Oposição na Nigéria denuncia fraude e pede que eleição presidencial seja anulada

LAGOS - Os dois principais partidos de oposição da Nigéria pediram nesta terça-feira, 28, a anulação da eleição presidencial celebrada no sábado denunciando uma “manipulação em larga escala dos resultados”. Eles pediram que a eleição fosse refeita porque teria sido comprometida por fraude eleitoral.

A eleição no fim de semana no país da África Ocidental - o mais populoso do continente, com 220 milhões de pessoas - foi a mais aberta em anos, com um candidato da terceira via se impondo como um desafio.

Nesta terça-feira, os presidentes dos dois partidos da oposição - o Partido Democrático do Povo e o Partido Trabalhista - pediram a renúncia do chefe da comissão eleitoral do governo, mesmo com a comissão continuando a divulgar resultados.

Com cerca de um terço dos 36 estados divulgando resultados, Bola Tinubu, o candidato do partido governista Todos os Progressistas do Congresso apareceu um pouco à frente de seus rivais na contagem, com 44% dos votos. Cerca de 87 milhões de pessoas foram registradas para votar, mas os resultados das primeiras apurações sugeriram baixo comparecimento.

“Exigimos que essa farsa de eleição seja imediatamente cancelada”, disse Julius Abure, presidente do Partido Trabalhista. “Perdemos totalmente a fé em todo o processo.”

Homem passa por cartazes eleitorais em Lagos enquanto país aguarda ansiosamente pelos resultados das eleições presidenciais Foto: Mosa'ab Elshamy/AP - 28/2/2023

Muitos nigerianos esperavam que a eleição colocasse o país de volta nos trilhos após oito anos de governo de um presidente doente, Muhammadu Buhari - um ditador militar que se tornou democrata. Buhari atingiu seu limite de dois mandatos e não estava concorrendo à reeleição.

Sob sua liderança, o gigante da África, como a Nigéria é conhecida, cambaleou de uma crise econômica para outra. Mais de 60% das pessoas vivem na pobreza, enquanto as crises de segurança – incluindo sequestros, terrorismo, militância em áreas ricas em petróleo e confrontos entre pastores e fazendeiros – se multiplicaram.

A escassez de combustível e dinheiro - o último porque o governo recentemente redesenhou a moeda e as pessoas não puderam ter acesso às novas notas - causaram sofrimento generalizado.

Muitas pesquisas antes da eleição previam a vitória de Peter Obi, o chamado “candidato jovem” do pouco conhecido Partido Trabalhista. Mas na tarde de terça-feira, Obi tinha apenas 18% dos votos, enquanto Atiku Abubakar, do Partido Democrático do Povo, também perdia para Tinubu com 33%.

Na segunda-feira, Obi conseguiu uma vitória inesperada no Estado de Lagos, que abriga a maior cidade do país e tradicionalmente um reduto de Tinubu, que foi seu governador por oito anos.

‘Falta de transparência’

A Comissão Eleitoral Nacional Independente (INEC) afirmou em um comunicado na segunda-feira que assumiu “total responsabilidade” pelos problemas logísticos e atrasos.

Dino Melaye, porta-voz do Partido Democrático do Povo, disse que havia evidências de que o partido Todos os Progressistas do Congresso havia influenciado a comissão eleitoral e que os resultados estavam sendo alterados – embora ele não tenha fornecido tais evidências em uma entrevista coletiva.

Suas acusações foram apoiadas por Julius Abure, presidente do Partido Trabalhista. Falando em nome dos partidos da oposição, ele disse que os resultados estavam “sendo levados às casas do governo para manipulação” antes de serem divulgados, e que as autoridades eleitorais não enviaram imagens das folhas de resultado das seções eleitorais, como era o planejado.

Manifestante com bandeiras nigerianas participa de protesto contra a comissão eleitoral em Abuja Foto: Ben Curtis/AP - 28/2/2023

Dele Alake, porta-voz do conselho de campanha presidencial do Todos os Progressistas do Congresso, rejeitou a ideia de que seu partido tentou manipular o resultado, observando que Tinubu havia perdido em seu Estado natal, como outras figuras do partido haviam perdido no deles. “Como alguém pode alegar que a eleição foi fraudada ou não transparente?”, disse ele.

Observadores independentes também levantaram preocupações sobre se a eleição foi livre e justa, embora tenham parado de acusar o partido do governo e a comissão eleitoral de fraudá-la.

Uma missão de observadores da União Europeia apontou falta de transparência e falhas operacionais. Os observadores da União Africana observaram “incidentes isolados de violência”.