ONU, OMS e outras organizações perdem contato com equipes após apagões nas comunicações em Gaza

THE NEW YORK TIMES - Após os apagões cortarem a maior parte das comunicações entre Gaza e o resto do mundo, organizações de ajuda humanitária, como a ONU, dizem que têm dificuldades para entrar em contato com os membros de suas equipes no local e que a falta de serviço estava impedindo que a ajuda chegasse às pessoas necessitadas.

Antes dos apagões, os trabalhadores humanitários em Gaza já estavam lutando para se manter vivos em meio à escassez de combustível que colocou agências humanitárias como a UNRWA, a agência da ONU que ajuda os palestinos, à beira do fechamento total. Os apagões nas comunicações alarmaram ainda mais as organizações de ajuda, aumentando as preocupações com a segurança da equipe e com as operações de ajuda.

Philippe Lazzarini, comissário geral da UNRWA, disse em uma carta pública aos funcionários da agência em Gaza que havia conseguido entrar em contato com alguns colegas em Rafah, uma cidade no sul de Gaza, por telefone via satélite. Ele acrescentou que os apagões não desencorajariam a UNRWA de cumprir seu dever humanitário, apesar de ter informado na sexta-feira, 27, que 53 de seus funcionários em Gaza haviam sido mortos por ataques aéreos. “Nossa determinação permanece inabalável”, escreveu Lazzarini.

A Unicef, a agência da ONU para crianças, disse em um comunicado na tarde de sábado, 28, que a agência havia conseguido entrar em contato com “apenas alguns” membros em Gaza, depois de perder o contato com a maioria de sua equipe no local.

Toby Fricker, porta-voz do Unicef, disse que, além de verificar a segurança de sua equipe e de suas famílias, a organização também está tentando entender “a situação de forma mais ampla”.

O diretor geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse na mídia social que os apagões tornaram “impossível” que as ambulâncias chegassem aos feridos. Ele acrescentou que os pacientes estavam lutando para evacuar ou encontrar um abrigo seguro.

Acesso à internet e a rede telefônica foram completamente cortados na Faixa de Gaza neste sábado, 28 de outubro. Foto: MOHAMMED ABED / AFP

Continua após a publicidade

Após mais de uma dúzia de horas de apagão nas comunicações, algumas agências disseram que ainda não tinham contato com suas equipes no enclave densamente povoado.

O Crescente Vermelho Palestino disse na manhã de sábado que ainda estava “completamente desconectado” de sua equipe em Gaza. “Nossos colegas estão arriscando suas vidas para fornecer ajuda humanitária vital diante do intenso bombardeio”, disse a organização na mídia social. “Estamos profundamente preocupados com a segurança deles”.

Samah Hadid, chefe de defesa do Conselho Norueguês de Refugiados para o Oriente Médio, disse que a organização tem tentado constantemente entrar em contato com seus 54 funcionários em Gaza por meio de “todos os canais possíveis”, sem sucesso, uma situação que, segundo ela, deixou o conselho “preocupado e angustiado”.

“Estamos incrivelmente preocupados com a segurança de nossa equipe no local e com a segurança de todos os civis em Gaza, que estão enfrentando bombardeios constantes - e agora, uma operação terrestre israelense ampliada”, disse Hadid em uma entrevista.

O Mercy Corps, um conhecido grupo de ajuda internacional, perdeu contato com todos os quase 70 membros de sua equipe em Gaza, disse seu executivo-chefe em um comunicado na tarde de sábado.

“Não temos como verificar a segurança deles ou avaliar a rápida deterioração da situação”, disse Tjada D’Oyen McKenna, alertando que a falta de internet ou de serviço móvel impediria que a ajuda chegasse ao seu destino. “Tememos por nossa equipe e pelos dois milhões de civis que estão presos em Gaza, sem nenhum lugar seguro para ir e completamente isolados do mundo exterior.”

As mensagens entre os membros da equipe ilustram o terror vívido sentido pela equipe e pelos grupos de ajuda que não puderam comunicar informações vitais por quase 24 horas.

Continua após a publicidade

A Save the Children, que também perdeu contato com toda a sua equipe, compartilhou uma das últimas mensagens que recebeu de um membro da equipe em Gaza. “Estou tentando entrar em contato com as pessoas, mas não há conexão alguma”, dizia a mensagem. “Todos nós podemos morrer, podemos sobreviver”. “Ore por nós”, acrescentou a mensagem.