioridades políticas urgentes, incluindo detenções de prisioneiros políticos e o desafio contínuo das pessoas deslocadas venezuelanas. Ele também priorizou esforços coletivos para abordar a crise de segurança no Haiti. É imperativo para a segurança e segurança de nosso hemisfério que esse país recupere a estabilidade e a auto-governança."

Publicidade

O representante de Washington também explicitou um pedido para que Ramdin seja duro contra as ditaduras regionais: “Peço ao secretário-geral que entre para priorizar essa defesa da democracia e avançar o compromisso coletivo da OEA de defender e fortalecer a democracia de maneiras tangíveis. Isso implica pressionar por ações mais fortes contra regimes repressivos, advogar por processos eleitorais transparentes livres de fraude e interferência externa, defender a liberdade de expressão para garantir que a OEA permaneça comprometida em proteger o debate aberto e fortalecer a cooperação em nossa região, especialmente para acabar com a migração ilegal.”

Kozak pediu ainda que a OEA atue para conter influência de potências extrarregionais nas Américas - sem citar nominalmente China, Rússia e Irã. Ela afirmou que os países devem acabar com ameaças “malignas” na região.

“Vamos reverter influências extracontinentais malignas – de regimes extracontinentais malignos. Como o secretário Rubio enfatizou, os Estados Unidos nunca devem fechar os olhos para a tirania. Os regimes na Venezuela, Cuba e Nicarágua roubaram de seu povo seus direitos básicos, prenderam opositores políticos e conspiraram com adversários estrangeiros para minar a paz e a estabilidade regional", disse o embaixador. “Quando atores democráticos em nossa região, apoiados por adversários extracontinentais malignos que buscam expandir sua influência em nosso hemisfério, suprimem valores democráticos em casa enquanto trabalham para erodir instituições democráticas nas Américas, essas ameaças colocam em perigo tanto nossos interesses de segurança nacional quanto a prosperidade econômica, com consequências que devem repercutir por todo o hemisfério. Essas ameaças devem ser encerradas.”

Outras delegações também mencionaram questões relacionadas à Venezuela. Foi o caso da Jamaica, que defendeu a Guiana em relação à disputa do Essequibo, e condenou as “ameaças” chavistas na fronteira e a escalada de tensões.

Publicidade

O Peru afirmou que a última reeleição de Maduro foi uma “fraude”, saudou os opositores venezuelanos María Corina Machado e Edmundo González e exigiu que o governo de fato cumpra com as suas obrigações internacionais em respeito aos direitos humanos e liberte presos arbitrariamente. A delegação de Lima defendeu que a OEA se ocupe da questão democrática venezuelana.