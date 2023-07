Bombas e tiros matam 10 soldados e agentes de inteligência no Iraque

BAGDÁ - Ataques com bomba mataram pelo menos oito soldados no Iraque nesta segunda-feira, horas depois de dois homens armados matarem a tiros dois agentes de inteligência do Ministério do Interior em Bagdá, disseram a polícia e fontes de uma milícia que combate o Estado Islâmico. O Iraque enfrenta um grande desafio de segurança diante do Estado Islâmico, grupo militante sunita ultrarradical que controla um terço do país e partes da vizinha Síria. Três bombas de beira de estrada atingiram uma patrulha do Exército perto da cidade de Haditha, na Província de Anbar, coração do território sunita e foco dos esforços para deter o avanço do Estado Islâmico. Pelo menos seis soldados foram mortos, segundo uma fonte da milícia, conhecida como Sahwa (Despertar). No vilarejo de Habariya, também em Anbar, um suicida em um carro-bomba atacou um regimento do Exército iraquiano, matando dois soldados, afirmaram fontes policiais. Mais cedo, atiradores a bordo de carros abriram fogo contra um veículo que transportava autoridades do Ministério do Interior na capital, matando dois agentes de inteligência, declararam médicos e polícia. No distrito de Abu Dsheer, no sul de Bagdá, pelo menos duas pessoas morreram e sete ficaram feridas quando uma bomba explodiu perto de um mercado movimentado, disseram fontes policiais e médicas. / REUTERS