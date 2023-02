Óvnis abatidos nos EUA e Canadá eram inofensivos, diz Casa Branca

WASHINGTON - Um alto funcionário da Casa Branca disse nesta terça-feira, 14, que três objetos voadores não identificados abatidos nos últimos dias podem se revelar esforços comerciais ou de pesquisa inofensivos que não representam uma ameaça real para os Estados Unidos.

John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, disse que os investigadores ainda não encontraram nenhuma evidência de que os três objetos estivessem conectados ao programa de vigilância de balões da China, semelhante ao balão abatido na costa da Carolina do Sul neste mês.

Mas ele alertou que as autoridades ainda não conseguiram encontrar e coletar os destroços dos três objetos depois que eles foram abatidos e que uma conclusão diferente poderia ser alcançada se os destroços fossem encontrados e analisados.

Líder da maioria no Senado, Charles Schumer, deixa reunião a portas fechadas com outros senadores que receberam informações sobre os objetos abatidos pelos EUA Foto: Chip Somodevilla/Getty Images/AFP - 14/02/2023

Kirby disse que oficiais militares e de inteligência também não encontraram nada que sugerisse que os três objetos fossem parte de um esforço de coleta de informações de outro país.

“Não vimos nenhuma indicação ou qualquer coisa que aponte especificamente para a ideia de que esses três objetos faziam parte do programa de espionagem da RPC (República Popular da China) ou que estavam definitivamente envolvidos em esforços externos de coleta de inteligência”, disse ele a repórteres.

Ao longo de um fim de semana agitado, aviões de caça dos EUA abateram três objetos voadores não identificados entre sexta-feira e domingo: o primeiro sobre Prudhoe Bay, no Alasca; o segundo sobre o Território Yukon do Canadá; e o terceiro sobre o Lago Huron, em Michigan. O terceiro objeto pousou no lado canadense do Lago Huron, disseram as autoridades.

Funcionários do Pentágono também reconheceram na terça-feira que o primeiro míssil disparado por um caça dos EUA sobre o Lago Huron no domingo errou o alvo.

O general Mark Milley, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, disse a repórteres em Bruxelas que o míssil que errou o alvo está agora no fundo do Lago Huron.

“Primeiro tiro errado. Segundo tiro acertado”, disse Milley. “Nós nos esforçamos ao máximo para garantir que o espaço aéreo esteja limpo e o cenário esteja limpo até o alcance efetivo máximo do míssil. E, neste caso, os mísseis aterrissam, ou o míssil aterrissou, inofensivamente, nas águas do Lago Huron.”

As unidades de recuperação estão tentando recuperar os objetos não identificados para que os oficiais de inteligência possam determinar o que são. Esforços de recuperação também estão em andamento para os destroços deixados depois que um F-22 derrubou um balão espião chinês na costa da Carolina do Sul em 4 de fevereiro, e as autoridades disseram na segunda-feira que as equipes recuperaram “detritos significativos” da embarcação que incluíam “resíduos prioritários sensores e peças eletrônicas”.

Os comentários de Kirby foram feitos quando altos funcionários do Pentágono e da comunidade de inteligência, incluindo o general Glen VanHerck, chefe do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte e do Comando do Norte dos EUA, visitaram o Capitólio na terça-feira para entregar uma mensagem semelhante ao Senado. O briefing foi o mais recente esforço do governo para atualizar os legisladores sobre a série de estranhos objetos flutuantes abatidos nos últimos dias.

Mais perguntas que respostas

Mas a admissão de que o governo tinha mais perguntas do que respostas sobre três dos objetos provocou uma nova onda de frustração entre os legisladores, que criticaram não apenas o lento esforço de recuperação, mas também a falta de clareza do governo sobre o que estava voando pelos céus da América do Norte.

“Todo mundo está falando e agindo como se fosse a primeira vez que vimos essas coisas”, disse o senador Marco Rubio. “Não, não é”, disse Rubio, o republicano mais graduado na Comissão de Inteligência do Senado.

Ele disse que apenas recuperar os destroços não forneceria uma imagem completa do que está acontecendo nos céus dos EUA. “A única maneira de obter respostas para isso não é apenas recuperar o que sobrou, mas entender como isso se compara a centenas de outros casos semelhantes”, disse Rubio.

O senador democrata Mark Warner, da Virgínia, que preside a Comissão, disse que o rastreamento do governo de objetos aéreos lançados para fins legítimos precisa ser melhorado, acrescentando que “não há um processo tão formal quanto provavelmente deveria haver”.

Marinheiros americanos preparam material recuperado no Oceano Atlântico de um balão de grande altitude derrubado sobre águas territoriais dos EUA em 4 de fevereiro Foto: U.S. Navy photo/Ryan Seelbach/Handout via Reuters - 10/02/2023

Warner disse que o governo precisa ser “muito mais agressivo” para garantir “um processo de notificação muito melhor com as autoridades” para registrar informações científicas, meteorológicas e outras naves legítimas, para que as autoridades saibam quais valores discrepantes são potencialmente motivo de alarme.

O plenário do Senado foi informado recentemente sobre o balão espião chinês há menos de uma semana, em uma sessão a portas fechadas que precipitou perguntas pontuais de democratas e republicanos sobre por que o objeto não havia sido derrubado assim que foi detectado pairando sobre Alasca.

Os republicanos saíram do briefing de terça-feira ainda questionando se os funcionários do governo estavam sendo sinceros com as informações que estavam entregando ao Congresso e questionando se seus briefings precisavam ser tão secretos.

No entanto, os legisladores compartilharam a sensação de que os três objetos detectados e abatidos desde o incidente do balão espião, sobre o Alasca, Canadá e Michigan, deveriam ser considerados em uma categoria separada.

“Os últimos três que foram abatidos eram objetos muito, muito pequenos”, disse o senador Jim Risch, de Idaho, que integra a Comissão de Relações Exteriores do Senado, após o briefing de terça-feira. Ele observou que “pelo menos um” dos três, no entanto, carregava uma carga útil, embora não tenha especificado o tamanho.

Kirby disse que a Administração Federal de Aviação determinou que os objetos não eram operados pelo governo dos Estados Unidos. Uma possível explicação para os objetos, disse ele, pode ser que eles foram operados por empresas privadas ou institutos de pesquisa.

“Eles não vão descartar a possibilidade de que possam ser balões simplesmente ligados a entidades comerciais ou de pesquisa e, portanto, benignos”, disse Kirby. “Isso pode muito bem ser, ou pode emergir, como uma explicação importante aqui.”

Mas ele disse que nenhuma empresa ou outra organização entrou em contato com o governo para dizer que eram os proprietários dos objetos que foram abatidos.