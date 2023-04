Operação dos EUA mata comandante do Estado Islâmico na Síria

Um comandante do grupo jihadista do Estado Islâmico encarregado dos ataques da organização na Europa foi morto num ataque com drone liderado pelos Estados Unidos no noroeste da Síria. O anúncio foi feito pelo Comando Central dos EUA para o Médio Oriente (CENTCOM) nesta terça-feira, 4.

O homem foi morto na segunda-feira, 3, tendo sido identificado por uma declaração militar americana como Khalid Aydd Ahmad al-Jabouri. A declaração militar acrescentou que a sua morte “perturbar temporariamente a capacidade da organização de fomentar ataques no estrangeiro”.

Desde a vitória sobre o Estado Islâmico na Síria em 2019, diversas tropas norte-americanas continuam instaladas no nordeste do país como parte da coligação anti-jihadista e continuam atacando contra suspeitos membros da organização. Foto: MOHAMMED BADRA / EEF

O Observatório Sírio dos Direitos Humanos com sede na Grã-Bretanha, um monitor de guerra da oposição, disse na segunda-feira que uma pessoa foi morta num ataque com drone perto da aldeia de Kefteen, detida pelos rebeldes. A Defesa Civil Síria da oposição, também conhecida como Capacetes Brancos, disse que evacuou o homem do local do ataque e que mais tarde sucumbiu às suas feridas.

A investida foi a última de uma série de ataques nos últimos anos contra militantes ligados à Al-Qaeda e membros superiores do grupo do Estado islâmico no noroeste da Síria.

A maioria das pessoas mortas pelos ataques dos EUA na província de Idlib, detida pelos rebeldes nos últimos anos, eram membros da Al-Qaeda, fora de cena Hurras al-Din, árabe para “Guardiães da Religião”. O grupo inclui membros hardcore da Al-Qaeda que se separaram do Hayat Tahrir al-Sham, o grupo de insurreição mais forte da província de Idlib.

O comando dos EUA não especificou onde o ataque teve lugar na Síria, mas disse que nenhum civil foi ferido ou morto na ação. “Continua a constituir uma ameaça para a região e para além dela”, o chefe do CENTCOM, General Michael Kurilla, foi citado como tendo dito na declaração.

Em fevereiro, um ataque com drone matou dois homens, que os ativistas locais identificaram inicialmente como membros de Hurras al-Din. O Observatório disse mais tarde que um dos dois mortos era um membro superior do grupo do Estado islâmico derrotado na Síria em março de 2019.

“Mesmo enfraquecido, o grupo ainda consegue conduzir operações na região, com a vontade de atacar para além do Médio Oriente”, acrescentou ele.

Desde a vitória sobre o Estado Islâmico na Síria em 2019, diversas tropas norte-americanas continuam instaladas no nordeste do país como parte da coligação anti-jihadista e continuam atacando suspeitos membros da organização.

Em outubro de 2019, Washington anunciou a morte do líder do grupo, Abu Bakr al-Baghdadi, durante uma ação das forças especiais dos EUA no noroeste da Síria./AFP e AP