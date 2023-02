Governos mundo afora torcem por uma resposta dura a ataques golpistas para evitar contágio global

A atenção global sem precedentes aos eventos na capital brasileira no último dia 8 de janeiro se explica, acima de tudo, pelo temor de que os ataques contra o Congresso, o Palácio Planalto e a sede do STF em Brasília sinalizem que está por vir uma onda global de vandalismo contra parlamentos mundo afora.

Os debates nas maiores democracias da América do Norte e da Europa servem como exemplo. Nos EUA, em pleno julgamento dos invasores do Capitólio em 6 de janeiro de 2021 – que já envolve mais de 900 prisões –, há muita preocupação com a radicalização e novo risco de violência política, simbolizada pela recente invasão da casa da congressista Nancy Pelosi, então presidente da Câmara dos Deputados.

Leia também Embaixada de governo Maduro reabre após fim da era Guaidó e posse de Lula

Na Alemanha, desenrola-se amplo debate sobre as crescentes ameaças à democracia. Afinal, faz pouco mais de um mês que 3000 policiais e forças especializadas prenderam, em uma megaoperação em três países diferentes, um grupo de 25 golpistas – incluindo ex-militares – que planejavam derrubar o governo em Berlim.

BOLSONARISTAS BRASILIA DF 08/01/2023 BOLSONARISTAS/INVASÃO SEDES DOS TRÊS PODERES - NACIONAL - OE - Grupos de Bolsonaristas radicais invadirem as sedes dos três Poderes hoje em Brasilia-DF. FOTO: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

Especialistas acreditam que, fora dos EUA, encontra-se na Alemanha o maior grupo de seguidores da teoria QAnon, vista como ameaça direta à ordem democrática. Em 2021, o Ministério da Defesa estava investigando quase 1500 casos de suspeita de extremismo nas Forças Armadas alemãs, a vasta maioria da extrema direita. Ao longo dos últimos anos, chegaram a preocupar casos de sumiço de grande quantidade de munição pertencente às Forças Especiais (conhecidos como KSK) do país – parte delas onde o extremismo político é visto como um problema particularmente preocupante.

Em várias outras democracias do mundo, há também preocupação com grupos radicalizados em universos paralelos das redes sociais e dispostas a usar violência para obter seus objetivos políticos. Uma vez que o Brasil tem sido visto, no exterior, como uma espécie de laboratório de movimentos extremistas, tende a aumentar a apreensão de que o país apresente o tipo de problema que outras democracias poderão enfrentar daqui a alguns anos.

Em função disso, a quase totalidade de governantes mundo afora torce para que as punições contra as três partes envolvidas nos ataques de Brasília sejam severas: em primeiro lugar, os supostos arquitetos da radicalização – como o próprio ex-presidente Bolsonaro; em segundo lugar, as autoridades em Brasília que supostamente foram negligentes na proteção da Praça dos Três Poderes, como o ex-ministro Anderson Torres; e, por último, os que ativamente depredaram os prédios públicos.

Na leitura internacional, quanto mais rigorosa a resposta da Justiça brasileira, menos risco há de que os ataques de 8 de janeiro venham a inspirar movimentos semelhantes em outros países. No entendimento de integrantes de vários governos, Bolsonaro só se desviou do playbook trumpista quando começou a temer a punição do TSE e, em seguida, viajou aos EUA.

Como nota Susan Stokes, professora de Ciência Política da Universidade de Chicago, em recente artigo intitulado “Sem Impunidade aos Golpistas”, o qual analisa os ataques em Brasília, “embora processar ex-presidentes envolva riscos, o custo de permitir que os envolvidos em uma insurreição e lideranças com ambições autoritárias escapem à responsabilidade pode ser alto demais.” Da mesma forma, o analista político Moisés Naim nota que “se aqueles entre nós que valorizam a democracia não acabarem com esses tipos de [ataque], impondo punições severas, elas podem se tornar comuns.”

O apoio praticamente unânime da comunidade internacional ao presidente Lula – incluindo não só condenações de países democráticos como Estados Unidos, Alemanha, França, Espanha e numerosos países latino-americanos, mas até mesmo de autocracias como Rússia e China – também tem como objetivo, portanto, fortalecer o governo brasileiro para que possa ser resiliente o suficiente diante das tensões que as condenações dos envolvidos no dia 8 de janeiro inevitavelmente produzirão.

Diante do risco do contágio global de insurreições contra governos, a questão de como defender a democracia globalmente – debate que saiu de moda na década de 1990 e até recentemente causava rejeição imediata em muitos países latino-americanos por ser visto como pretexto para justificar interferências nos assuntos internos de outros países – está mais atual do que nunca.