Deslizamento de terra na fronteira entre Afeganistão e Paquistão mata oito pessoas

LANDI KOTAL (PAQUISTÃO) - Um deslizamento de terra deixou oito mortos esta semana em um dos principais pontos de passagem na fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão, segundo balanço divulgado pelas autoridades locais neste sábado, 22.. O acidente, que aconteceu na madrugada da última terça-feira, 18, soterrou vários caminhões no posto fronteiriço de Torkham, cidade do Paquistão, que estavam estacionados na encosta de um morro. No primeiro balanço, foram contabilizados pelo menos dois mortos e oito feridos.

“Até agora, encontramos sete corpos”, disse Bilal Faizi, porta-voz dos serviços de socorro paquistaneses, acrescentando que uma oitava vítima estava sendo retirada dos escombros. “Tínhamos removido 60% dos escombros, mas ontem [sexta-feira] ocorreu outro deslizamento de terra na mesma área que atrasou as operações de resgate.”

Equipes de resgate procuram vítimas em um acidente de caminhão após um acostamento perto da cidade fronteiriça de Torkham, no Paquistão. Foto: Abdul MAJEED / AFP

A passagem de fronteira foi restabelecida depois de ter sido fechada durante vários dias devido ao desabamento. A maior parte do colapso ocorreu a cerca de 120 metros do posto de fronteira e foi seguida por incêndios iniciados pelos fogões a gás que os motoristas usavam para cozinhar e quebrar o jejum do Ramadã - mês sagrado dos muçulmanos.

Um funcionário administrativo local, Ali Raza, disse que o maquinário pesado foi usado por meses para alargar as colinas ao redor do posto de fronteira. Segundo ele, as chuvas torrenciais da noite de segunda para terça também podem ter contribuído para o deslizamento./AFP