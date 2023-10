Ofensiva terrestre de Israel em Gaza pode ‘arrastar violência’ por um longo tempo, dizem analistas

Os soldados israelenses que se preparam para uma ofensiva terrestre na Faixa de Gaza enfrentarão um matagal infernal de prédios apertados, minas e túneis, enquanto caçam terroristas do Hamas que se misturam com civis, numa situação precária que pode causar imenso sofrimento humano e atrair outros países para a guerra, disseram autoridades americanas e analistas familiarizados com o conflito.

Espera-se que a operação seja a mais importante das Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) em anos, colocando-as contra o Hamas, o grupo terrorista com base em Gaza que realizou um massacre sem precedentes em Israel no início de 7 de outubro, no qual mais de 1,3 mil pessoas foram mortas e até 150 foram sequestradas.

O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, disse que “todos os combatentes do Hamas” serão “destruídos”, enquanto o governo israelense pediu aos civis de Gaza que deixassem a Cidade de Gaza.

As autoridades da região estão se preparando para um amplo ataque a uma área densamente povoada que pode durar semanas, matar milhares de pessoas e destruir bairros inteiros. No domingo, 15, as autoridades palestinas disseram que mais de 2,6 mil pessoas foram mortas em Gaza desde o início dos combates.

“Acho que eles vão voltar, com força, e será um banho de sangue para todos”, disse Kenneth “Frank” McKenzie Jr., general aposentado do Corpo de Fuzileiros Navais que serviu como chefe do Comando Central dos EUA até o ano passado. Ele previu que a violência será “arrastada por um período de tempo muito mais longo” do que o ataque terrorista do Hamas, com os israelenses ficando atolados na imprevisibilidade confusa da guerra urbana.

A IDF tem experiência em operações em Gaza, um enclave de 225 quilômetros quadrados no canto sudoeste de Israel que faz fronteira com o Mar Mediterrâneo e o Egito. Ofensivas terrestres limitadas em 2014 e 2009 foram projetadas para punir e degradar o Hamas, mas o escopo e a escala das atrocidades recentes — incluindo um ataque terrorista de homens armados a um festival de música que matou pelo menos 260 pessoas e o assassinato de crianças e idosos — provocaram gritos israelenses por uma invasão que “acabaria” com o grupo militante.

Continua após a publicidade

As autoridades israelenses divulgaram suas intenções durante dias, lançando panfletos sobre a Cidade de Gaza que instruem os civis a fugir para o sul e não retornar até novo aviso. Mais da metade da população de mais de 2 milhões de pessoas foi orientada a evacuar, o que gerou alarme de grupos humanitários e das Nações Unidas, que afirmaram que fazer isso será “impossível” para muitos. Autoridades da IDF disseram no sábado que lançariam em breve um “ataque integrado e coordenado” por terra, ar e mar, e acusaram o Hamas de impedir a saída de civis do norte de Gaza.

Principal força de ataque de Israel poderá ocorrer pela passagem de Erez para Gaza, no extremo norte da faixa, incluindo tanques de batalha e veículos blindados de transporte de pessoal Foto: Ariel Schalit/AP

Gian Gentile, coronel aposentado do Exército e historiador militar da Rand Corp., disse que o escopo da ofensiva de Israel “obviamente será muito maior” agora do que nas operações dos últimos anos, e trará desafios que os Estados Unidos conseguiram evitar em alguns de seus combates urbanos mais intensos, como o ataque a Fallujah, no Iraque, em novembro de 2004.

Embora aquela cidade de 250 mil habitantes estivesse isolada em um deserto e a maioria dos civis tenha saído antes do início da ofensiva dos EUA, desta vez será mais difícil para os civis fugirem, disse Gentile.

A ofensiva de Israel se beneficiará do fato de ter uma força bem treinada que conta com uma tecnologia militar que só perde para a dos Estados Unidos, disse Bruce Hoffman, especialista em contraterrorismo e professor da Universidade de Georgetown.

Mas Hoffman também disse que os desafios que os soldados israelenses encontrarão em Gaza serão “exponencialmente maiores” do que os que as tropas americanas enfrentaram em Fallujah.

Continua após a publicidade

Os terroristas do Hamas alegaram preparação e planejamento de vários anos para seu ataque a Israel, observou ele, e provavelmente esperavam que a IDF respondesse com uma invasão terrestre. É provável que ambos os lados usem drones aéreos, disse ele, o que possivelmente resultará em “brigas de cães” entre eles, com paralelos à forma como as aeronaves tripuladas eram usadas em guerras anteriores.

Hoffman disse que se tornou senso comum que não há solução militar para combater o terrorismo.

Mas ele citou como contraexemplo uma campanha realizada contra os Tigres do Tamil, um grupo que, durante décadas, lançou ataques suicidas contra autoridades e civis na Índia e no Sri Lanka. Esse grupo acabou sendo eliminado em 2009, após uma brutal ofensiva militar das forças do governo do Sri Lanka no território controlado pelos Tigres do Tamil. Posteriormente, um painel da ONU descobriu que até 40 mil civis podem ter sido mortos no processo, a maioria por bombardeios das forças do Sri Lanka.

“Deus não permita que esse tipo de carnificina ocorra hoje”, disse Hoffman. “Mas, se você estiver determinado a destruir uma organização terrorista, você pode. Há uma crueldade que acompanha isso”.

Mick Mulroy, ex-funcionário sênior do Pentágono e cofundador do Lobo Institute, disse que a IDF tem tropas, armas e equipamentos superiores aos do Hamas. Mas o Hamas, segundo ele, “tornou-se muito eficiente” na luta em terrenos urbanos e provavelmente se preparou para as forças israelenses.

“Para limpar prédios, porões e a extensa rede de túneis, eles terão que desmontar sua infantaria e, essencialmente, lutar soldado por soldado e quarteirão por quarteirão nas áreas construídas”, disse Mulroy. “As forças de operações especiais podem estar se adiantando em ataques cirúrgicos para eliminar a liderança do Hamas e recuperar os reféns.”

Continua após a publicidade

Mulroy, que serviu no Corpo de Fuzileiros Navais e na CIA, disse que a IDF provavelmente está coletando informações de inteligência agora, enquanto planeja a ofensiva terrestre e usa ataques aéreos para moldar o campo de batalha a favor das forças israelenses. Ele previu que a principal força de ataque virá de Israel através da passagem de Erez para Gaza, no extremo norte da faixa, e que incluirá tanques de batalha e veículos blindados de transporte de pessoal. As IDF também podem tentar entrar em Gaza pelo leste, cortando efetivamente o território em dois e limitando a capacidade do Hamas de movimentar combatentes e equipamentos, disse ele.

Em uma avaliação da última operação terrestre de Israel em Gaza, em 2014, uma força-tarefa composta por vários oficiais militares aposentados dos EUA descobriu que o Hamas procurou provocar “danos colaterais” — mortes de civis em operações militares legais — e depois distorcer os fatos sobre eles “para minar a legitimidade internacional de Israel”.

A avaliação, publicada pelo Instituto Judaico para a Segurança Nacional da América, constatou que o Hamas implantou “um conceito de operações diferente e mais perigoso do que os Estados Unidos (...) encontraram” no Iraque e no Afeganistão, e retratou as operações militares israelenses “como indiscriminadas e desproporcionais”, apesar de serem “respostas legais e defensivas à agressão”.

Mas, embora as táticas da operação ofensiva estejam se tornando visíveis, o final do jogo não está claro.

Blaise Misztal, vice-presidente de políticas da JINSA, disse que uma das considerações das autoridades israelenses é como retirar a IDF de Gaza depois que as autoridades israelenses acreditarem que alcançaram seus objetivos. Israel não tem uma presença permanente em Gaza desde 2005, quando o governo de Ariel Sharon retirou as IDF, acreditando que a ocupação no local não era sustentável.

“Eles não queriam entrar em Gaza novamente. Não queriam ocupá-la. Não queriam ser responsáveis por sua administração”, disse Misztal. “Mas agora o que eles vão fazer, se têm esse objetivo muito mais maximalista?”

Continua após a publicidade

Uma autoridade sênior da defesa dos EUA, falando sob condição de anonimato, de acordo com as regras básicas estabelecidas pelo Pentágono, disse na quinta-feira que o governo Biden não planeja colocar forças adicionais dos EUA em Israel “neste momento” — mas não descartou que os destacamentos possam ocorrer se o conflito se ampliar.

O Secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, disse em um comunicado no sábado que estava enviando o grupo de ataque de porta-aviões USS Dwight D. Eisenhower para o Mediterrâneo Oriental, juntando-se ao grupo de porta-aviões USS Gerald R. Ford em uma rara concentração do poder militar dos EUA.

Um pequeno número de soldados americanos foi designado para a Embaixada dos EUA em Israel e tem aconselhado as autoridades israelenses.

Austin, falando na sexta-feira durante uma visita a Israel, advertiu outros possíveis beligerantes a ficarem fora da luta. Ele fez uma distinção entre as táticas usadas pelo Hamas e como Israel pode realizar sua ofensiva terrestre. ”Terroristas como o Hamas alvejam deliberadamente civis, mas as democracias não o fazem”, disse Austin. ”Este é um momento de determinação e não de vingança, de propósito e não de pânico, de segurança e não de rendição.”

Mas a recente retórica de Israel aumenta a possibilidade de mortes em massa na ofensiva terrestre, disse Yousef Munayyer, membro sênior do Centro Árabe de Washington DC. A operação israelense, segundo ele, poderia trazer não apenas devastação para Gaza, mas também poderia se transformar em um conflito regional que envolveria os Estados Unidos.

”É difícil ver como outros atores não se envolvem. E aí o inferno vai se soltar”, disse Munayyer, observando que o Hamas gostaria que outros grupos militantes e países árabes se juntassem à luta. ”A cada dia que passa, fica cada vez mais difícil controlar os resultados e as implicações”, disse ele. Sinto que estamos caminhando como sonâmbulos para uma situação que, daqui a algumas gerações, as pessoas dirão: “O que estamos fazendo?”