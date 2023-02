Ovni? Dragonball? Pokémon? O que é a bola de metal encontrada em praia do Japão?

Uma esfera de metal misteriosa apareceu em uma praia do Japão, chamando a atenção de curiosos nesta semana, após a rede de televisão NHK divulgar imagens do objeto desconhecido sendo analisado por policiais.

De acordo com a rede japonesa, a esfera de metal foi encontrada na praia de Enshuhama, em Hamamatsu, cidade da província de Shizuoka, por um pedestre que caminhava na areia. Após avistar o objeto, que tem cerca de 1,5 metro de diâmetro, ele alertou à polícia.

A mysterious metal ball spotted on a beach in Hamamatsu City this week prompted local police to scramble the bomb squad. A careful examination revealed it is not a threat -- but shed no light on what it actually is. pic.twitter.com/ytClWsP0bw — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) February 21, 2023

Inicialmente, os policiais fizeram uma área de isolamento de 200 metros no entorno da esfera para evitar acidentes, uma vez que uma das hipóteses levantadas era a de que ela se tratava de uma bomba submarina arrastada até a costa. A hipótese foi descartada após uma análise feita com um aparelho de raio-x mostrar que o objeto era oco.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, as autoridades japonesas não viram evidências de que a esfera seja algum dispositivo espião da Coreia do Norte ou China. Embora a hipótese apontada como mais provável até o momento seja a de que se trate de algum tipo de boia de flutuação, internautas se divertiram com as possibilidades.

It's a steel mooring buoy. They are specially designed for the mooring of vessels in the most economical way while protecting shorelines, natural habitats & other boats by giving those sailing or stationed an alternative anchoring point for all types of vessels. pic.twitter.com/PBU4l1anvJ — Jeremiah Garcia (@jeremiah_fsp) February 21, 2023

“É um ovo de dinossauro”, escreveu um usuário no Twitter, enquanto outro afirmou ser um “ovo de godzilla”. Outros relembraram a série de anime Dragon Ball, dizendo se tratar de uma das esferas do dragão, parte da mitologia do desenho animado. Houve também quem sugerisse que se trate de algum dispositivo alienígena.

“Poderia ser algo vindo do espaço?”, perguntou outro usuário.