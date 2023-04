Violência cresce em Israel, com bombardeios ao Líbano e Gaza e atentados na Cisjordânia e Tel-Aviv

JERUSALÉM - Israel voltou a bombardear o sul do Líbano e a Faixa de Gaza nesta sexta-feira, 7, três dias depois de uma operação da polícia na Mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, que aumentou a tensão entre o país, seus vizinhos e grupos militantes muçulmanos, como o Hamas e o Hezbollah. Na Cisjordânia, um palestino matou duas israelenses e deixou uma gravemente ferida em um atentado. No fim do dia, uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas em um atentado no centro de Tel-Avi

A onda de violência ocorre em meio a três feriados importantes das maiores regiões monoteístas: a Páscoa, o Pessach ( a Páscoa Judaica) e o Ramadã. A crise detonada pela operação na mesquita ocorre uma semana depois de o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, desistir de pôr em votação uma reforma do sistema judicial que levou milhares de pessoas a protestar em Israel por enfraquecer a democracia do país. Netanyahu vinha enfrentado resistência dentro do Exército e de sua própria coalizão ao projeto de lei.

Pressionado dentro da coalizão de extrema direita ao retirar a votação, o premiê concordou em dar mais poder ao Ministro do Interior, Itamar Ben-Gvir, um ultranacionalista que supervisiona os serviços de segurança em Israel e defende uma menor autonomia do Judiciário no país.

Para Entender Netahyahu abre caminho para radicais influenciarem Segurança Nacional

Na Cisjordânia, dois homens armados abriram fogo contra um veículo com três mulheres israelenses. Duas morreram no local e uma foi levada para o hospital. O veículo foi atacado na passagem de Hamra, ao norte do vale do rio Jordão, na Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967.

O Exército israelense afirmou que bloqueou as estradas na área e iniciou as operações para encontrar os terroristas que abriram fogo contra o veículo.

Forças de segurança de Israel patrulham local de ataque na Cisjordânia onde duas mulheres morreram Foto: Nasser Nasser/ AP

Continua após a publicidade

Durante a noite (meio da tarde no Brasil), um homem avançou com o carro no centro de Tel-Aviv matando uma pessoa e deixando outras cinco feridas, em um ato que a polícia israelense classificou como ataque terrorista contra civis. Todas as vítimas eram turistas. Segundo os jornais israelenses, o ataque foi feito por um homem árabe-israelense de 30 anos que foi morto por policiais no local.

Nenhum grupo reivindicou a ação até o momento. Em comunicado, o grupo Jihad Islâmica disse que o ataque é uma “resposta natural e legítima aos crimes da ocupação contra o povo palestino”. Em resposta, o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu disse em nota que “instruiu a polícia israelense a mobilizar todas as unidades policiais de reserva nas fronteiras e [o Exército] a mobilizar forças adicionais para lidar com ataques terroristas”.

A polícia israelense guarda o local de um ataque em Tel-Aviv, Israel, em 7 de abril de 2023 Foto: AHMAD GHARABLI/AFP

Ataques ao Líbano

A situação já estava tensa desde a quinta-feira, 6, dia da Páscoa Judaica, quando militantes palestinos dispararam do Líbano cerca de 30 foguetes contra o norte de Israel, na maior escalada de violência na região desde a guerra de 2006.

Em resposta, as Forças Armadas de Israel bombardearam posições do Hezbollah no sul do Líbano no fim da noite e começo da madrugada desta sexta. Explosões atingiram a cidade de Tiro, perto de campos de refugiados palestinos. Ainda não há relatos de vítimas.

Continua após a publicidade

O Ministério de Relações Exteriores do Líbano prometeu apresentar uma queixa às Nações Unidas contra os ataques israelenses, considerados por Beirute uma violação da soberania libanesa.

Segundo a chancelaria, os bombardeios violam uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que encerrou uma guerra de 2006 entre Israel e o Hezbollah.

O major-general Aroldo Lázaro, comandante militar da missão de paz da ONU no Líbano, disse na sexta-feira que os bombardeios arriscam uma escalada grave no conflito. Ele afirmou que estava em contato com as autoridades libanesas e israelenses, ambas tentando evitar uma guerra.

Tropas de paz da ONU examinam destroços de bombardeio israelense em Malia, no Líbano Foto: Mohammed Zaatari / AP

Mobilização de tropas e ataques a Gaza

O Exército de Israel anunciou pela manhã o envio de brigadas de infantaria para o norte e o sul do país. O porta-voz Daniel Hagari acusou o Hamas pelos disparos no Líbano e também por foguetes lançados da Faixa de Gaza contra o sul de Israel.

No enclave palestino, houve ataques pontuais a túneis e locais de produção de armas do Hamas. Na cidade de Gaza, um hospital infantil também foi atingido pelas bombas israelenses, sem deixar vítimas.

Continua após a publicidade

“O ataque disseminou medo entre a equipe médica, os pacientes e seus familiares”, disse o ministério da Saúde de Gaza, em nota. “Instituições de saúde estão protegidas pela Convenção de Genebra.”

O Hamas condenou os ataques. “Israel será responsabilizado por uma agressão tão grave, disse o grupo em comunicado.

Netanyahu, por sua vez, também prometeu contra-atacar. “Golpearemos os nossos inimigos. Eles pagarão o preço por cada agressão”, disse o premiê em nota.

Palestinos exibem sua bandeira Foto: Mahmoud Illean/ AP

Tensão religiosa em Jerusalém

Nesta sexta, dia sagrado de oração para os muçulmanos, a Mesquita de Al-Aqsa amanheceu lotada, com um forte esquema de segurança e sob forte tensão. Na cidade velha de Jerusalém, a procissão cristã da Sexta-Feira Santa ocorreu sem maiores problemas e fiéis acenderam velas na Igreja do Santo Sepulcro. /AFP, AP E W. POST