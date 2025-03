Opinião | A estratégia de ‘choque e pavor’ de Donald Trump que pode arruinar os EUA

Toda vez que leio que a estratégia da equipe de Donald Trump é de “choque e pavor” — uma tomada rápida, massiva e em múltiplas frentes do governo dos Estados Unidos com objetivo de reduzir a burocracia e derrubar prioridades estabelecidas de política interna e externa — lembro-me da primeira vez que ouvi esse termo.

PUBLICIDADE Não é uma boa lembrança. Foi essa a estratégia que o governo de George W. Bush usou em 2003 em sua invasão ao Iraque, onde Dick Cheney previu que nós seríamos recebidos como “libertadores”. Cerca de três semanas após o início da guerra, eu fui ao Iraque com alguns agentes humanitários para ver como o “choque e pavor” estavam funcionando. Minha primeira coluna foi intitulada “Segurem seus aplausos” porque, conforme expliquei, eu estava viajando com uma unidade da Cruz Vermelha do Kuwait para visitar um hospital em Umm Qasr, “a primeira cidade libertada pelas forças da coalizão. Mas, 20 dias depois do início da guerra, o lugar está sem água encanada, segurança e suprimentos alimentares adequados”. Os agentes humanitários kuwaitianos que eu acompanhava ficaram “com pena dos iraquianos”, escrevi, e jogaram nossos lanches-extra pela janela do ônibus quando saímos. Eu vi os funcionários do hospital correndo para pegar os restos de comida.

Donald Trump assina decretos no Salão Oval da Casa Branca. Presidente americano tem avançado com política de choque que impacta os EUA e o mundo. Foto: Maansi Srivastava/The New York Times

Isso, afirmei, “foi uma cena de humilhação, não de libertação. (…) Tenho certeza de que as coisas vão melhorar com o tempo. Mas por enquanto os EUA romperam a antiga ordem — o regime de Saddam — mas ainda precisam colocar em prática uma nova ordem, e o vácuo em muitos lugares está sendo ocupado por saqueadores, bandidos, caos, sede, fome e insegurança”.

Infelizmente, minha coluna foi publicada na manhã de 9 de abril de 2003 — o dia em que soldados americanos e civis iraquianos derrubaram a estátua de Saddam Hussein em Bagdá e todos comemoravam essa derrubada comparando-a à queda do Muro de Berlim. Mas lá estava eu — um indivíduo que tinha apoiado uma guerra para disseminar democracia na região, não para encontrar esquivas armas de destruição em massa — dizendo às pessoas para segurarem os aplausos, enquanto lhes garantia que as coisas iriam melhorar.

Presumo que agora, caro leitor, você já tenha descoberto por que estou relembrando um dos pontos baixos da minha carreira. Eu era tão ingênuo. Eu pensava que qualquer governo americano que lançasse uma campanha de “choque e pavor” para dominar um país do outro lado do mundo saberia o que estava fazendo e teria especialistas que saberiam o que estavam fazendo. Eu não poderia estar mais errado.

Quando retornei a Bagdá algumas semanas depois, me reuni com meu amigo Nabeel Khoury, um sábio diplomata americano que falava árabe, e nós conversamos com os administradores civis da equipe de Bush, eu percebi rapidamente que eles tinham sido escolhidos em razão de sua pureza ideológica — o que agora chamo de “lacração de direita” — a respeito de Hussein e das armas de destruição em massa. Eles não sabiam nada sobre o sistema incrivelmente complexo do Iraque que eles tinham acabado de chocar e apavorar.

Em particular, Bush apoiou os xiitas linha-dura, incluindo Nuri Kamal al-Maliki como primeiro-ministro e sua equipe, e eles formaram uma “comissão de desbaathificação” que expurgou e demitiu centenas de milhares de árabes sunitas — soldados, professores, burocratas — do sistema iraquiano, muitas vezes dando preferência de emprego a xiitas. Eventualmente isso produziu uma insurgência sunita e, finalmente, o ISIS, que então exigiu que o governo Obama efetivamente reinvadisse o país. E estamos lutando contra o ISIS até hoje.

Atualmente, Trump interpreta o papel de Bush e Elon Musk interpreta Al-Maliki — só que desta vez é nosso próprio governo que está sendo expurgado por ideólogos de direita que querem desbaathificá-lo da ideologia DEI, de proteções ambientais, de programas de energia limpa e de ajuda externa. Mas acho que essa é apenas sua fachada.

Acho que Musk e seus manos do Vale do Silício são libertários radicais que querem concretizar o sonho febril do estrategista republicano Grover Norquist, cujo objetivo, como ele gostava de dizer, era reduzir o governo “ao tamanho em que alguém seja capaz de arrastá-lo para o banheiro e afogá-lo na banheira”.

Não sou contra a redução do governo, mas sou muito mais a favor de melhorá-lo. A melhor maneira de fazer isso é por meio de um processo que considere:

1. Quais são as maiores tendências econômicas/tecnológicas/educacionais/sanitárias no mundo em que vivemos?

2. Como maximizamos nossa capacidade de prosperar neste mundo?

3. Portanto, onde devemos cortar e onde devemos investir para maximizar nossos impostos e ter sucesso neste mundo?

Nenhum processo desse tipo está acontecendo com os Mosqueteiros. Eles só falam sobre o quanto cortam — nunca sobre como suas ações são parte de um plano-geral que fortalecerá nossa sociedade e servirá melhor aos americanos. A alegria deles vem de cortar, não de construir, assim como a alegria de Trump em “O Aprendiz” vinha de demitir, não de contratar.

Musk quer ser conhecido por sua motosserra e por meter a Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional em um “triturador de madeira”. Ele e seus colegas parecem se deliciar em tirar o trabalho de funcionários públicos e destruir algumas de nossas joias da coroa em pesquisa, como os Institutos Nacionais de Saúde, além de escantear cientistas climáticos e meteorologistas na Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, entre tantos outros.

Se vocês acham que o Iraque e o Oriente Médio se desestabilizaram rapidamente por causa do esforço de choque e pavor sem um plano sensato para seguir, imaginem fazer o mesmo com o governo dos EUA, que está conectado a todos os lugares deste mundo plano — onde o que se perde à distância eventualmente é sentido por aqui. Como assim? Talvez o alto funcionário da USAID estivesse exagerando quando disse que o esmagamento da agência por Trump e a retirada da ajuda externa provavelmente ocasionarão até 18 milhões de casos adicionais de malária anualmente; 200 mil crianças ao ano paralisadas por poliomielite e centenas de milhões de infecções; e mais de 28 mil novos casos de doenças infecciosas como ebola e marburg a cada ano. Mas e se ele não exagerou? Vocês acham que não haverá repercussão negativa por aqui? Vocês já ouviram falar da covid-19?

Elon Musk exibe motosserra que recebeu de Javier Milei em fórum conservador. Chefe do Departamento de Eficiência Estatal (DOGE), bilionário lidera operação de corte de gastos nos EUA. Foto: Jose Luis Magana/Associated Press

Mostrem-me um estudo em que o governo Trump tenha testado qualquer dessas possibilidades. Ou mostrem-me os testes sobre o efeito devastador que as tarifas de 25% de Trump sobre o México e o Canadá surtirão sobre a Ford e a General Motors. Sua insistência repetida na afirmação de que os exportadores estrangeiros pagarão o custo das tarifas é absurda. Conforme observou Warren Buffett em uma entrevista na TV que foi ao ar no fim de semana: “As tarifas são impostos sobre bens. Ou seja, não é a Fada do Dente que paga!”.

E qual vocês acham que será o efeito a longo prazo no moral, no recrutamento e na manutenção das Forças Armadas dos EUA após o oficial militar americano mais graduado e a comandante de operações navais serem demitidos — não por nenhuma falha declarada, mas aparentemente porque o primeiro é negro e tinha expressado apoio ao movimento Black Lives Matter e a segunda é mulher? O secretário da Defesa, Pete Hegseth, certamente deu a entender que ambos foram promovidos por razões de lacração, não por mérito real de sérios combatentes de guerras.

Não foi por mérito? Verdade? O general Charles Brown Jr, comandante demitido do Estado-Maior Conjunto, se formou na Escola de Armas da Força Aérea — o ramo equivalente ao programa Top Gun da Marinha — e tinha registradas mais de 3,1 mil horas de voo principalmente em F-16, incluindo 130 horas de combate. Ele era bacharel em engenharia civil e tinha mestrado em ciências aeronáuticas.

Em contraste, Hegseth, um ex-apresentador da Fox News de quinta categoria, acusado pela própria mãe de maltratar mulheres rotineiramente (mais tarde ela negou o ataque), é a síntese de uma contratação com diversidade, equidade e inclusão para homens brancos e medíocres na era Trump.

Musk, em suas empresas reais, certamente não contrataria Pete Hegseth, Kash Patel, Tulsi Gabbard e Robert Kennedy Jr. nem para ser vendedores de showroom da Tesla. Mas Trump os contratou precisamente porque eles são ideólogos de quinta categoria, que concordam em colocar sua lealdade a Trump acima da Constituição e da verdade.

Trump está certo sobre o seguinte: a guerra na Ucrânia tem de acabar; e agora. Mas a maneira de obter a paz mais duradoura na Ucrânia — e para o restante da Europa — é chocando e apavorando Vladimir Putin, que começou a guerra, forçando-o a aceitar que ele terá de conviver com uma Ucrânia armada pelo Ocidente e ancorada na União Europeia — não aumentando o apetite de Putin ao atacar e extorquir publicamente sua vítima. Isso é simplesmente vergonhoso.

(A propósito, onde estão todos aqueles guerreiros defensores da justiça social que fecharam as universidades por causa de Gaza no ano passado mas parecem dar passe-livre para Trump quando ele apunhala nossos aliados democráticos nas costas e fica do lado de Putin?)

Isso é vergonhoso, mesquinho e insensato. Sim, os EUA pagaram mais do que qualquer outro país para construir os pilares da ordem mundial liberal nos últimos 80 anos. Mas com isso nós fizemos o bolo global crescer muito mais e tornamos o mundo mais estável para todos. E como nós éramos a economia maior e mais forte, nossas fatias continuaram ficando cada vez maiores do que as de qualquer outro.

Vejamos então o que acontece com a nossa fatia e todas as outras quando alguém choca e apavora esse sistema sem nenhum plano além da vingança da direita contra a lacração e da visão oitocentista de Trump sobre geopolítica e comércio. / TRADUÇÃO DE GUILHERME RUSSO