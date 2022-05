Orbán impõe novo estado de emergência na Hungria devido à guerra na Ucrânia

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, decretou um novo estado de emergência nacional a partir de meia-noite (horário local) desta quarta-feira, 25, alegando a necessidade de enfrentar as consequências da guerra na Ucrânia, país vizinho invadido pela Rússia.

A Hungria já vive sob estado de emergência, que deveria durar até a próxima terça-feira, instaurado pelo líder ultranacionalista para enfrentar a pandemia de coronavírus.

Leia também Rússia busca aumentar relações econômicas com a China para não depender do Ocidente, diz Lavrov

“O mundo está à beira de uma crise econômica. A Hungria deve se manter fora desta guerra e proteger a segurança financeira de suas famílias”, afirmou Orbán no Facebook. “Para isso, é preciso ter margem de manobra e agir imediatamente. O governo, no exercício do direito que lhe confere a Lei Fundamental, declara estado de emergência por guerra a partir da meia-noite”, acrescentou.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Pouco antes do anúncio, o Parlamento húngaro iniciou uma nova legislatura aprovando uma emenda constitucional que permite que o estado de emergência seja declarado “por causa de um conflito”. O partido de Orbán, Fidesz, tem maioria de dois terços na Câmara.

Orbán indicou que as primeiras medidas relacionadas ao decreto serão anunciadas na quarta-feira.

A ONG de defesa das liberdades cívicas TASZ denunciou um “estado de emergência permanente”. O novo decreto “concede a Viktor Orbán mais margem de manobra que de costume” para “restringir ou suspender pura e simplesmente os direitos fundamentais de cada pessoa”, afirmou a TASZ.

Orbán, que comanda a Hungria há 12 anos, costuma ser alvo de críticas internas e externas por abusos de poder. /AFP