Onda de calor no Mediterrâneo espalha incêndios por nove países; veja fotos e vídeos

Impulsionados pela onda de calor, os incêndios florestais castigam países da bacia do Mediterrâneo. Os países da região sofrem pra controlar o fogo e mais de 40 pessoas já morreram nos últimos dias, vítimas do fenômeno que piora a cada ano.

Casas foram destruídas e reservas florestais estão ameaçadas durante a terceira onda consecutiva de temperaturas extremas.

Argélia

A maior parte das vítimas está concentrada na Argélia, onde 34 pessoas morreram em três dias. Grande parte dos incêndios já foi contida, mas 11 focos ainda persistem nas regiões norte e leste do país. Vídeos divulgados nas redes sociais mostra o trabalho dos bombeiros para conter as chamas que consomem as florestas.

As imagens dos últimos dias mostram ainda carros carbonizados e moradores tentando recuperar o que sobrou no meio dos destroços.

Moradores da Argélia veem carros destruídos pelos incêndios florestais que atingem os países do Mediterrâneo. Foto: AP Photo

Homem vai aos escombros de prédio depois de incêndio florestal na Argélia. Foto: FETHI BELAID / AFP

Grécia

A Grécia luta contra os incêndios que se espalharam pelo país há 10 dias e subiu para cinco o número de mortos. Entre as vítimas, estão os pilotos do avião que caiu enquanto jogava água para conter o fogo que consumia o sul da ilha de Eubeia. O primeiro-ministro, Kyriakos Mitsotakis, lamentou a tragédia que atinge o país e alertou que o combate aos incêndios vai continuar “difícil”.

A young man runs next to a burning farm, as a wildfire burns in Sesklo, in central Greece, July 26, 2023. REUTERS/Alexandros Avramidis TPX IMAGES OF THE DAY Foto: REUTERS / REUTERS

Fogo destrói fábrica de plástico na região central da Grécia. Foto: REUTERS/Alexandros Avramidis

Incêndio florestal chega em casa na Grécia. Foto: EFE/EPA/IKONOMOU VASSILIS

- Itália -

O sul da Itália é atingido por uma onda de calor, que é combustível para os incêndios florestais, que mataram pelo menos três idosos na região da Sicília, duramente atingida pelo fogo. Alguns focos estavam concentrados perto do aeroporto da capital Palermo e governador da região, Renato Schifani, indicou que pediria um estado de emergência fosse decretado na ilha mediterrânea.

Fogo se espalhou pelo Monte Grifone nos arredores de Palermo. Foto: STRINGER / ANSA / AFP





Croácia

Um incêndio florestal atingiu a famosa cidade murada de Dubrovnik, a cidade medieval que é um dos destinos turísticos mais conhecidos da Croácia. Aviões lançando água e mais de 100 bombeiros conseguiram controlar o fogo antes de atingir as casas. Mas isso não é sinal de que a região está fora de perigo: “devemos ter cuidado porque o vento começou a aumentar e o fogo pode crescer novamente”, disse o comandante da unidade de combate a incêndio Stjepan Simovic.

Fogo se espalhou por vila no condado de Dubrovnik-Neretva na Croácia. Foto: Ian Barton via REUTERS / Ian Barton via REUTERS

Turquia

Na costa da Turquia, os bombeiros tentam há três dias conter o fogo que assola a floresta. Pelo menos 10 aviões, 22 helicópteros e centenas de bombeiros foram mobilizados. Outro contingente foi mobilizado para combater o incêndio que atingiu um distrito de Istambul, onde as temperaturas chegaram a 43°C.

Bombeiro turco tenta conter incêndio nos arredores de Istambul. Foto: AP Photo/Emrah Gurel

Floresta é reduzida a cinzas na Turquia. Foto: Ridvan Menekse/Dia Images via AP

Bombeiro turco se refresca enquanto combate incêndios florestais. Foto: Ridvan Menekse/Dia Images via AP

Portugal

Em Portugal, mais de 500 bombeiros continuaram a combater um incêndio perto de Lisboa. O fogo forçou a retirada de 90 pessoas de suas casas até ser controlado nesta quarta-feira com a ajuda de temperaturas um pouco mais baixas. Apesar da trégua, o calor continua e os bombeiros estão de prontidão na área para evitar que novos focos se espalhem.

Duas mulheres veem incêndio se aproximar de casa perto de Lisboa. Foto: AP Photo/Armando Franca

Aeronaves em operação contra incêndio que atingiu cidade perto de Lisboa, Portugal. Foto: AP Photo/Armando Franca

Albânia

Há vários dias, as altas temperaturas e o vento impulsionam diferentes focos de incêndios se espalharam, destruindo olivais e a florestas de pinheiros na Albânia.

Helicóptero das Forças Armadas da Albânia em operação contra incêndio florestal. Foto: Photo by Adnan Beci / AFP

Bombeiro tenta conter incêndio florestal em vila na Albânia. Foto: ADNAN BECI / AFP

Imagem aérea mostra destruição deixada por incêndio na Albânia. Foto: REUTERS/Florion Goga

Espanha

Na Espanha, por sua vez, as faíscas de uma roçadeira começou o incêndio que atingiu a ilha de Gran Canaria. Os trabalhadores que estavam limpando a terra quando o fogo começou tentaram conter as chamas, mas foi em vão. Serviços de emergência foram acionados e mobilizaram helicópteros para conter o incêndio que queimou cerca de 300 hectares.

Helicóptero tenta conter incêndio nas ilhas Canárias, Espanha. Foto: REUTERS/Borja Suarez

Fogo se espalha por região do Pico das Neves na Espanha. Foto: REUTERS/Borja Suarez

Incêndio consome área de floresta nas Ilhas Canárias, Espanha. Foto: REUTERS/Borja Suarez

Os incêndios também são uma preocupação de outros países como França, onde os bombeiro combateram o fogo que atingia a ilha de Córsega na noite de terça-feira, 26, e seguem em alerta. /AFP e AP