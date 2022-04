ONU alerta que cinco milhões de pessoas fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa

Mais de cinco milhões de pessoas fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (15) pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

Leia também Como 50 dias de guerra da Rússia na Ucrânia mudaram o mundo

No total, a agência contabilizou 4.796.245 ucranianos que deixaram o país. A eles se juntam 215.000 pessoas não ucranianas que fugiram da Ucrânia, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM).É o maior êxodo de civis desde a Segunda Guerra Mundial.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Além disso, a guerra causou mais de 7 milhões de deslocados internos no país, segundo a OIM. Do total de pessoas que fugiram da Ucrânia, 2,7 milhões se refugiaram na Polônia e 725.000 na Romênia.

Crianças aguardam trem na estação de Lviv na Ucrânia. Recuo das tropas russas e avanço do Exército da Ucrânia estimula refugiados ucranianos a voltar para Kiev, capital do país, mesmo com aviso de que ainda não é seguro o retorno. Foto: FOTO - STEFAN WEICHERT / ESTADÃO

Dos refugiados, 90% são mulheres e crianças, já que homens entre 18 e 60 anos não podem sair do país porque poderiam ser chamados para lutar contra os russos. No total, dois terços das crianças ucranianas foram forçadas a deixar suas casas, seja para fugir para o exterior ou para se estabelecer em outras partes do país. A Ucrânia tinha, antes da guerra, uma população de 37 milhões de pessoas./ AFP