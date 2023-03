Otan diz ter sinais de que Rússia pediu armas letais à China em contexto da guerra na Ucrânia

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, advertiu, nesta terça-feria, 21, a China contra o fornecimento de armas letais à Rússia, enquanto os líderes dos dois países se reuniam em Moscou.

“Não vimos nenhuma prova de que a China está entregando armas letais à Rússia, mas vimos alguns sinais de que isso foi um pedido da Rússia e esse é um assunto considerado em Pequim”, disse Stoltenberg a repórteres em Bruxelas. “A China não deve fornecer ajuda letal à Rússia, isso significa apoiar uma guerra ilegal.”

Stoltenberg também afirmou, na ocasião, que os membros da Otan não estão aumentando seus gastos com defesa rápido o suficiente diante do ataque da Rússia à Ucrânia.

Putin e Xi Jinping se reúnem em visita de Estado de três dias do líder chinês a Moscou Foto: Sergei KARPUKHIN / SPUTNIK / AFP

Em 2014, depois que a Rússia anexou a península da Crimeia, os 30 aliados da Otan se comprometeram com o aumento de seus gastos a 2% do Produto Interno Bruto (PIB) até 2024. No entanto, o relatório anual da Otan, divulgado na terça, mostra que somente sete membros da aliança chegaram a esse patamar em 2022 (Grécia, EUA, Lituânia, Polônia, Reino Unido, Estônia e Letônia).

Em 2020 eram 11 membros com esse nível de gastos, e em 2021 caiu para oito.

“Muitos aliados prometeram aumentos significativos nos gatos com defesa desde a invasão da Rússia (...) Agora essas promessas devem se converter em dinheiro real, contratos e equipes concretas”, disse Stoltenberg em uma coletiva.

Na visão de Stoltenberg, a queda no número de países que cumpriram o compromisso de 2% é explicada pelo fato de que as economias nacionais desempenharam melhor do que o esperado, e isso fez com que os orçamentos em defesa parecessem proporcionalmente menores.

Os Estados Unidos são, por muito, o país de maior gasto militar, já que representa aproximadamente 70% do gasto da Otan em 2022, de mais de um bilhão de dólares.

O gasto geral dos membros europeus e do Canadá aumentou em 2,2% em 2022, aponta o relatório anual da aliança militar.

“Desde 2014, os aliados aumentaram os gastos de defesa e estamos avançando na direção correta. Mas não estamos nos movendo tão rápido como exige o perigoso mundo no qual vivemos”, disse Stoltenberg. “Por isso, embora agradeça todo o progresso que conseguimos, é óbvio que devemos fazer mais, devemos fazê-lo mais rápido”, acrescentou.

A aliança agora busca estabelecer um novo objetivo de gasto em sua reunião de julho em Vilnius, Lituânia, no qual os aliados devem acordar que 2% seja considerado um “piso, não um teto” para o gasto de cada país. “Nesse mundo novo e mais disputado, não podemos dar como certa a nossa segurança”, disse Stoltenberg. / AFP