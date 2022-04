O Estadão faz parte da One Free Press Coalition, iniciativa entre jornais e veículos de comunicação do mundo todo para denunciar crimes e ameaças contra jornalistas. A missão é usar as vozes coletivas de seus membros, que alcançam mais de 1 bilhão de pessoas, para defender os jornalistas que estão sendo atacados por buscar a verdade.

Além do Estadão, fazem parte da One Free Press Coalition importantes veículos internacionais como os jornais Financial Times, The Boston Globe, Corriere della Sera, Süddeutsche Zeitung, Le Temps e De Standaard; os portais HuffPost, EURACTIV e Yahoo News; as revistas Forbes, Fortune, Time e Republik, as agências de notícias The Associated Press e Reuters; e as emissoras de televisão CNN Money Switzerland e Deutsche Welle.

Confira os 10 casos mais urgentes de crimes e ameaças contra jornalistas no mundo destacados pela coalizão no mês de abril:

1. Oleksandr Gunko (Ucrânia)

Em 3 de abril, soldados russos na cidade de Nova Kakhovka, no sudeste da Ucrânia, revistaram a casa de Oleksandr Gunko, apreenderam seus telefones e dispositivos eletrônicos e o levaram para um local não revelado. Gunko é poeta e editor-chefe do site de notícias da cidade de Nova Kakhovka, que cobriu manifestações na cidade contra a invasão russa.

2. Sota.Vision (Rússia)

Desde 7 de março, as autoridades detiveram pelo menos sete jornalistas do site de notícias independente Sota.Vision, incluindo dois que foram condenados a vários dias de prisão. As autoridades também multaram e assediaram funcionários do estabelecimento e apreenderam seus equipamentos técnicos para cobertura de comícios e protestos contra a guerra.

3. Iryna Dubchenko (Ucrânia)

Em 26 de março, as forças russas detiveram Iryna Dubchenko e revistaram sua casa dizendo que sabiam de suas “atividades jornalísticas”. Eles a acusaram de esconder um soldado ucraniano ferido e a levaram para Donetsk para “ação investigativa”, de acordo com a irmã de Dubchenko e correspondente do 1+1 Yakiv Noskov. Em 29 de março, a região de Zaporizhzhia confirmou o sequestro da jornalista e disse que “medidas de resposta estão sendo tomadas”.

4. Ivan Safronov (Rússia)

O julgamento deve começar no início de abril para Ivan Safronov, ex-repórter dos jornais russos Kommersant e Vedomosti, que foi detido em julho de 2020 por oficiais do Serviço Federal de Segurança da Rússia em conexão com suas reportagens. Ele foi acusado de alta traição por supostamente espionar para um país estrangeiro. Seu advogado disse ao CPJ que os agentes interrogaram Safronov sobre seu relatório de março de 2019 sobre a suposta venda de caças da Rússia ao Egito. Safronov negou as alegações de alta traição, segundo o advogado. Se condenado, Safronov pode pegar até 20 anos de prisão, de acordo com o código penal russo. Em julho de 2020, pelo menos 18 jornalistas que demonstravam apoio a Safronov foram detidos.

5. Remzi Bekirov (Crimeia, Ucrânia)

Em 10 de março, um tribunal russo condenou Remzi Bekirov, correspondente do site de notícias independente Grani, a 19 anos de prisão por supostamente organizar as atividades de uma organização terrorista, acusação que Bekirov negou. Bekirov, que é de etnia tártara da Crimeia, transmitiu ao vivo as incursões e julgamentos dos tártaros da Crimeia pelas autoridades russas e também entrevistou ativistas do grupo de direitos humanos Solidariedade da Crimeia. A Rússia aplicou suas leis na Crimeia desde que anexou a península da Ucrânia em março de 2014, incluindo a imposição de restrições substanciais à liberdade de imprensa.

6. Viktoria Roshchina (Ucrânia)

Viktoria Roschina, repórter da estação de televisão ucraniana independente Hromadske, foi dada como desaparecida em 11 de março, enquanto estava a caminho da cidade de Mariupol, no sudeste. Seu empregador informou que as forças russas a fizeram refém. Roshchina foi libertada dez dias depois. De acordo com Hromadske, os “ocupantes” russos a forçaram a gravar um vídeo postado posteriormente na mídia pró-Rússia e nas mídias sociais no qual ela foi forçada a negar ter sido detida pelas forças russas. Roshchina cobriu a invasão russa no leste e sul da Ucrânia. Ela está agora em território controlado pelas forças ucranianas.

7. Taisia Bekbulatova (Rússia)

Depois que a Rússia aprovou uma legislação que ameaçava até 15 anos de prisão pela publicação de informações “falsas” sobre a invasão da Ucrânia, Taisia Bekbulatova, editora-chefe do site de notícias independente russo Holod, começou a procurar freneticamente maneiras de retirar sua equipe da Rússia. Bekbulatova mudou-se para Tbilisi, na Geórgia, no final do ano passado, depois de ter sido declarada “agente estrangeira” pelo Ministério da Justiça da Rússia. Bekbulatova considera a Geórgia apenas uma escala e observa que “não é o país mais seguro para jornalistas independentes porque o atual governo está tentando evitar conflitos desnecessários com Putin”.

8. Dmitry Muratov (Rússia)

Dmitry Muratov, fundador e editor-chefe do jornal Novaya Gazeta, recebeu em 2007 o Prêmio Internacional de Liberdade de Imprensa do CPJ e o Prêmio Nobel da Paz de 2021 por seu trabalho.

Em março, o Novaya Gazeta cobriu uma entrevista que o presidente ucraniano Volodmir Zelenski deu a um grupo de jornalistas russos independentes. O regulador estatal de mídia da Rússia, Roskomnadzor, alertou que os meios de comunicação foram impedidos de publicar essa entrevista. Consequentemente, a Novaya Gazeta suspendeu a publicação impressa e online até o final da chamada “operação especial” da Rússia na Ucrânia.

9. Vladislav Yesypenko (Crimeia, Ucrânia)

Em fevereiro, um tribunal na Crimeia ocupada pelos russos condenou Vladislav Yesypenko, correspondente da emissora financiada pelo Congresso dos EUA Radio Free Europe/Radio Liberty, sob a acusação de posse e transporte de explosivos, e o sentenciou a seis anos de prisão. Yesypenko manteve sua inocência durante todo o julgamento a portas fechadas e testemunhou que as autoridades “querem desacreditar o trabalho de jornalistas freelance que realmente querem mostrar as coisas que realmente acontecem na Crimeia”, segundo reportagens.

10. Rodion Severyanov (Rússia)

Em 29 de março, o correspondente de guerra da emissora pró-governo russa Izvestiya TV, Rodion Severyanov, que estava incorporado às forças russas, foi ferido na perna na cidade de Mariupol, no sudeste da Ucrânia. Ele disse que foi baleado enquanto tentava ajudar um soldado russo ferido. Em uma entrevista, Severyanov disse que um franco-atirador ucraniano havia atirado nele; no entanto, o CPJ não conseguiu verificar de forma independente a fonte do fogo.