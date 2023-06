Oxigênio do submarino que sumiu em busca do Titanic chega ao fim na quinta-feira pela manhã

O oxigênio do submarino que sumiu no domingo enquanto empenhava uma busca pelo Titanic está previsto para chegar ao fim na quinta-feira pela manhã (horário de Brasília), segundo estimativa da Guarda Costeira dos Estados Unidos. Cinco pessoas estão a bordo da embarcação, que desapareceu nas águas do Atlântico.

O submarino Titan perdeu contato 1 hora e 45 minutos após o mergulho, com estimativa de 96 horas de suporte de vida. “Sabemos que restam cerca de 40 horas de ar respirável com base no relatório inicial”, disse o capitão Jamie Frederick, do Primeiro Distrito da Guarda Costeira, em entrevista coletiva no começo da tarde desta terça-feira.

A expedição turística estava prevista para durar oito dias. Propriedade da empresa OceanGate, especialista em mergulho de águas profundas, o submarino é considerado “o mais leve e mais econômico para mobilizar do que qualquer outro submersível de mergulho profundo”.

Imagem divulgada pela OceanGate Expeditions mostra o submersível Titan em reboque para um local de mergulho. Submersível desapareceu após sair em uma expedição em busca dos destroços do Titanic Foto: OceanGate Expeditions / via AFP

O veículo marítimo é projetado para levar cinco pessoas (um piloto e quatro passageiros) em uma profundidade de até 4 mil metros. No caso da embarcação desaparecida, o objetivo era localizar os destroços do Titanic, que estão a 3,8 mil de profundidade. Entre os cinco passageiros estavam o bilionário britânico Hamish Harding, Paul-Henry Nargeolet, o capitão do submarino, Stockton Rush, diretor e fundador da OceanGate Expeditions; e o empresário paquistanês Shahzada Dawoode e seu filho Suleman.

Em seu site, a OceanGate diz que a expedição do Titanic serve para “conduzir pesquisas científicas e tecnológicas do naufrágio”, registrando as condições do acidente com fotos e vídeos e documentando a flora e a fauna que habitam o local onde estão os destroços.

Construído com fibra de carbono e titânio, o submersível Titan pesa 10,4 toneladas, tem capacidade de carga útil de 685 kg e tem 6,7 metros de comprimento, por 2,8 metros e 2,5 metros. O veículo pode alcançar uma velocidade de 5,5 quilômetros por hora (o equivalente a 3 nós, o sistema de medição de velocidade utilizado em barcos), sendo movido por quatro propulsores elétricos. O veículo ainda conta com um suporte de vida de até 96 horas para uma tripulação de cinco pessoas, o que deixa curto o tempo restante para resgate dos desaparecidos.

Continua após a publicidade

Submersível

O Titan não é, tecnicamente, um submarino. De acordo com suas especificações técnicas, o modelo é classificado, na verdade, como um submersível, e não um submarino, porque não funciona como uma embarcação autônoma, já que depende de uma plataforma de apoio para se imergir na água.

O veículo, que é um dos três tipos de submersíveis tripulados operados pela empresa OceanGate, está equipado com uma plataforma semelhante à doca seca de um navio que lança e recupera a embarcação. “A plataforma é usada para lançar e recuperar submersíveis tripulados inundando seus tanques de flutuação com água para uma descida controlada a uma profundidade de 9,1 metros para evitar qualquer turbulência na superfície”, descreve a empresa em seu site.

“Uma vez submersa, a plataforma usa um sistema de flutuação de amortecimento de movimento patenteado para permanecer acoplada à superfície, mas ainda assim fornecendo uma plataforma subaquática estável da qual nossos submersíveis tripulados decolam e retornam após cada mergulho”, explica o site. “Ao final de cada mergulho, o submarino pousa na plataforma submersa e todo o sistema é trazido à superfície em aproximadamente dois minutos, enchendo os tanques de lastro com ar.”/Com NYT