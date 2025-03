Oposição de centro-direita vence eleições na Groenlândia

A oposição de centro-direita representada pelo partido Demokraatit venceu as eleições legislativas na Groenlândia nesta quarta-feira, 12.

PUBLICIDADE Tanto o Demokraatit - os Democratas - como o Naleraq, segundo colocado na votação, são a favor da independência da Dinamarca, mas têm divergências quanto ao ritmo dessa mudança. Enquanto os vencedores da eleição acreditam em uma transição a longo prazo, de forma gradual, integrantes do Naleraq defendem uma ruptura de todos os laços restantes com Copenhague.

A Groenlândia é uma região autônoma da Dinamarca que abrange rotas aéreas e marítimas estratégicas no Atlântico Norte e tem ricos depósitos de hidrocarbonetos e minerais importantes para a transição energética, o que despertou a atenção internacional para o local.

O presidente norte-americano, Donald Trump, expressou abertamente o desejo de controlar o local.

Trabalhadores eleitorais se preparam para contar votos durante as eleições parlamentares em Nuuk, Groenlândia Foto: Evgeniy Maloletka/AP

Convencido de que pode assumir o controle do território “de uma forma ou de outra”, Trump procurou influenciar as eleições até o último minuto para renovar os 31 deputados do Inatsisartut, o parlamento local. /AP