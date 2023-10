Onde a estratégia de terror do Hamas está vencendo? Leia análise

THE NEW YORK TIMES - Em 2014, um novo estado foi formado no coração do Oriente Médio. Tinha uma capital, um governo, um exército e quase 12 milhões de súditos – uma população maior que a da Jordânia ou de Israel. Também tinha um compromisso com a carnificina, a selvageria e a violência fanática que rapidamente lhe valeu a inimizade de todo o mundo civilizado.

Essa inimizade universal tornou difícil imaginar como este estado de muitos nomes – o Estado Islâmico, o ISIS, o Daesh – poderia sobreviver por muito tempo. Na época, fiz uma analogia especulativa com os bolcheviques na Rússia, outro grupo cruel de terroristas revolucionários que enfrentaram o opróbrio geral e intervenções estrangeiras, mas sobreviveram para governar a Rússia durante várias gerações.

Mas no caso do ISIS o cenário mais plausível se revelou. Ao recusar até mesmo um brilho de moderação, ao chocar a consciência do mundo e ao mesmo tempo procurar o confronto direto com o poder ocidental, o Estado Islâmico desfrutou de um boom temporário de recrutamento seguido de uma extirpação esmagadora. Até mesmo um império americano enfraquecido num mundo mais multipolar foi capaz de traçar um círculo em torno da sua barbárie e conduzi-lo de volta ao submundo pela força das armas.

Esse antecedente paira sobre a atual crise em Israel e na Palestina. As atrocidades perpetradas pelo Hamas contra israelenses inocentes, os vídeos explícitos de assassinatos, as mutilações e o deleite na crueldade simples, inspiraram analogias imediatas às depredações do Estado Islâmico. Elas também levantaram uma questão sobre a estratégia do Hamas. Terá sido isto, como alguns afirmaram, um salto desesperado mas calculado para a barbárie, empreendido com base na teoria de que só o verdadeiro horror produziria o tipo de reação israelense necessária para arruinar o processo de paz entre Israel e os seus vizinhos árabes?

Ou, seria a prova de que o Hamas não tinha qualquer plano estratégico normal? Talvez, ao igualar-se às crueldades do Estado Islâmico, também correspondesse à loucura autodestrutiva desse regime. Talvez, como escreveu Yair Rosenberg do The Atlantic, os massacres estivessem “enraizados não na estratégia, mas no sadismo”.

Não creio que tenhamos de escolher plenamente entre estas alternativas. Os movimentos radicais são muitas vezes multivalentes, com sádicos ideologicamente motivados e jogadores com mentalidade estratégica convergindo para o mesmo plano, apesar de leituras diferentes de si mesmos.

Continua após a publicidade

Mas há outra forma de pensar a violência extrema como estratégia, uma forma com implicações mais amplas do que apenas os seus potenciais efeitos na política israelense e na reaproximação saudita-israelense.

Cidade de Sderot, no sul de Israel, mostra fumaça subindo sobre o norte da Faixa de Gaza no dia 18 de outubro de 2023. Foto: JACK GUEZ / AFP

Sim, um movimento que vai deliberadamente a extremos arrisca o cenário do Estado Islâmico, onde você se isola tão completamente que acaba primeiro moralmente deslegitimado e depois encurralado e destruído. É evidente que esse é o risco que o Hamas corre agora. Não apenas detinha o poder em Gaza, mas também gozava de um certo tipo de legitimidade, de um grau de favorecimento junto de partes da esquerda ocidental e do mundo árabe que o Estado Islâmico nunca desfrutou ou alguma vez procurou. E ao abraçar a violência bárbara, mostrou-se disposto a atear fogo a essa legitimidade.

Mas suponha que você acenda o fósforo, cruze a linha, deixe o mundo civilizado para trás e muitos de seus aliados simplesmente... fiquem com você? Suponhamos que você transforme o sul de Israel num matadouro e não acabe como o Estado Islâmico depois disso? Suponha que, em vez disso, a maioria dos seus simpatizantes simplesmente vá para os seus cantos habituais, alguns dando desculpas e minimizando a violência, outros comprometendo-se totalmente com a glória da sua causa?

Pois bem, como escreve Damir Marusic num ensaio preocupante esta semana, vocês alcançaram uma “legitimidade revolucionária” que não tinham antes. Você abraçou um imoralismo radical e forçou os seus apoiadores a reescrever a sua própria moralidade, a desculpar ou abraçar ou (como muitas vezes acontece) primeiro desculpar e depois abraçar. Este processo, observa Marusic, efetivamente “asfixia qualquer programa político que seja menos extremo do que a agenda revolucionária”. E fecha saídas para seus aliados no futuro: tendo seguido você até aqui na escuridão, cada passo adicional se torna mais natural, cada passo para trás mais difícil de ser dado.

Hamas conseguiu isso de forma geral? Não: Dentro de grande parte do establishment político ocidental, eles perderam claramente a modesta legitimidade de que gozavam anteriormente, horrorizando os líderes europeus, bem como a centro-esquerda norte-americana, mais pró-Israel, e deixando-se geopoliticamente expostos à medida que Israel se move para os desmantelar.

Mas não tão exposto como o Estado Islâmico, nem perto disso. O Hamas e os seus terroristas mantiveram ou expandiram o seu apoio popular em todo o mundo muçulmano, fizeram com que figuras poderosas como Recep Tayyip Erdogan, da Turquia , corressem em sua defesa, expulsaram manifestantes e inspiraram uma onda de antissemitismo nas cidades ocidentais, e eles mantiveram várias formas de simpatia dentro do complexo ativista-acadêmico.

Continua após a publicidade

Tudo isto deve contar como uma vitória provisória. Talvez uma vitória que será engolida pela destruição militar e política do Hamas, talvez um golpe que não valha o custo. Mas podemos ver, por enquanto, a forma de um sombrio triunfo estratégico que só a violência extrema poderia obter.

*Ross Douthat é colunista de opinião do The Times desde 2009. Ele é o autor, mais recentemente, de “The Deep Places: A Memoir of Illness and Discovery”.