OMS alerta para risco de vazamento de vírus perigosos no Sudão após guerrilha ocupar laboratório

CARTUM - A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou nesta terça-feira, 25, sobre elevados riscos biológicos após a ocupação de um laboratório de saúde no Sudão. O órgão informou nesta quarta, 26, estar avaliando os riscos no laboratório que armazena agentes patógenos altamente contagiosos.

“Ontem recebi um telefonema do chefe do laboratório central de saúde pública. Está ocupado por uma das partes beligerantes”, disse o representante da OMS no Sudão, Nima Saeed Abid, via chamada de vídeo em uma coletiva de imprensa em Genebra. Ele acrescentou que sequestraram todos os técnicos do laboratório, que está agora sob total controle de uma das partes combatentes como base militar.

A situação é “extremamente perigosa” porque o laboratório contém amostras de agentes patogênicos como sarampo, cólera e poliomielite, acrescentou Saeed Abid. O representante insiste que a ocupação apresenta um “risco biológico enorme”. O órgão ainda acrescentou que mais de 60% dos centros de saúde do Sudão estão fechados atualmente.

Homem caminha sobre os escombros de uma casa em Cartum, Sudão Foto: Marwan Ali/AP

A cólera é uma doença diarreica aguda, que pode causar a morte em questão de horas se não for tratada. O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa, assim como a poliomielite, que afeta principalmente crianças menores de 5 anos.

A OMS conseguiu detectar até o momento 14 ataques contra o setor da saúde no Sudão, desde o começo da violência que matou oito pessoas e deixou duas feridas. “Os ataques aos cuidados de saúde são condenáveis e devem parar”, expressou a organização.

Os confrontos que eclodiram em meados de abril no Sudão já causaram 459 mortos e 4.072 feridos, afirmou a OMS. Entretanto, especificou que estas informações são do Ministério da Saúde sudanês e que a organização não conseguiu verificá-las.

Outro relatório da ONU alertou que a escassez de comida, água, medicamentos e combustíveis estava se tornando extremamente aguda, em particular em Cartum e seus arredores. “Em alguns locais, a ajuda humanitária é a única que mantém a fome sob controle”, afirmou o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

O Sudão tem um longo histórico de golpes militares. A disputa entre Burhan e Daglo, que se aliaram para derrubar os civis do poder em 2021, é uma consequência dos planos de integrar as FAR ao exército oficial./AFP