Padre ucraniano divide seus domingos entre a igreja e a frente de batalha

THE WASHINGTON POST - A rotina dominical do padre ucraniano Vitalii Kester não é mais o que costumava ser antes da guerra. A invasão comandada pela Rússia afugentou a maioria de sua congregação e ele começou a usar calças do Exército por baixo de suas vestes paroquiais, dividindo seu dia entre uma missa na igreja e outra com soldados nos campos de batalha do leste da Ucrânia.

Leia também Guerra na Ucrânia: Soldados estrangeiros enfrentam falta de armamento e comida

Em um domingo de julho, sua missão começou tão normalmente quanto a vida pode ser para um padre da zona de guerra liderando uma igreja na linha de frente. Kester, de 46 anos, cumprimentou os paroquianos que chegavam para a missa das 10h em St. Mykolai, uma igreja de madeira coberta com cúpulas em forma de cebola. O som da artilharia é quase constante nesta cidade praticamente abandonada, a 18 quilômetros das tropas russas mais próximas.

“Glória a Jesus Cristo”, disse ele a Igor Ryzenko, acrescentando: “Você tem algum recipiente de combustível que possa emprestar?” porque roubar gasolina e água também se tornou normal aqui. “Eu penso que sim. Deixe-me ver em casa”, disse Ryzenko, um combatente de uma milícia local.

O padre Vitalii Kester celebra missa na igreja de St. Mykolai, na região leste da Ucrânia Foto: Photo for The Washington Post by Heidi Levine

Lá dentro, Kester começou a rezar a missa para uma multidão de apenas meia dúzia, nada perto dos 20 ou 30 que estariam lá antes de dois terços da cidade fugirem em busca de segurança. No meio de seus “Aleluias”, soou uma explosão distante que, ao contrário da maioria dos estrondos, fez com que vários deles olhassem para cima.

A guerra de Putin Mulheres lideram atendimento médico a feridos na linha de frente da guerra na Ucrânia Mulheres representam atualmente 22% do Exército ucraniano e exercem também funções de logística e combate

Os moradores aprenderam a diferença entre o fogo de artilharia ucraniano de saída e um ataque russo que se aproxima. Alguma coisa havia chegado perto, como era evidente pela nuvem de fumaça subindo cerca de 800 metros ao norte da igreja.

Kester não parou. A luz do sol batia em suas vestes em listras porque ela atravessava tábuas pregadas nas janelas, não para proteger a igreja dos russos que estão se aproximando da cidade, mas dos vizinhos simpatizantes dos russos que já os cercam.

“Algumas pessoas invadiriam”, disse Ryzenko após a missa. Ele disse que ajudou a construir a igreja greco-católica ucraniana havia vários anos, apesar de uma petição se opondo à construção por padres ortodoxos russos locais que rejeitaram a denominação rival como um “culto”.

A tensão reflete uma divisão maior entre facções cristãs que levou muitos a acusar as igrejas ainda afiliadas a Moscou de estarem do lado da Rússia em sua luta para dominar toda a região leste do Donbass. Nesta parte do país onde se fala muito russo, frequentar uma igreja ucraniana pode ser como adorar atrás das linhas inimigas.

Padre Vitalii Kester do lado de fora da igreja St. Mykolai; ele também atua como capelão do Exército Foto: Photo for The Washington Post by Heidi Levine

“Nunca pus os pés em uma igreja ortodoxa russa e nunca o farei”, disse Rizenko, que tem o símbolo do tridente ucraniano tatuado em seu bíceps. “Conheço as mentiras e a propaganda que espalham.”

O padre tirou sua túnica dourada bordada e deixou a igreja em uma batina verde-oliva, marcando sua mudança de pároco para capelão do Exército. Ele estava se preparando para levar o sacramento para as tropas. “Há duas guerras acontecendo aqui agora”, disse ele. “A luta pela nossa terra e a luta pela alma.”

Kester fez uma parada em sua casa, onde ele e sua mulher, Natalia, comeram um almoço rápido de sanduíches e café (padres católicos gregos podem se casar). Ela tenta acompanhá-lo em suas viagens de domingo para o front – “É mais fácil ir do que não saber se ele está bem” –, mas hoje ela teve de ficar para pegar água.

Com suas vestes adaptadas com o verde-oliva, padre Kester se prepara para se encontrar com os soldados Foto: Photo for The Washington Post by Heidi Levine

Depois de dias de torneiras secas, um fio de lama começou a escorrer na noite anterior. O casal estava enchendo a banheira e todos os recipientes que encontravam enquanto o sistema funcionava.

“Sem eletricidade a gente consegue, mas sem água vai ser uma catástrofe”, disse Natalia. O casal está determinado a permanecer após cinco meses de guerra, mas ela está observando os russos se aproximarem. Referindo-se a uma cidade a 38 km de distância, ela diz: “Se eles tomarem Avdiivka, essa será nossa última ligação para sair”.

Kester reuniu o kit necessário para celebrar a missa em uma unidade de combate: o frasco de vinho, pão de comunhão, um pincel de cabo de madeira para borrifar água benta. Também armadura corporal e um capacete.

Ele é padre desde 2005 e capelão militar desde 2015. Em um de seus primeiros compromissos, ele estava com as tropas que lutavam pelo controle do aeroporto de Donetsk. Em uma prateleira, ele mantém uma imagem de Jesus que foi cortada por balas naquela batalha.

Continua após a publicidade

Como capelão do Exército, padre Kester tenta tranquilizar os soldados; na imagem, ele prepara seu equipamento de proteção para seguir para o front Foto: Photo for The Washington Post by Heidi Levine

“Abençoei os soldados entrando e saindo, mas eles não me deixaram entrar no aeroporto em si”, disse ele. “O trabalho de um capelão é tranquilizá-los, não dar-lhes outra pessoa para se preocupar.”

Ele adapta sua pregação e aconselhamento a uma série de soldados na frente de batalha, aqueles que são nacionalistas ferozes e aqueles que só precisavam de um emprego, os crentes e os não crentes.

Sua experiência com a dinâmica espiritual em tempos de guerra lhe diz que “muitos mais deles serão crentes até o final”.

Kester carregou sua caminhonete Renault e partiu para as estradas em ruínas da frente leste, um crucifixo balançando descontroladamente em seu espelho retrovisor enquanto ele desviava de crateras de bombas e bloqueios de estradas.

As autoridades militares ucranianas pediram que a localização precisa da unidade para a qual ele se dirigia não fosse revelada. Era um regimento mecanizado que esteve envolvido nos combates ao redor de Severodonetsk e Lisichansk, ambas cidades da linha de frente que caíram nas mãos dos russos nos últimos dias.

Para celebrar com os soldados, padre Kester prepara uma mesa protegida dos drones russos Foto: Photo for The Washington Post by Heidi Levine

“Estamos orando para que Deus nos proteja”, disse Oksana Vorobiova, médica, cumprimentando Kester como um velho amigo. “Como você está? Como está sua gripe?”

“Estou bem agora”, disse ele. “Meus joelhos estão me incomodando um pouco.”

“Olá, padre”, disse Mikhailo Skorbach, motorista de ambulância. “Desde que você abençoou nosso veículo na Páscoa, não tivemos acidentes. Apenas alguns amassados.”

Quatro membros do serviço chegaram para ajudar a montar uma mesa de madeira sob uma árvore, fora da vista dos drones russos, e prepará-la como um altar.

Kester vestiu sua vestimenta brilhante sobre a batina militar, e Skorbach colocou um capacete verde novinho em folha na mesa ao lado da vela. Um amigo ucraniano o havia enviado dos Estados Unidos. “Você vai abençoar meu novo capacete, pai?”

E, com o cheiro de cebola frita vindo do grande fogão de ferro, o padre levantou a mão e começou sua segunda missa dominical.