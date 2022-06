Ortega usa lei de agentes estrangeiros para perseguir ONGs na Nicarágua

O governo da Nicarágua cancelou os registros de nove organizações sem fins lucrativos (ONG) de EUA, Itália e México que atuavam no país, acusando-as de burlar a polêmica lei de agentes estrangeiros - mecanismo legal criado pelo regime de Daniel Ortega em 2020 para controlar os recursos externos que pessoas e organizações civis recebem.

Das nove ONGs que perderam o direito de atuar no país, seis eram dos EUA, duas da Itália e uma do México, de acordo com as resoluções do Ministério do Interior, publicadas no diário oficial La Gaceta.

Leia também Nicarágua autoriza entrada de tropas da Rússia para ‘missões humanitárias’

De acordo com as portarias, as organizações não cumpriram obrigações legais, incluindo o registro como agentes estrangeiros, o que teria “impedido o controle e fiscalização da Direção-Geral de Registo e Controle das Organizações com Fins Lucrativos do Ministério do Interior”.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Homem passa por mural vandalizado do presidente Daniel Ortega em Manágua, em 7 de janeiro. Foto: Maynor Valenzuela/ REUTERS

Apesar da justificativa jurídica para a resolução, a lei de agentes estrangeiros vem sendo utilizada por Ortega e a cúpula do governo para perseguir organizações civis consideradas hostis ou críticas. Em uma decisão recente, no fim de maio, o Parlamento da Nicarágua determinou o fechamento da Academia Nicaraguense de Línguas por não se registrar como agente estrangeiro - na época, a alegação era de que a academia receberia recursos do exterior e estaria sujeita à lei.

Além da lei de agentes estrangeiros, outras duas leis tem sido usadas de forma repressiva por Ortega, inclusive para perseguir rivais políticos - nas eleições de 2021, sete pré-candidatos foram presos antes das eleições: A lei de traição à pátria, que permite a ilegibilidade política e prisão, e a lei que possibilita a prisão de responsáveis pela divulgação de fake news.

Há mais de 15 anos no poder, Ortega ampliou a repressão a opositores em 2018, não poupando nem ex-aliados da época de luta contra a ditadura de Somoza. A partir deste período, 466 ONGs foram impedidas de atuar no país, incluindo 42 organizações estrangeiras; 118 jornalistas nicaraguenses se exilaram por motivos de segurança, segundo um relatório da rede regional Voces del Sur; e autoridades internacionais falam em quase 200 presos políticos no país.

Dados não atualizados da Human Rights Watch apontavam em 2021 que 108 mil nicaraguenses foram forçados a deixar o país desde o início da repressão de 2018, sendo que dois terços deles buscaram refúgio na vizinha Costa Rica.

No caso das ONGs canceladas na segunda, elas se dedicavam a cooperação em regiões mais pobres e remotas, nos campos do combate à pobreza, saúde, educação, desenvolvimento comunitário, entre outros.

Aproximação com a Rússia, represália dos EUA

Ortega autorizou, na semana passada, a entrada de tropas e equipamentos militares da Rússia no país a partir do próximo mês. O decreto autoriza a entrada “para participar de exercícios de treinamento e intercâmbio em operações de ajuda humanitária, missões de busca e salvamento em situações de emergência ou desastres naturais”.

Atividades serão realizadas junto das forças terrestres, aéreas e navais da Nicarágua entre 1º de julho e 31 de dezembro deste ano.

Ontem, os EUA anunciaram restrições de vistos para 93 funcionários do governo de Nicarágua, dias depois de sediar a IX Cúpula das Américas em Los Angeles, para a qual o presidente Daniel Ortega não foi convidado por descumprir as normas democráticas. Washington não mencionou a questão envolvendo a Rússia.

O secretário de Estado, Antony Blinken, disse que as novas restrições se aplicam às pessoas que prejudicaram a democracia após a ilegítima reeleição de Ortega em novembro de 2021, incluindo juízes, promotores, membros da Assembleia Nacional e funcionários do Ministério do Interior.

Além disso, pediu a Manágua a libertação “imediata e incondicional” de todos os opositores “injustamente detidos” e o restabelecimento da democracia e do estado de direito na Nicarágua. “O governo tem mais de 180 presos políticos, dos quais muitos sofrem pela falta de alimentação adequada, atendimento médico adequado e inclusive de luz do sol”, denunciou Blinken em nota./ AFP e EFE