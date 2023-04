Os avanços mais assustadores na tecnologia de mísseis da Coreia do Norte até agora

A Coreia do Norte lançou mais de 100 mísseis no ano passado, sinalizando em todas as ocasiões que o regime fez avanços significativos no sistema nuclear e no programa de armas.

A enxurrada de testes mostra que essas afirmações não são apenas palavras vazias e refletem o progresso real, dizem os analistas, já que o líder supremo da Coreia do Norte, Kim Jong-un, está tornando seu arsenal de mísseis mais fácil de lançar, mais difícil de rastrear e um dia capaz de carregar ogivas nucleares.

A diplomacia continua fora de alcance, e a Coreia do Norte tem insistido em suas ambições nucleares. Em setembro do ano passado, a Coreia do Norte atualizou sua doutrina nuclear e anunciou que não haveria “absolutamente nenhuma desnuclearização, nenhuma negociação e nenhuma moeda de troca para o comércio”, mesmo que as sanções internacionais fossem suspensas.

Uma tela de TV mostra uma imagem de arquivo do lançamento de um míssil da Coreia do Norte durante um programa de notícias na Estação Ferroviária de Seul Foto: Ahn Young-joon/ AP

A retórica e os avanços do Norte apenas alimentaram o desejo dos sul-coreanos por sua própria dissuasão nuclear e, durante a visita do presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, aos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu que qualquer ataque nuclear norte-coreano ao sul “seria recebido com uma resposta esmagadora e decisiva”, com uma gama completa de capacidades dos EUA, “incluindo nuclear”.

Então, o que a Coreia do Norte conseguiu até agora?

Continua após a publicidade

Mísseis de combustível sólido

Um dos desenvolvimentos recentes mais notáveis é o lançamento de Pyongyang neste mês de um míssil balístico intercontinental de combustível sólido, o Hwasong-18.

Kim há muito deseja essa tecnologia. Os propulsores de combustível sólido são mais fáceis de operar do que os mísseis de propulsão líquida e a maioria dos países com ICBMs mantém uma mistura de ambos os tipos.

Para mísseis de combustível sólido, o combustível e o oxidante são misturados em uma mistura química dura e, em seguida, embalados em um cilindro de metal pronto para a ignição.

Isso significa que o míssil pode ser lançado ao ar livre com o combustível dentro dele, pronto para ser lançado. Os propulsores sólidos são mais econômicos em termos de gerenciamento, armazenamento e implantação, disse Shin Seung-ki, pesquisador do Instituto de Análise de Defesa da Coreia, com sede em Seul.

Exército da Coreia do Norte realiza teste militar Foto: KCNA/AFP

Múltiplos métodos de lançamento

Continua após a publicidade

No caso de um conflito na reigão, uma alta prioridade para a Coreia do Sul e os Estados Unidos será encontrar e destruir o maior número possível de lançadores norte-coreanos com capacidade nuclear. A Coréia do Norte agora está tornando essa tarefa muito mais difícil.

A Coreia do Norte testou vários mísseis balísticos de curto alcance de vários locais, como trens, submarinos e lançadores móveis.

O país vem experimentando mísseis lançados de submarinos desde 2015. No mês passado, Pyongyang disse ter disparado dois mísseis do 8.24 Yongung, seu submarino de mísseis balísticos. Um míssil lançado de um submarino tem uma trajetória complexa e difícil de interceptar, o que o torna uma grande ameaça marítima.

A Coreia do Norte também parece ter agora a capacidade de lançar mísseis do subsolo. Fotos sugerem que durante exercícios militares em março, ele disparou um míssil de um silo enterrado, permitindo que os preparativos de pré-lançamento fossem conduzidos sem detecção precoce.

Testando mísseis de curto alcance

A maior parte dos testes recentes da Coreia do Norte tem sido de mísseis balísticos de curto alcance, já que o país trabalha para melhorar as capacidades neste alcance – que pode atingir a Coreia do Sul.

Continua após a publicidade

O KN-23 é semelhante ao russo SS-26, mas tem um alcance significativamente maior, de acordo com pesquisa do Conselho da União Europeia. O KN-24 é um míssil balístico de combustível sólido lançado de um lançador móvel e é semelhante ao Sistema de Mísseis Táticos do Exército dos EUA (ATACMS).

O KN-25 é um sistema de lançador de foguetes múltiplo capaz de disparar vários mísseis em rápida sucessão. O sistema é descrito pelos norte-coreanos como de “grande calibre”.

Satélite espião

A Coreia do Norte disse na semana passada que está pronta para lançar seu primeiro satélite de reconhecimento militar, o que também ajudaria o regime a aprimorar sua tecnologia ICBM, disse Shin. O programa espacial do regime é considerado um pretexto para o desenvolvimento de mísseis e foguetes e é banido por resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

O satélite espião daria à Coreia do Norte capacidade independente de detectar um ataque em potencial, o que poderia permitir ao Norte justificar um ataque preventivo contra seus inimigos.

O presidente da China, Xi Jinping, se encontra com o líder supremo da Coreia do Norte, Kim Jong-un Foto: KCNA / AFP

E as ogivas nucleares?

Continua após a publicidade

Apesar de todos os seus avanços tecnológicos nos últimos anos, há uma coisa fundamental que a Coreia do Norte não provou que pode fazer: fazer uma ogiva nuclear que seja pequena o suficiente para ser colocada em um míssil. Esse processo é chamado de miniaturização – e é difícil.

No mês passado, o líder norte-coreano revelou o que disse ser uma pequena ogiva nuclear que poderia caber em mísseis de curto alcance. Foi chamado de “Hwasan-31″, que significa “vulcão”.

“A Coreia do Norte tem claramente tornado suas ogivas nucleares menores e mais leves”, disse o ministro da Defesa sul-coreano, Lee Jong-sup, em referência ao novo Hwasan-31.

Lee disse que a Coreia do Norte concluiu os preparativos para um novo teste nuclear, o primeiro desde 2017. Especialistas dizem que o teste lançaria mais luz sobre o quanto a Coreia do Norte avançou em seu objetivo de miniaturizar ogivas nucleares para montar em armas táticas. destinado à Coreia do Sul ou ao Japão.